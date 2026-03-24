Apples Beipackzettel listet alle Neuerungen
iOS 26.4 ist da: Apple Music, Bedienungshilfen und Systemfunktionen
Nachdem Apple erst vor wenigen Tagen die nahezu finale Vorabversion von iOS 26.4 bereitgestellt hatte, beginnt nun die reguläre Verteilung des Updates. Damit bestätigt sich die bereits absehbare Veröffentlichung noch vor Ende März, die sich unter anderem durch neue Funktionen für aktuelle Gerätegenerationen angekündigt hatte.
Das Update wird ab sofort bereitgestellt und kann direkt über die Systemeinstellungen geladen werden. Auf unterstützten Geräten umfasst die Aktualisierung mehrere Gigabyte und bringt neben funktionalen Erweiterungen auch Fehlerbehebungen sowie Sicherheitskorrekturen mit. Inhaltlich entspricht die jetzt freigegebene Version weitgehend dem zuvor veröffentlichten Release Candidate.
Apple Music, Bedienungshilfen und Systemfunktionen
Ein Schwerpunkt von iOS 26.4 liegt auf Erweiterungen rund um Apple Music. Neu ist unter anderem eine Funktion zur Anzeige von Konzerten, die Auftritte von Künstlern aus der eigenen Mediathek in der Umgebung sichtbar macht und passende Empfehlungen ergänzt. Auch die Musikerkennung wurde erweitert und funktioniert nun vorübergehend ohne Internetverbindung. Ergebnisse werden nachträglich ergänzt, sobald wieder eine Verbindung besteht.
Zusätzlich integriert Apple ein neues Widget für thematisch sortierte Hintergrundmusik direkt auf dem Home-Bildschirm. Dieses stellt kuratierte Wiedergabelisten für unterschiedliche Nutzungssituationen bereit. Die Darstellung von Alben und Playlists wurde ebenfalls angepasst und nimmt nun mehr Platz auf dem Bildschirm ein.
Parallel dazu wurden verschiedene Einstellungen zur Bedienung überarbeitet. Eine neue Option reduziert helle visuelle Effekte beim Antippen von Elementen. Untertitel lassen sich während der Wiedergabe direkt anpassen und vorab prüfen. Auch die Funktion zur Reduzierung von Bewegungen greift zuverlässiger bei Animationen der aktuellen Systemoberfläche.
Darüber hinaus bringt das Update weitere kleinere Anpassungen. Die Emoji-Tastatur wird um zusätzliche Symbole ergänzt. In der Freeform-Anwendung stehen neue Werkzeuge für die Bearbeitung von Inhalten bereit. Erinnerungen lassen sich als dringend markieren und gezielt filtern. Zudem können Mitglieder von Familienfreigaben Einkäufe mit eigenen Zahlungsmethoden durchführen. Verbesserungen an der Tastatur sollen die Eingabe insbesondere bei schnellem Tippen präziser machen.
Apples Beipackzettel
Apple Music
- „Konzerte“ hilft dir, Shows von Künstler:innen aus deiner Mediathek in deiner Umgebung zu entdecken, und empfiehlt dir weitere Künstler:innen basierend auf deinem Hörverhalten.
- Mit der Offline-Musikerkennung im Kontrollzentrum werden Titel ohne Internetverbindung identifiziert und Ergebnisse automatisch ausgegeben, sobald du wieder online bist.
- Das Widget „Umgebungsmusik“ für „Schlaf“, „Entspannen“, „Produktivität“ und „Wohlbefinden“ präsentiert handverlesene Playlists auf dem Home-Bildschirm.
- Bildschirmfüllende Hintergrundbilder verleihen den Seiten für Alben und Playlists ein eindrücklicheres Aussehen.
Bedienungshilfen
- Mit der Einstellung „Helle Effekte reduzieren“ wird helles Blinken beim Tippen auf Elemente wie Tasten minimiert.
- Einstellungen für Untertitel und erweiterte Untertitel sind während des Ansehens von Medien über das Untertitelsymbol verfügbar.
- Dies ermöglicht es, sie einfacher zu finden, anzupassen und eine Vorschau davon zu sehen.
- Die Einstellung „Bewegung reduzieren“ reduziert für Personen, die empfindlich auf Bewegungen auf dem Bildschirm reagieren, zuverlässiger die Animationen von Liquid Glass.
Dieses Update enthält zudem folgende Verbesserungen:
- Unterstützung für AirPods Max 2
- 8 neue Emojis, darunter ein Orca, eine Posaune, ein Erdrutsch, ein:e Balletttänzer:in und ein verzerrtes Gesicht, sind in der Emoji-Tastatur verfügbar.
- Freeform erhält erweiterte Tools zur Bildgestaltung und -bearbeitung sowie eine Premium-Inhaltsmediathek und wird zudem Teil von Apple Creator Studio.
- Markiere Erinnerungen mit der Schnellsymbolleiste oder durch Gedrückthalten als Dringend. Verwende in deinen intelligenten Listen Filter für dringende Erinnerungen.
- Die Kauffreigabe ermöglicht erwachsenen Mitgliedern von Familienfreigabe-Gruppen, bei Käufen ihre eigene Zahlungsmethode zu verwenden, ohne auf den: die Familienorganisator:in angewiesen zu sein.
- Die Tastaturgenauigkeit beim schnellen Tippen wird verbessert.
Super, der Liquid Glas Ausschalter ist da!
Das ist schon mal schön. Aber die futzeligen kleinen Suchfelder werden dadurch nicht größer…
Sieht das dann wieder aus wie vorher?
Leider nicht, der Schalter bringt kaum Änderungen.
wo ist der Schalter ?
Wo, wo, wooo?
:-D
Her damit!
Nimm deinen Eigenen! :p
Brauch ich nicht.
nur Schade, dass ich den Ausschalter nie benutzen werde.
Gibt schon eine Overdrive-Version von Liquid Glas?
Gab es doch vorher auch schon unter den Einstellungen in „Anzeige & Helligkeit“? Oder wo soll das jetzt neu sein?
Ich mag Glas – mochte aber auch Aero von Windows 7.
Jetzt fehlt nur, dass Apple endlich mal aus der Betaphase raus kommt und sich bei Microsoft abschaut, wie man die GUI in der Betaphase lesbar machte.
Yacht Rock. Nice! :)
Beauty!
Alle Devices (watch OS, iPhone, iPad) haben inkrementelle Updates nach dem RC 26.4 erhalten.
Leider noch immer kein Update des RCS Profils.
Wo kann man das sehen?
Ist Playlist Playground auch dabei? Hatte mich so darauf gefreut.
Scheinbar nur USA.
Schade, hab’s auch schon gesucht und mich drauf gefreut.
Gibt es irgendwo eine offizielle Info dazu? Das war doch eigentlich DAS Highlight von iOS 26.4. Auf dem Beipackzettel steht es ja allerdings nicht drauf.
Ah mit Apple Intelligence. Endlich. Oder auch nicht.
Wäre schön wenn Philips Hue wieder richtig läuft….
Das wäre super
Problem ist leider bei mir nicht behoben.
Welche Probleme gibt es damit? Habe nichts bemerkt.
Ich dachte schon das läuft nur bei mir nicht. Alle Lampen ohne Verbindung. Mal alle Apple TV und HomePods weggeschaltet, laufen die Hue-Lampen wieder. Ein Apple TV wieder dazu geschaltet und zack, Hue-Lampen wieder ohne Funktion in HomeKit.
Welche neuen Funktionen gibt es auch ohne Apple Musik-Abo ?
Diese Ambient-Playlists sind zumindest auch ohne Abo nutzbar, war aber bislang auch schon so.
Radiosender auch glaub ich.
Wo sind denn die App Updates jetzt zu finden?
Gibt ein Extra-Menü namens „Updates“
Wie immer, nur jetzt unter Updates
Ahhhh – Danke
Wie blind kann man sein? :-)
Dennis, das hat mir blind Nix zu tun.. ist jetzt ein Klick mehr und nervt jetzt schon
Und schon ist der Traum vom schnellen Download vorbei … alle laden wohl gerade das 5Gb Update gleichzeitig.
iPhone 16 pro 11,4 Gb groß
17 pro waren es 13,9gb
Apple TV 4K blinkt nach Update…
Vielleicht will es rechts abbiegen?
Oh das kenne ich, meins hat Apple dann kulanterweise getauscht (war außerhalb der Garantie).
In den Applestore, du bekommst ein neues Gerät. Auch nach Garantieende. Weil es keinen Port zum zurücksetzen mehr hat wie die Vorgänger.
8 neue Emojies!!1!!einself!!
Ehrlich gesagt haut mich keiner der Verbesserungen vom Hocker.
Hoffentlich sind wenigstens Bugfixes enthalten für Probleme enthalten die
Man so im Alltag merkt…das fände ich wichtiger.
+1
Ich glaube du hast nicht verstanden was iOS Updates sind, wenn du jedes Mal bahnbrechende neue Funktionen erwartest.
Die einzige Funktion Apple Music Playground, die ich haben wollte, ist wieder bei uns nicht verfügbar. Es kotzt mich echt an, dass wir die ganze Zeit an der Nase herumgeführt werden.
Hab auch schon gesucht…könnte ich gebrauchen, hab mich gewundert warum meine iPhone diesen Punkt nicht gelistet hat bei den updatenotes…
Ja, ich finde es auch sehr schade. Hatte mich nur darauf gefreut.
Das niedliche ist, in den Update Notes, der Beta Version auf meinem iPhone 12 Pro, dass ja bekanntlich kein Apple KI hat, ist sehr wohl die Rede von Playlist Playground. Passt aber dazu, dass selbst die auf meinem iPhone 16 Pro beim Starten der App beworbene Möglichkeit bei Video Podcast zwischen Audio und Video Version fließend wechseln zu können, schlicht nicht vorhanden ist. Es fehlt einfach der Button dafür. Auf einem alten iPad funktioniert das. Ist mal wieder ziemlich chaotisch das Update.
LOL. Eine halbe Stunde später ist die Funktion nun plötzlich auch auf dem iPhone da. Sieht so aus, als wenn einige Funktionen Server gesteuert aktiviert werden.
Wo ist denn dieses Apple AI von dem immer gesprochen wird?
Auf den Android Phones
Gemimimimi :))
Kommt garantiert in der Version MacOS/iOS 29!
Also dass Familienmitglieder eigene Zahlungsmittel hinterlegen und nutzen können, das finde ich einen riesengroßen Fortschritt.
100%, da warten wir schon sehr lange drauf.
Offline Musik Erkennung nicht über Shazam? Nutze diese App immer auf der Watch zum erkennen neuer Titel.
Apple hat Shazam gekauft (meine ich), das läuft auch über Shazam.
Was ist denn mit CarPlay und Video Wiedergabe? Ich dachte das sollte mit 26.4 kommen.
Dachte ich auch…
Musste das nicht auch der Autohersteller freischalten?
Ja muss es
Da es vermutlich noch kein Autohersteller unterstützt, hat man es vermutlich schlicht nicht erwähnt.
Individuell beim Hersteller nachfragen, zum Beispiel Skoda ab Modelle 2024 schalten dies nach und nach frei.
Einfach bei Google nachfragen bei KI danach wirst du gleich merken was und wann freigeschaltet wird.
Drei HomePod mini und zwei HomePod haben es überlegt. Nur ein HomePod rührt sich jetzt nicht mehr. Keine Antwort. Auch nach 5 Minuten stromlos. Jemand eine Idee?
Minis kannst zumindest per USB mit dem Mac verbinden und wiederherstellen/Updaten, hab ich auch schon mal machen müssen.
Beim Großen geht das leider nicht.
Ja. Da bleibt mir wohl nur der Termin bei Apple. Router neu starten. Rausschmeißen aus der App. Dann nochmal das mit dem stromlos machen 10 Sekunden und nach 10 Sekunden auf die Oberfläche drücken. Alles probiert. Gar keine Reaktion mehr. Hab dann mal zum Test den dritten zurückgesetzt wie vorher beschrieben. Aber mache alles richtig. Bei dem dritten hat er den normal zurückgesetzt. Alles spooky
Ich hatte das Problem schon mit der letzten Beta, dass der Porträtmodus erst funktioniert, wenn man die Lichtmodi hin und herscrollt. Oder man mit den Fingern die Linsen kurz zuhält. Über die Selfie-Kamera klappt es immer ohne Probleme.
Auf einem 2. iPhone dasselbe Problem. Vorher mit der 26.3 ging das alles ohne Probleme, seit dem 26.4 dieselben Probleme mit dem Porträtmodus.
Hab schon mit dem Apple Support telefoniert und das Problem auch vorgeführt. Gab dazu keine bekannten Informationen. Morgen Nachmittag ruft man mich wieder an.
iOS 18.7.7 ist auch erschienen…
Wie funktioniert das mit „Playlist Playground“ aus dem obigen Screenshot? Sieht aus wie eine intelligente Playlist Erstellung. Wo finde ich das?
Nicht in der EU
Im Moment nur in USA, sonst nirgends. Dürfte am ehesten wieder ein Thema der Sprache sein. Ist wohl nur auf amerikanisches Englisch trainiert.
Die Tastatur ist in der Tat deutlich schneller beim tippen und „verschluckt“ sich nicht mehr so häufig. Sehr angenehm!