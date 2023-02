Apple Karten: Fahrradrouten ab sofort in ganz Deutschland

Wenn am Wochenende das Fahrrad auf die Straße kommt, dann könnt ihr diesmal die Karten-Applikation Apples mit Auf die Tour nehmen. So hat Apple heute über mehrere signifikante Verbesserungen im eigenen Kartenangebot informiert, die sich vor allem an Anwender in Deutschland richten.

Neben der deutschlandweiten Freigabe von Fahrradrouten sind ab sofort auch neue, deutlich detaillierte Stadtansichten für drei Metropolen verfügbar, zudem stehen die so genannten Augmented Reality Fußgängerrouten nun in insgesamt zehn Großstadtregionen zur Verfügung. Bislang wurden diese ja lediglich in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und München angeboten.

Fahrradrouten für ganz Deutschland

Mit der Bereitstellung der Fahrradrouten für ganz Deutschland komplettiert Apple, was mit dem Rollout der neuen Deutschland-Karten am 21. April 2022 angegangen wurden.

Mit „Umsehen“: Apples neue Karten starten in Deutschland

Damals wechselte Apple das gesamte Kartenmaterial aus und führte die mit Googles Streetview vergleichbare Funktion „Umsehen“ ein. Jetzt bietet die Karten die ergänzende Drahtesel-Navigation mit Radwegen und Radspuren sowie von Apple als fahrradfreundlich eingestuften Straßen.

Detaillierte Stadtansicht in 3 Städten

Karten-Nutzer in Berlin, Hamburg und München können ab sofort auf deutlich detailliertere Straßenkarten zugreifen, die etwa auch Trampelpfade, das Vorhandensein von Bäumen, Bodenbedeckungen oder auch komplexe Kreuzungen wirklichkeitsgetreu anzeigen.

Augmented Reality Fußgängerrouten

Zu guter letzt baut Apple die Verfügbarkeit der so genannten Augmented Reality Fußgängerrouten aus. Neben der Bereitstellung in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und München sind die Wegbeschreibungen in Augmented Reality nun auch in Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln, Leipzig und Stuttgart erhältlich.