Apples neue Karten starten offiziell in der Schweiz, Belgien und den Niederlanden

Wir haben ja vergangenen Monat bereits darüber berichtet, dass Apple die neue Darstellung in seiner Karten-App schrittweise auch bei unseren Nachbarn in der Schweiz, den Niederlanden und in Belgien bereitstellt. Jetzt ist der offizielle Startschuss für Apples neue Karten-App in diesen und zwei weiteren europäischen Ländern gefallen.

Per Pressemitteilung informiert Apple über die Verfügbarkeit der mit dem Karten-Update verbundenen Neuerungen in der Schweiz und Liechtenstein, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden. Dort ansäßige Apple-Kunden können ebenso wie Besucher dieser Länder davon profitieren, dass Apples Karten-App dort nun beispielsweise über detailliertere Strasseninformationen, bessere Navigationsfunktionen, 3D-Sehenswürdigkeiten und neue Funktionen wie Umsehen („Look Around“) sowie Wegbeschreibungen in natürlicher Sprache und mehr verfügt.

3D-Sehenswürdigkeiten und bessere Navigation

Apple wirbt damit, dass die neue Version der Karten-App in diesen Ländern nun wesentlich umfassendere und detaillierte Ansichten von Strassen, Gebäuden, Parks, Flughäfen und Einkaufszentren bietet. Besondere Sehenswürdigkeiten wie der Grossherzogliche Palast in Luxemburg, das NEMO Museum in Amsterdam oder die im Schweizerischen Kanton Tessin gelegenen Burgen von Bellinzona lassen sich jetzt als eindrucksvolle 3D-Grafiken betrachten.

Zudem verspricht Apple im Zusammenhang mit dem Update ein wesentlich verbessertes und auch angenehmeres Navigationserlebnis, bei dem die Fahranweisungen von Siri im Stil von „Biege bei der nächsten Ampel links ab“ deutlich natürlicher klingen.

Neue Apple-Karten seit April in Deutschland

Apple stellt sein überarbeitetes Kartenmaterial und die damit verbundenen neuen Inhalte schrittweise in weiteren Ländern bereit. In Deutschland wurden die neuen Apple-Karten im April eingeführt. Die im Deutschen von Apple „Umsehen“ genannte Street-View-Funktion „Look Around“ war zum Start damals nur in München verfügbar und wurde dann nach und nach für das restliche Deutschland bereitgestellt.