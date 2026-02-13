"still on track to launch in 2026"
Siri-Verzögerung: Apple reagiert auf wachsende Zweifel
Berichte über eine mögliche erneute Verzögerung bei der Einführung neuer Siri-Funktionen haben Apple in dieser Woche unter Druck gesetzt. Nachdem Bloomberg unter Berufung auf interne Tests von Problemen bei der Weiterentwicklung des Sprachassistenz berichtet hatte, sah sich der Konzern offenbar veranlasst, öffentlich Stellung zu beziehen.
Gegenüber dem US-Nachrichtensender CNBC erklärte Apple, man liege weiterhin im Zeitplan und plane die Einführung der angekündigten Neuerungen im Laufe des Jahres 2026.
Reaktion auf wachsende Zweifel
Die Klarstellung erfolgte vor dem Hintergrund eines deutlichen Kursrückgangs der Apple-Aktie. Marktbeobachter führten diesen unter anderem auf die Berichte zurück, wonach sich das KI-Update für Siri intern bis mindestens Mai verschieben könnte. Bereits zuvor hatten wir berichtet, dass interne Tests Schwächen bei Verarbeitungsgeschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit offenbart hätten. Auch Funktionen, die persönliche Inhalte wie Nachrichten oder Termine einbeziehen sollen, sind offenbar noch nicht ausgereift.
Die knappe Aussage gegenüber CNBC steht dabei im Kontrast zu der zurückhaltenden Kommunikationsstrategie der vergangenen Monate, in denen der Konzern zu Verzögerungen rund um Apple Intelligence und Siri kaum öffentlich Stellung bezogen hatte.
Das Warten auf die schlaue Siri
Der aktuelle Vorgang reiht sich in eine längere Entwicklung ein. Apple hatte die erweiterten Siri-Funktionen erstmals im Sommer 2024 angekündigt und damals eine Einführung im Herbst desselben Jahres in Aussicht gestellt. Dieser Zeitplan ließ sich nicht halten. In der Folge wurden einzelne Bestandteile mehrfach verschoben oder nur in Aussicht gestellt, ohne einen konkreten Veröffentlichungstermin zu nennen. Inzwischen sind seit der ersten Ankündigung fast zwei Jahre vergangen.
Apples mittlerweile zurückgezogene Siri-Werbung von 2024
Im weiteren Verlauf wurde deutlich, dass Apple bei der Umsetzung seiner KI-Strategie nicht ausschließlich auf eigene Lösungen setzt. Für bestimmte Aufgaben greift Siri bereits auf externe Modelle zurück, darunter auch Technologien von Google. Dies deutet darauf hin, dass interne Entwicklungen nicht in dem Tempo vorankamen, das ursprünglich vorgesehen war.
Natürlich ist SIRI im Zeitplan: „Einen Moment….Deine Geräte reagieren etwas langsam“
‚Wer spricht da?‘
Jeder sollte sich das wieder von 2024 nochmal anschauen. Das war Verbrauchertäuschung durch und durch.
Könnte man denn nicht sein damals gekauftes iPhone wegen arglistiger Täuschung zum vollen Kaufpreis zurückgeben ? Nur mal so als Denkmodell.
Ein Rückgang des Aktienkurses ist das einzige, was Tim C. zur (nichtssagenden) Kommunikation zwingt.
Wird Zeit dass ihn jemand mit mehr Eiern ersetzt. Aber kurzfristige Erfolge mit Aussicht auf Scherbenhaufen für den man nicht mehr verantwortlich ist klappt immer besser als nachhaltig langfristig zu denken.
Das jemand, der sich in erster Linie mit irgendwelchen Excel (Verzeihung:Numbers) Charts beschäftigt, mit einem Thema wie KI hoffnungslos überfordert ist, dürfte offensichtlich sein. Meine Prognose für Apple: Den KI Zug haben sie verpasst, dafür sind sie zu groß, langsam und unflexibel geworden. Die Software insgesamt (iOS, MacOS, ipadOS (rofl)) ist auch auf bestem Weg den Bach runter zu gehen. Wenn da nicht ein radikaler Umbruch stattfindet, was angesichts der aktuell hervorragenden Geschäftsergebnisse nicht zu erwarten ist, wird Apple zukünftig nur noch als Hardwareproduzent Relevanz haben. Beim Rest werden sie angehängt oder sind es schon. Sehr schade, und „Danke Tim“….
Das Ende von Apple ist eingeläutet räusper räusper
Da scheinen einzige Buchhalter bei Apple nervös zu werden. Richtig so. Wer in 2024 so eine Marketingshow bezüglich Apple Intelligence und Siri präsentiert mit den Verweis, das es nur mit dem aktuellen iPhone funktioniert und bis heute diese Funktionen nicht bieten an, hat den Shitstorm nicht anders verdient. Gibt es eigentlich schon Klagen in den USA dagegen ? Stichwort Verbrauchertäuschung?
Vom vormals Frühling 2026 jetzt also im Laufe des Jahres 2026. Schon interessant.
Apple spricht schon die ganze Zeit von „im laufe des Jahres 2026“. Das mit Frühling waren Vermutungen von diversen Leaker.
„Apple hatte die erweiterten Siri-Funktionen erstmals im Sommer 2024 angekündigt und damals eine Einführung im Herbst desselben Jahres in Aussicht gestellt“
Und dann wundert sich der eine oder andere, wenn Leute entlassen werden oder gehen müssen. Da hat wohl der eine oder andere den Mund zu voll genommen. Manche interpretieren das so, dass diese das sinkende Schiff verlassen. Manche hatten viel zu lange das Sagen.
Was hätte Apple tun sollen? Hätten sie das Feld komplett den Androiden überlassen sollen? Google hat auch viel zu viel versprochen, was sie am ende nicht mal ansatzweise halten konnten. Ich bin darauf auch reingefallen und habe ein Pixel gekauft. Das Pixel ist heute eine Werbe und keine Ki Maschine. Alles nur Werbung und darin ist Google Meister.
Ich glaub es geht nur noch darum, wie viel Dollar Google an Apple zahlen will um Gemini „fix“ in iOS zu integrieren – von mir aus auch gern unter dem Deckmantel „Siri“.
Sobald sich die Parteien einig sind, welche Mrd-Summe da fließen soll, haben wir Gemini fit verankert in iOS und das „Siri-Drama“ findet endlich ein Ende :)
Moment… Ich bin dran…
Ich finde es einfach nach wie vor unglaublich wie sehr man diese KI-Geschichte bei Apple verschlafen hat. Ich meine Apple hat ja schon immer mal mit Umsetzungen von Techniken und Funktionen langsam gemacht und es dann später und einfach besser auf den Markt gebracht. Aber bei KI haben sie ja gefühlt bei Null angefangen und bis heute nichts vernünftiges gebracht und ich habe auch nicht die allergrößten Hoffnungen, dass das was sie in 2026 bringen auch nur annähernd auf Augenhöhe mit anderen Anbietern sein wird.
Und dann wird das neue Siri nur auf iPhone 18 und neuer laufen. Na klar…
+1 …
Puh, hoffe ATV kommt vorher. Es wurde gemunkelt, dass man ATV und die neue Siri zeitgleich vorstellen will. Macht auch Sinn, da der neue ATV das auch können soll
Einfach so peinlich! Man muss sich vorstellen … das reichste Unternehmen der Welt …. und das ist der Output! Denk da müssen Köpfe rollen … sonst geht der Aktienkurs bald steil abwärts.
na wenn du das sagst
Was gerade mit Claude Opus 4.6 passiert ist der absolute Wahnsinn. Das kann man nicht mehr mit vor ein zwei Jahren vergleichen. Der 5. Februar wird ein besonderer Tag werden in der Geschichte der Menschheit. Die einzige Chance, die Apple hat, ist Anthropic zu kaufen.
Der Aktienkurs geht weiter nach unten!! Verkaufe alle heute.
Siri und die KI passt nicht,man hat es verschlafen und jetzt hechelt man hinterher,ein Techkonzern wie Apple einfach unglaublich .
Ach wird schon. Einfach nur etwas Zeit lassen, dann bringt Apple schon was tolles. Ist ja nicht so dass wir bisher was verpassen. ^^
Ich kann die App Intelligence nicht finden!
Ich bin dran.
Siri schalte Lampe eins an. Ich spiele 1 LIVE!
So eine Scheiße tue ich mir seit Jahren an, dann 2024 die Ankündigung für den Herbst. Und was ist jetzt 26, und es funktioniert immer noch nicht.
Tut mir wirklich leid, aber es ist einfach unterirdisch.
Glaube es tut dir nicht leid
Kommt sicher gleich nach dem AirPower und CarPlay 2.0.
Tim ist mit Musk zusammen der Großmeister der Vaporware
Im Laufe des Jahres 2026 heißt bei Apple – bis 31.12.26 ist im Laufe des Jahres….
Wo ist eigentlich das Problem?
Man kann doch KI problemlos nutzen. Apple müsste, so wie beim Browser, einfach nur eine Standard App für KI Anfragen festlegen lassen. Sowohl auf dem iPhone als auch auf den HomePods.
Apple hat ja auch keine eigene Suchmaschine, da nutzen sie auch Google.
Es geht um die systemweite Integration. Bitte weiterschlafen
Ich habe neulich festgestellt, dass Siri eigentlich schon ein wenig schlau ist. Wenn ich eine etwas kompliziertere Wissensfrage habe, sage ich einfach „Siri, frag ChatGPT wie genau das Ehegattensplitting funktioniert“. Dann bekomme ich eine sehr ausführliche Antwort, von chatGPT. Für alle kleinen Anfragen wie, spiele Musik oder stelle Timer, braucht man ja eh keine KI. Ok, manchmal wäre KI hilfreich um meine Anfragen besser zu verstehen, aber das ist ein Randfall.
Das sind halt die Ergebnisse wenn man ein Buchhalter zu Führungskraft macht…
der macht das, was Buchhalter so machen.
Er braucht sämtliche Ressourcen auf.. Innovation und Spontanität sind für Buchhalter ein Graus (ist ja nicht schön Planbar)
Heißt: eine aufgebaute Entwickler Struktur wird zerstört
was auf dem Papier auch erst einmal gut aussieht..in unserem Fall der Aktienkurs.
Man wird dafür gefeiert..
und alle die seit Jahrelang sagen, das am Ende nur verbrannte Erde zurückbleibt sind ja nur Miesepeter.
Das wird wieder scheibchenweise passieren. 2032 ist es dann auf dem 2024 versprochenen Niveau. Aber ehrlich gesagt fehlt mir persönlich nichts. Mein Licht / AppleTV kann ich ohne Probleme via Siri steuern. Siri was zu fragen, mit der Erwartungshaltung, eine solide Antwort zu bekommen, habe ich mir vor Jahren schon angewöhnt. Wenn ich tatsächlich KI bezogene Themen habe, frage ich aktuell ChatGPT. Ich finde es sogar sympathisch das Apple bei diesem KI Irrsinn nicht ganz so durchdreht wie die restlichen Tech Konzerne. (Gibt ein guten YT Beitrag von Raffael zu dem Thema).