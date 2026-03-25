Nach iOS 15.8.7 und iOS 16.7.15
iOS 18.7.7: Wichtiges Altgeräte-Update adressiert 32 Sicherheitslücken
Apple hat mit iOS 18.7.7 und iPadOS 18.7.7 ein weiteres Sicherheitsupdate für ältere Geräte veröffentlicht. Angesprochen werden Modelle wie das iPhone XS, iPhone XR sowie das iPad der siebten Generation. Wie schon bei den kürzlich bereitgestellten Aktualisierungen für noch ältere Systemversionen verfolgt Apple damit die Strategie, auch nicht mehr aktiv weiterentwickelte Geräte zumindest sicherheitstechnisch auf einem aktuellen Stand zu halten.
Bereits Mitte März hatte Apple Updates für iOS 15 und iOS 16 nachgereicht, um bekannte Schwachstellen zu schließen, die teilweise bereits aktiv ausgenutzt wurden. Die jetzt veröffentlichte Version setzt diesen Ansatz fort und konzentriert sich erneut ausschließlich auf Sicherheitskorrekturen.
Breites Spektrum an Schwachstellen
Insgesamt behebt Apple laut eigener Dokumentation mehr als 30 Sicherheitslücken in unterschiedlichen Systembereichen. Betroffen sind unter anderem Netzwerkfunktionen, die Medienverarbeitung sowie zentrale Systemkomponenten wie der Kernel. Mehrere der behobenen Fehler hätten es Angreifern ermöglichen können, Daten auszulesen, Apps abstürzen zu lassen oder den Netzwerkverkehr mitzuschneiden.
Ein Teil der Schwachstellen betrifft den Umgang mit präparierten Mediendateien oder manipulierten Webseiten. In solchen Fällen konnte bereits das Öffnen entsprechender Inhalte ausreichen, um Prozesse zum Absturz zu bringen oder Schutzmechanismen zu umgehen. Auch Fehler in WebKit, der zentralen Browser-Engine von Safari, wurden korrigiert. Diese hätten unter anderem Cross-Site-Scripting-Angriffe oder das Umgehen von Sicherheitsrichtlinien begünstigen können.
Fokus auf Datenschutz und Systemintegrität
Neben klassischen Speicherfehlern adressiert das Update auch mehrere Datenschutzprobleme. So konnten Anwendungen unter Umständen auf sensible Nutzerdaten zugreifen oder Rückschlüsse auf installierte Apps ziehen. Auch der Zugriff auf Inhalte aus der Zwischenablage sowie auf iCloud-bezogene Informationen wurde weiter eingeschränkt.
Darüber hinaus hat Apple Schwachstellen behoben, die unter bestimmten Bedingungen Zugriff auf Schlüsselbunddaten oder interne Systeminformationen ermöglicht hätten. Solche Lücken gelten als besonders kritisch, da sie tief in die Systemarchitektur eingreifen.
Wie schon bei früheren Altgeräte-Updates nennt Apple keine Details zu einer möglichen aktiven Ausnutzung der jetzt geschlossenen Lücken. Angesichts der Vielzahl an adressierten Problemen empfiehlt sich die zeitnahe Installation dennoch für alle unterstützten Geräte.
Das abgebildete iPhone XS in gold ist mMn. einfach das schönste iPhone.
Dagegen ist das 17 Pro schon fast hässlich!
Ansichtssache, dachte das Air wird von der Optik das XS übertreffen, aber tat es irgendwie nicht. Dabei ist das Air wunderschön, aber beim XS aus 2018 kommen tolle Erinnerungen hoch.
Ist einfach so. ;)
Was ist mit iOS 17? Bekommen die Geräte auch ein Update? Ich habe noch eines im Einsatz.
Was ist mit den Geräten, die max iOS/iPadOS 17 unterstützen? Die haben schon ewig keine Updates mehr bekommen.
nein natürlich nicht, das ist das „Nachhaltige“ von den Apple immer so schön spricht. Alte Geräte, die noch super funktionieren, entsorgen weil es keine Sicherheitsupdates mehr gibt.
Basil was für ein blödes Gelaber oder verwechselst du in deinem Hate Apple mit einem x beliebigen Android Hersteller? Vor paar Monaten hat mein iPhone 6 mit iOS 12.x noch ein Update bekommen wenn nötig. Wartet doch mal ab, aber was sage ich. Leute wie du wollen eh nur hetzen.
… Basil, es ging um ein Apple IPhone, nicht um die Android-Pest …
Bin voll bei Basil,
das EoL eines Geräts wird vom Hersteller durch ausbleibende Sicherheitspatches „gesteuert“.
Die Geräte sind technisch noch wunderbar zu nutzen aber eben nicht mehr sicher.
Ich lass mich gern durch Apple eines besseren belehren und freue mich über Updates für ältere Geräte.
Gerade mit dem Apple Claim Nachhaltigkeit und Soft- & Hardware aus einer Hand würde es passen.
Und hier nur auf die gesetzliche Anforderungen zu zeigen mit 5 Jahren ist doch auch etwas kurz gedacht.
Wenn Technik das hergibt, warum dann nicht auch lange patchen? Ach um neue Geräte zu verkaufen!
Das sind doch dann Geräte, die älter als 8 Jahre sind, oder? Das ist ja schon 3 Jahre mehr als heute vorgeschrieben. Da wird nichts mehr kommen.
Der Gag ist, dass Apple Updates für ältere Geräte liefert, aber schon lange nicht mehr für iOS 17.
Eben, iOS 15 und sogar 11 bekommen Updates, aber nicht 17??
Reden wir über die Ewigkeit…
Es gibt kein Gerät das iOS/iPadOS 17 als letzte verfügbare Version hat. Entweder es ist iOS 16 oder iOS 18. Ab iPhone 11 läuft 26.4. Seit dem 26. Januar 2026 haben alle Geräte ab iPhone 6s Updates bekommen.
Apple hat dazu auch ein Supportdokument veröffentlicht.
https://support.apple.com/de-de/100100
Ich empfehle auch den hier veröffentlichten Text
https://www.iphone-ticker.de/apple-veroeffentlicht-warnung-fuer-aeltere-ios-versionen-274846/
zu lesen. Ggf. auch das dort verlinkte Supportdokument von Apple.
…was ist also die Ewigkeit?
Grüße
Phillip
Löblich, dass die alten Version ebenfalls gepatched werden. Traurig nur, dass viele eher einfach gestrickte Menschen sämtliche Updates wegdrücken und ignorieren, weil sie sich nicht mit der Materie beschäftigen und die Notwendigkeit überhaupt nicht einordnen können.
iOS 26.4 gerade gekommen
Klasse, dass Apple das für so alte Geräte anbietet
Ich habe ein altes iPad Pro 12,9″, dort habe ich gerade ein Update auf 16.7.15 bekommen.