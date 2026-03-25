iOS 18.7.7: Wichtiges Altgeräte-Update adressiert 32 Sicherheitslücken

Apple hat mit iOS 18.7.7 und iPadOS 18.7.7 ein weiteres Sicherheitsupdate für ältere Geräte veröffentlicht. Angesprochen werden Modelle wie das iPhone XS, iPhone XR sowie das iPad der siebten Generation. Wie schon bei den kürzlich bereitgestellten Aktualisierungen für noch ältere Systemversionen verfolgt Apple damit die Strategie, auch nicht mehr aktiv weiterentwickelte Geräte zumindest sicherheitstechnisch auf einem aktuellen Stand zu halten.

Bereits Mitte März hatte Apple Updates für iOS 15 und iOS 16 nachgereicht, um bekannte Schwachstellen zu schließen, die teilweise bereits aktiv ausgenutzt wurden. Die jetzt veröffentlichte Version setzt diesen Ansatz fort und konzentriert sich erneut ausschließlich auf Sicherheitskorrekturen.

Breites Spektrum an Schwachstellen

Insgesamt behebt Apple laut eigener Dokumentation mehr als 30 Sicherheitslücken in unterschiedlichen Systembereichen. Betroffen sind unter anderem Netzwerkfunktionen, die Medienverarbeitung sowie zentrale Systemkomponenten wie der Kernel. Mehrere der behobenen Fehler hätten es Angreifern ermöglichen können, Daten auszulesen, Apps abstürzen zu lassen oder den Netzwerkverkehr mitzuschneiden.

Ein Teil der Schwachstellen betrifft den Umgang mit präparierten Mediendateien oder manipulierten Webseiten. In solchen Fällen konnte bereits das Öffnen entsprechender Inhalte ausreichen, um Prozesse zum Absturz zu bringen oder Schutzmechanismen zu umgehen. Auch Fehler in WebKit, der zentralen Browser-Engine von Safari, wurden korrigiert. Diese hätten unter anderem Cross-Site-Scripting-Angriffe oder das Umgehen von Sicherheitsrichtlinien begünstigen können.

Fokus auf Datenschutz und Systemintegrität

Neben klassischen Speicherfehlern adressiert das Update auch mehrere Datenschutzprobleme. So konnten Anwendungen unter Umständen auf sensible Nutzerdaten zugreifen oder Rückschlüsse auf installierte Apps ziehen. Auch der Zugriff auf Inhalte aus der Zwischenablage sowie auf iCloud-bezogene Informationen wurde weiter eingeschränkt.

Darüber hinaus hat Apple Schwachstellen behoben, die unter bestimmten Bedingungen Zugriff auf Schlüsselbunddaten oder interne Systeminformationen ermöglicht hätten. Solche Lücken gelten als besonders kritisch, da sie tief in die Systemarchitektur eingreifen.

Wie schon bei früheren Altgeräte-Updates nennt Apple keine Details zu einer möglichen aktiven Ausnutzung der jetzt geschlossenen Lücken. Angesichts der Vielzahl an adressierten Problemen empfiehlt sich die zeitnahe Installation dennoch für alle unterstützten Geräte.