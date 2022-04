Apples neue Karten starten in Deutschland

Für ausgewählte deutsche Städte, darunter Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München, hat Apple zudem die neuen Wegbeschreibungen für Fußgänger in Augmented Reality aktiviert. Wenn man hier das iPhone hochhält und die Gebäude in der Umgebung scannt, stellt die App die eigene Position präzise dar und liefert detaillierte Augmented-Reality-Wegbeschreibungen.

Auch die von Datenschützern teils kritisierte „Look Around“-Funktion hält mit der neuen Kartenansicht in Deutschland Einzug. Hierzulande „Umsehen“ genannt, steht die Option zunäcchst allerdings nur für München und damit den Ort, in dem Apples Deutschland-Zentrale sitzt, zur Verfügung. Weitete deutsche Städte werden Apple zufolge aber folgen. Man habe mit Blick auf die Freigabe für München sehr eng mit der bayerischen Datenschutzbehörde zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass alle regionalen Datenschutzrichtlinien und -protokolle eingehalten werden. „Umsehen“ könnt ihr aktivieren, wenn ihr auf das stilisierte Fernglas unten auf der Karte tippt.

Apple Karten ist der beste Weg, die Welt zu entdecken und sich überall zurechtzufinden, und das alles unter vollständiger Wahrung der Privatsphäre. Wir freuen uns, mit der heutigen Einführung in Deutschland die neue Karte noch mehr Nutzer:innen an die Hand zu geben. Karten ist von Grund auf neu entwickelt worden, mit besserer Navigation, nie dagewesener Detailtiefe, genaueren Informationen zu Orten und unglaublichen Funktionen wie ‚Umsehen', Natural Language Guidance und mehr, wie man sie nur bei Apple findet. Ab sofort ist es für Nutzer:innen einfacher denn je, die Orte zu finden, die sie lieben, und dorthin zu gelangen, wohin sie möchten. -Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple

In der Karten-App von Apple steht jetzt die neue Ansicht für Deutschland offiziell zur Verfügung. Neben einer allgemein detaillierteren Darstellung sind mehr als 60 Sehenswürdigkeiten in 3D zu sehen. Zudem hat Apple teilweise auch die Funktion „Umsehen“ („Look Around“) sowie Augmented-Reality-Ansichten und Fußgängerrouten für Deutschland freigegeben.

Inklusive "Look Around" Apples neue Karten starten in Deutschland

