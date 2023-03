AirPods: Langfristiger Ausbau zur Hörhilfe geplant

Und in eben jene Richtung scheint sich auch Apple weiterentwickeln zu wollen. Wie der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg in der letzten Ausgabe des PowerOn-Newsletters berichtet, soll Apple die AirPods in den kommenden zwei Jahren aktiv zum Gesundheitsprodukt weiterentwickeln und sich hier verstärkt auf Hördaten konzentrieren.

Auch die kombinierte Nutzung von AirPods (als Empfänger) und iPhone-Mikrofon (als entfernter Sender) in schwierigen Hörsituationen wie etwa bei Vorträgen oder in Unterrichtssituationen ist inzwischen problemlos möglich.

Insert

You are going to send email to