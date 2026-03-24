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Apples Beipackzettel listet alle Neuerungen

iOS 26.4 ist da: Apple Music, Bedienungshilfen und Systemfunktionen
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Nachdem Apple erst vor wenigen Tagen die nahezu finale Vorabversion von iOS 26.4 bereitgestellt hatte, beginnt nun die reguläre Verteilung des Updates. Damit bestätigt sich die bereits absehbare Veröffentlichung noch vor Ende März, die sich unter anderem durch neue Funktionen für aktuelle Gerätegenerationen angekündigt hatte.

26 4 Update

Das Update wird ab sofort bereitgestellt und kann direkt über die Systemeinstellungen geladen werden. Auf unterstützten Geräten umfasst die Aktualisierung mehrere Gigabyte und bringt neben funktionalen Erweiterungen auch Fehlerbehebungen sowie Sicherheitskorrekturen mit. Inhaltlich entspricht die jetzt freigegebene Version weitgehend dem zuvor veröffentlichten Release Candidate.

Apple Music, Bedienungshilfen und Systemfunktionen

Ein Schwerpunkt von iOS 26.4 liegt auf Erweiterungen rund um Apple Music. Neu ist unter anderem eine Funktion zur Anzeige von Konzerten, die Auftritte von Künstlern aus der eigenen Mediathek in der Umgebung sichtbar macht und passende Empfehlungen ergänzt. Auch die Musikerkennung wurde erweitert und funktioniert nun vorübergehend ohne Internetverbindung. Ergebnisse werden nachträglich ergänzt, sobald wieder eine Verbindung besteht.

Ki Playlist Apple Music

Zusätzlich integriert Apple ein neues Widget für thematisch sortierte Hintergrundmusik direkt auf dem Home-Bildschirm. Dieses stellt kuratierte Wiedergabelisten für unterschiedliche Nutzungssituationen bereit. Die Darstellung von Alben und Playlists wurde ebenfalls angepasst und nimmt nun mehr Platz auf dem Bildschirm ein.

Parallel dazu wurden verschiedene Einstellungen zur Bedienung überarbeitet. Eine neue Option reduziert helle visuelle Effekte beim Antippen von Elementen. Untertitel lassen sich während der Wiedergabe direkt anpassen und vorab prüfen. Auch die Funktion zur Reduzierung von Bewegungen greift zuverlässiger bei Animationen der aktuellen Systemoberfläche.

App Store Ios 26 4

Darüber hinaus bringt das Update weitere kleinere Anpassungen. Die Emoji-Tastatur wird um zusätzliche Symbole ergänzt. In der Freeform-Anwendung stehen neue Werkzeuge für die Bearbeitung von Inhalten bereit. Erinnerungen lassen sich als dringend markieren und gezielt filtern. Zudem können Mitglieder von Familienfreigaben Einkäufe mit eigenen Zahlungsmethoden durchführen. Verbesserungen an der Tastatur sollen die Eingabe insbesondere bei schnellem Tippen präziser machen.

Apples Beipackzettel

Apple Music

  • „Konzerte“ hilft dir, Shows von Künstler:innen aus deiner Mediathek in deiner Umgebung zu entdecken, und empfiehlt dir weitere Künstler:innen basierend auf deinem Hörverhalten.
  • Mit der Offline-Musikerkennung im Kontrollzentrum werden Titel ohne Internetverbindung identifiziert und Ergebnisse automatisch ausgegeben, sobald du wieder online bist.
  • Das Widget „Umgebungsmusik“ für „Schlaf“, „Entspannen“, „Produktivität“ und „Wohlbefinden“ präsentiert handverlesene Playlists auf dem Home-Bildschirm.
  • Bildschirmfüllende Hintergrundbilder verleihen den Seiten für Alben und Playlists ein eindrücklicheres Aussehen.

Bedienungshilfen

  • Mit der Einstellung „Helle Effekte reduzieren“ wird helles Blinken beim Tippen auf Elemente wie Tasten minimiert.
  • Einstellungen für Untertitel und erweiterte Untertitel sind während des Ansehens von Medien über das Untertitelsymbol verfügbar.
  • Dies ermöglicht es, sie einfacher zu finden, anzupassen und eine Vorschau davon zu sehen.
  • Die Einstellung „Bewegung reduzieren“ reduziert für Personen, die empfindlich auf Bewegungen auf dem Bildschirm reagieren, zuverlässiger die Animationen von Liquid Glass.

Dieses Update enthält zudem folgende Verbesserungen:

  • Unterstützung für AirPods Max 2
  • 8 neue Emojis, darunter ein Orca, eine Posaune, ein Erdrutsch, ein:e Balletttänzer:in und ein verzerrtes Gesicht, sind in der Emoji-Tastatur verfügbar.
  • Freeform erhält erweiterte Tools zur Bildgestaltung und -bearbeitung sowie eine Premium-Inhaltsmediathek und wird zudem Teil von Apple Creator Studio.
  • Markiere Erinnerungen mit der Schnellsymbolleiste oder durch Gedrückthalten als Dringend. Verwende in deinen intelligenten Listen Filter für dringende Erinnerungen.
  • Die Kauffreigabe ermöglicht erwachsenen Mitgliedern von Familienfreigabe-Gruppen, bei Käufen ihre eigene Zahlungsmethode zu verwenden, ohne auf den: die Familienorganisator:in angewiesen zu sein.
  • Die Tastaturgenauigkeit beim schnellen Tippen wird verbessert.
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24. März 2026 um 18:14 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Alle Devices (watch OS, iPhone, iPad) haben inkrementelle Updates nach dem RC 26.4 erhalten.

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  • Ist Playlist Playground auch dabei? Hatte mich so darauf gefreut.

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  • Meerschweinchen
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  • Welche neuen Funktionen gibt es auch ohne Apple Musik-Abo ?

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  • Und schon ist der Traum vom schnellen Download vorbei … alle laden wohl gerade das 5Gb Update gleichzeitig.

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  • Ehrlich gesagt haut mich keiner der Verbesserungen vom Hocker.
    Hoffentlich sind wenigstens Bugfixes enthalten für Probleme enthalten die
    Man so im Alltag merkt…das fände ich wichtiger.

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  • Die einzige Funktion Apple Music Playground, die ich haben wollte, ist wieder bei uns nicht verfügbar. Es kotzt mich echt an, dass wir die ganze Zeit an der Nase herumgeführt werden.

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    • Hab auch schon gesucht…könnte ich gebrauchen, hab mich gewundert warum meine iPhone diesen Punkt nicht gelistet hat bei den updatenotes…

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    • Ja, ich finde es auch sehr schade. Hatte mich nur darauf gefreut.

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    • Das niedliche ist, in den Update Notes, der Beta Version auf meinem iPhone 12 Pro, dass ja bekanntlich kein Apple KI hat, ist sehr wohl die Rede von Playlist Playground. Passt aber dazu, dass selbst die auf meinem iPhone 16 Pro beim Starten der App beworbene Möglichkeit bei Video Podcast zwischen Audio und Video Version fließend wechseln zu können, schlicht nicht vorhanden ist. Es fehlt einfach der Button dafür. Auf einem alten iPad funktioniert das. Ist mal wieder ziemlich chaotisch das Update.

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      • LOL. Eine halbe Stunde später ist die Funktion nun plötzlich auch auf dem iPhone da. Sieht so aus, als wenn einige Funktionen Server gesteuert aktiviert werden.

  • Max Von Mustermann

    Wo ist denn dieses Apple AI von dem immer gesprochen wird?

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  • Also dass Familienmitglieder eigene Zahlungsmittel hinterlegen und nutzen können, das finde ich einen riesengroßen Fortschritt.

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  • Offline Musik Erkennung nicht über Shazam? Nutze diese App immer auf der Watch zum erkennen neuer Titel.

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  • Was ist denn mit CarPlay und Video Wiedergabe? Ich dachte das sollte mit 26.4 kommen.

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  • Drei HomePod mini und zwei HomePod haben es überlegt. Nur ein HomePod rührt sich jetzt nicht mehr. Keine Antwort. Auch nach 5 Minuten stromlos. Jemand eine Idee?

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    • Minis kannst zumindest per USB mit dem Mac verbinden und wiederherstellen/Updaten, hab ich auch schon mal machen müssen.
      Beim Großen geht das leider nicht.

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      • Ja. Da bleibt mir wohl nur der Termin bei Apple. Router neu starten. Rausschmeißen aus der App. Dann nochmal das mit dem stromlos machen 10 Sekunden und nach 10 Sekunden auf die Oberfläche drücken. Alles probiert. Gar keine Reaktion mehr. Hab dann mal zum Test den dritten zurückgesetzt wie vorher beschrieben. Aber mache alles richtig. Bei dem dritten hat er den normal zurückgesetzt. Alles spooky

  • Ich hatte das Problem schon mit der letzten Beta, dass der Porträtmodus erst funktioniert, wenn man die Lichtmodi hin und herscrollt. Oder man mit den Fingern die Linsen kurz zuhält. Über die Selfie-Kamera klappt es immer ohne Probleme.
    Auf einem 2. iPhone dasselbe Problem. Vorher mit der 26.3 ging das alles ohne Probleme, seit dem 26.4 dieselben Probleme mit dem Porträtmodus.
    Hab schon mit dem Apple Support telefoniert und das Problem auch vorgeführt. Gab dazu keine bekannten Informationen. Morgen Nachmittag ruft man mich wieder an.

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  • Wie funktioniert das mit „Playlist Playground“ aus dem obigen Screenshot? Sieht aus wie eine intelligente Playlist Erstellung. Wo finde ich das?

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  • Die Tastatur ist in der Tat deutlich schneller beim tippen und „verschluckt“ sich nicht mehr so häufig. Sehr angenehm!

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