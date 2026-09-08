Praktisch für geteilte Autos
CarPlay für Paare: Mini Pico wechselt per Tastendruck
Adapter, die kabelgebundenes CarPlay nachträglich drahtlos machen, gibt es inzwischen reichlich. Die kleinen USB-Stecker richten sich an Fahrzeuge, die CarPlay ab Werk unterstützen, das iPhone dafür aber per Kabel angeschlossen haben wollen.
Sind zwei bereits gekoppelte CarPlay-iPhones im Fahrzeug, wird in der Regel das falsche verbunden
Nach der einmaligen Einrichtung genügt der Einstieg ins Auto. Das iPhone kann in der Tasche bleiben und verbindet sich automatisch mit dem Fahrzeugdisplay.
Preislich bewegen sich entsprechende Lösungen häufig zwischen 30 und 60 Euro. Auch technisch unterscheiden sich viele Modelle nur wenig voneinander – sieht man von speziellen Zusatzfunktionen wie etwa einer integrierten Dashcam-Übertragung ab.
Beim Ottocast Mini Pico kommt nun eine kleine Zusatzfunktion hinzu, die sich in gemeinsam genutzten Autos als ausgesprochen praktisch erweist.
Der Mini Pico zeigt nach dem Einstecken eine simple Einrichtungsanleitung
Zwei iPhones per Taste wechseln
Der Mini Pico merkt sich zwei Smartphones. Auf der Rückseite sitzt ein kleiner Taster, mit dem sich die aktive Verbindung wechseln beziehungsweise das gerade verbundene Telefon trennen lässt. Steigen zwei bereits gekoppelte iPhone-Nutzer gemeinsam ins Auto und CarPlay entscheidet sich für das falsche Gerät, genügt damit ein Tastendruck. Anschließend wird das andere Gerät verbunden.
USB-A, eine kleine LED und eine Taste zum Geräte-Wechsel
Das klingt nach einer Kleinigkeit, beseitigt im Alltag aber genau jene Situation, die bei automatisch arbeitenden Wireless-CarPlay-Adaptern regelmäßig nervt. Statt Bluetooth-Menüs aufzurufen oder eine bestehende Verbindung manuell zu lösen, sitzt der Wechsel direkt am Adapter. Ähnliche Lösungen mit physischer Umschalttaste haben wir bereits Anfang des Jahres erwähnt, verbreitet ist die Funktion bislang allerdings nicht.
Klein, unauffällig und aktualisierbar
Der Mini Pico sitzt mit seinem abgewinkelten USB-Anschluss dicht am Port und fällt im Fahrzeug entsprechend wenig auf. Ottocast bietet Varianten für USB-A und USB-C an. Voraussetzung bleibt wie bei allen Adaptern dieser Art ein Fahrzeug, das kabelgebundenes CarPlay oder Android Auto bereits ab Werk unterstützt.
Das Dauerlicht am Gerät lässt sich auf Wunsch deaktivieren
In unserem bisherigen Einsatz arbeitet der Adapter stabil und ohne auffällige Verzögerungen. Ist noch kein iPhone eingerichtet, zeigt das Fahrzeugdisplay einen Einrichtungsbildschirm an. Firmware-Aktualisierungen lassen sich ebenfalls einspielen.
Während das iPhone mit dem Adapter verbunden ist, wird dafür die lokale Adresse 192.168.1.101 aufgerufen. Ottocast bewirbt den Mini Pico zudem mit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 und automatischer Wiederverbindung.
Im Hersteller-Shop für 42,95 Euro und bei Amazon für 51,43 Euro ist der Mini Pico derzeit reduziert erhältlich.
Über das iPhone lassen sich Firmware-Updates einspielen
Mehr als zwei wäre auch mal nett.
Das trifft bei mir eine Nerv. In meinem Škoda Octavia hab ich ständig das Problem, dass ich nicht zwischen dem iPhone meiner Frau und meinem wechseln kann (beides Wireless CarPlay).
Habe auch einen Skoda Octavia. Die Lösung ist: Öffne die Skoda App und wähle dein gewünschtes iPhone, falls es dich „falsch“ verbindet.
Wir haben einen Skoda und einen Hyundai. Ich finde Hyundai macht es da besser, sie haben Carplay an das Fahrprofil gekoppelt und damit passiert es dort nicht. Im Skoda hatten wir immer das gleiche Problem (mussten dann auch über die Skoda App wechseln)
Eine andere Lösung ist es das aktuell via Wireless CarPlay verbundene iPhone manuell in der Telefon App von Skoda auszuwählen und zu verbinden.
Dadurch wird der Platz frei um das andere iPhone für CarPlay auszuwählen.
Habe ein anderes Teil mit desselben Funktion – aber meine Frau bekommt den Wechsel oft nicht hin. Ende vom Lied –ich nutze es, sie zieht raus.
Normalerweise ist ja andersrum…
SICR
;-)
Unter PTGTO gab es hier auch schon Infos. Funktioniert bei uns problemlos. USB C Anschluss wäre sehr wünschenswert.