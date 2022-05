iOS 15.5 steht zum Download bereit

Die HomeKit-Optimierungen sollen laut Apple vor allem jene Situationen betreffen, in denen Automationen so konfiguriert wurden, dass diese beim Betreten oder Verlassen der eigenen vier Wände auslösen sollten. Hier sollen nun wieder zuverlässig getriggert werden.

In Apples Podcast-Applikationen lassen sich nun Einstellungen konfigurieren, was die Anzahl der neuen Episoden angeht, die auf iPhone iPad und Mac zur Offline-Verfügbarkeit gesichert werden sollen.

Die jüngste System-Aktualisierung erreicht uns nur wenige Wochen vor der erwarteten Präsentation von iOS 16, die Apple wie üblich im Rahmen der WWDC-Entwicklerkonferenz vorstellen wird. Diese öffnet in diesem Jahr am 6. Juni ihre (virtuellen) Pforten.

Nach etwas mehr als 40 Tagen im Betatest hat Apple am Montagabend die neue Version 15.5 des iPhone-Betriebssystem iOS zum Download bereitgestellt und bietet damit die voraussichtlich letzte große Betriebssystem-Aktualisierung für das iPhone 6s an. Dieses dürfte nach sieben Jahren am Markt mit der Freigabe von iOS 16 endgültig aus Apples Software-Support fallen.

