iOS 26.4 ist da: Apple Music, Bedienungshilfen und Systemfunktionen

Nachdem Apple erst vor wenigen Tagen die nahezu finale Vorabversion von iOS 26.4 bereitgestellt hatte, beginnt nun die reguläre Verteilung des Updates. Damit bestätigt sich die bereits absehbare Veröffentlichung noch vor Ende März, die sich unter anderem durch neue Funktionen für aktuelle Gerätegenerationen angekündigt hatte.

Das Update wird ab sofort bereitgestellt und kann direkt über die Systemeinstellungen geladen werden. Auf unterstützten Geräten umfasst die Aktualisierung mehrere Gigabyte und bringt neben funktionalen Erweiterungen auch Fehlerbehebungen sowie Sicherheitskorrekturen mit. Inhaltlich entspricht die jetzt freigegebene Version weitgehend dem zuvor veröffentlichten Release Candidate.

Apple Music, Bedienungshilfen und Systemfunktionen

Ein Schwerpunkt von iOS 26.4 liegt auf Erweiterungen rund um Apple Music. Neu ist unter anderem eine Funktion zur Anzeige von Konzerten, die Auftritte von Künstlern aus der eigenen Mediathek in der Umgebung sichtbar macht und passende Empfehlungen ergänzt. Auch die Musikerkennung wurde erweitert und funktioniert nun vorübergehend ohne Internetverbindung. Ergebnisse werden nachträglich ergänzt, sobald wieder eine Verbindung besteht.

Zusätzlich integriert Apple ein neues Widget für thematisch sortierte Hintergrundmusik direkt auf dem Home-Bildschirm. Dieses stellt kuratierte Wiedergabelisten für unterschiedliche Nutzungssituationen bereit. Die Darstellung von Alben und Playlists wurde ebenfalls angepasst und nimmt nun mehr Platz auf dem Bildschirm ein.

Parallel dazu wurden verschiedene Einstellungen zur Bedienung überarbeitet. Eine neue Option reduziert helle visuelle Effekte beim Antippen von Elementen. Untertitel lassen sich während der Wiedergabe direkt anpassen und vorab prüfen. Auch die Funktion zur Reduzierung von Bewegungen greift zuverlässiger bei Animationen der aktuellen Systemoberfläche.

Darüber hinaus bringt das Update weitere kleinere Anpassungen. Die Emoji-Tastatur wird um zusätzliche Symbole ergänzt. In der Freeform-Anwendung stehen neue Werkzeuge für die Bearbeitung von Inhalten bereit. Erinnerungen lassen sich als dringend markieren und gezielt filtern. Zudem können Mitglieder von Familienfreigaben Einkäufe mit eigenen Zahlungsmethoden durchführen. Verbesserungen an der Tastatur sollen die Eingabe insbesondere bei schnellem Tippen präziser machen.

Apples Beipackzettel