Nano: Ungewöhnlich gute Wetter-App überarbeitet Bedienung

Die kostenlose Wetter-App Nano erhält mit Version 2.3 ein weiteres größeres Update. Nachdem die Anwendung zuletzt mit Regenradar, historischen Wetterdaten und zahlreichen Widgets auf sich aufmerksam machte, kümmert sich Entwickler Benjamin Kramser diesmal vor allem um Bedienung, Darstellung und Barrierefreiheit.

Die auffälligste Änderung betrifft das Radar. Dessen Zeitleiste wandert an den unteren Bildschirmrand und liegt damit besser in Reichweite des Daumens. Statt relativer Angaben wie „vor 50 Minuten“ zeigt Nano dort nun die tatsächliche Uhrzeit an.

Radar räumt die Karte auf

Beim Verschieben der Zeitleiste treten eingeblendete Informationen stärker in den Hintergrund. Die Beschriftungsblasen an den Karten-Pins lassen sich einklappen und verschwinden während der Bedienung teilweise aus dem Blickfeld. Damit bleibt mehr von der eigentlichen Wetterkarte sichtbar. Die Stundenleiste erhält zudem eine gleitende Auswahl und eine zusätzliche Legende.

Nano gehört damit weiterhin zu den Wetter-Apps, die ihre Stärke vor allem bei kurzfristigen Niederschlagsinformationen ausspielen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die ebenfalls kostenlose Regenschirm-App, die Regenwarnungen inzwischen um zahlreiche Wetter- und Umweltdaten ergänzt.

Viele Detailverbesserungen

Nano 2.3 berücksichtigt im Wetterbereich jetzt die in iOS eingestellte Textgröße. Inhalte brechen bei größerer Schrift entsprechend um, statt abgeschnitten zu werden. Für die Radar-Steuerung kommen VoiceOver-Beschriftungen und größere Trefferflächen hinzu.

Auch an den Animationen wurde gearbeitet. Temperaturwerte wechseln nun fließend, beim Umschalten zwischen Orten blendet die Darstellung weich über. Unwetterwarnungen sollen sich dagegen bewusst zurückhalten und nur einmal deutlich auf sich aufmerksam machen. Wer vor allem offizielle Warnmeldungen und zusätzliche Informationen etwa zu Hochwasser oder Pollen sucht, findet diese weiterhin auch in der WarnWetter-App des Deutschen Wetterdienstes.

Daneben bündelt das Update mehrere kleinere Korrekturen. Der Ortswechsel befindet sich nun an einer zentralen Stelle. Widgets sollen durch Hintergrundaktualisierungen häufiger aktuell bleiben. Kalendertage gruppiert Nano künftig nach deutscher Zeit und nicht nach der gerade auf dem Gerät eingestellten Zeitzone. Nano bleibt ein echter Download-Tipp.