Notes Art: Kunst aus der Notizen-App des iPhones

Bietet die auf dem iPhone vorinstallierte Notizen-Applikation ausreichend Zeichenwerkzeuge, um diese als Leinwand zur Erstellung eigener Kunstwerke zu nutzen? Wer Chris Silverman fragt, der bekommt als eindeutige Antwort ein „Ja“ zugerufen und den Link zur Galerie-Seite notes.art zugesteckt.

Hier präsentiert der Zeichner etliche Mini-Kunstwerke, die seit Ende 2021 ausschließlich im Zeichenbereich der Notizen-Applikation auf seinem iPhone entstanden sind.

Täglich neue Illustrationen

Der Designer, Künstler und Illustrator aus Hudson Valley zeigt den Entstehungsprozess seiner kleinen Kunstwerke in der eingebetteten Video-Demonstration und veranschaulicht auf den 20 Minuten, wie einschränkend die begrenzte Werkzeugauswahl der Notiz-Applikation ausfällt.

Restriktionen, die Silverman jedoch zu schätzen gelernt hat: So betont der Künstler, dass es die reduzierte Auswahl und die Einfachheit der Zeichenwerkzeuge ermöglichen würde, sich vollständig auf das Wesentliche jedes einzelnen Werkes zu konzentrieren. Zudem erklärt Silverman: „I do everything else on my phone, so it was inevitable that at some point, I’d start drawing on it“.

Restriktionen als Konzentrationshilfe

Auf der täglich mit neuen Einträgen bestückten Galerie-Seite lässt sich Silvermans Entwicklung auf nunmehr 15 Seiten bestaunen. Angefangen bei einem zweifarbigen Pixel-Gespenst, das an die frühen Pacman-Spiele erinnert und am 15. Dezember 2021 erschaffen wurde. Bis hin zum jüngsten Eintrag, dem Verkehrszeichen „Gefahrstelle“, das schattiert, mehrfarbig und mit Spazierstock einem Linoldruck gleicht und durchaus die Bezeichnung als „Kunstwerk“ verdient hat. Auch oder gerade weil die kleine Grafik in der Notizen-App Apples entstanden ist, deren Zeichenutensilien vor allem für Anmerkungen, schnelle Skizzen und beschriebene Zeichnungen gedacht sind.