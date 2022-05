Neu mit iOS 15.5: Siri-Sprachauswertungen erfolgen lokal

Dies führt nicht nur zu schnelleren Siri-Reaktionen, sondern auch dafür, dass sich eine Handvoll einfacher Sprachbefehle ohne anliegende Internetverbindung ausführen lässt. Dazu zählen etwa das Stellen eines Weckers, das Anlegen einer neuen Erinnerung und das Öffnen einer bereits installierten Applikation. Auch Text-Diktate in der Notizen-App benötigen keine Online-Anbindung mehr an Apples Server.

Alle iPhone-Modelle in deren Inneren mindestens ein Apple-Chip vom Typ A12 Bionic oder neuer Arbeitet, also alle Modelle ab dem iPhone XS beziehungsweise dem iPhone XR, bauen für das Sprachverständnis keine Online-Verbindungen mehr auf.

Größtes Datenschutz-Update: Spracheingaben, die sich an Apples Sprachassistenz Siri richten, werden nicht mehr an Apples Server gesendet um dort in reinen Text übersetzt zu werden. Dieser Vorgang erfolgt auf neueren Geräten nun vollständig lokal.

Groß kommuniziert hat Apple die Änderungen, die iOS 15.5 seit dem 16. Mai großflächig zur Verfügung stellt bislang zwar noch nicht, ausgewählte Medienvertreter wie etwa die US-Journalistin Sareena Dayaram wurden jedoch in Hintergrundgesprächen informiert und haben die Informationen jetzt brühwarm an interessierte Anwender durchgereicht.

Insert

You are going to send email to