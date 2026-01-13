Mehr als nur ein Regenwarner
Neue Features und Verbesserungen für die Regenschirm-App
Die Regenschirm-App von Niels Lohmann ist schon seit geraumer Zeit erhältlich und bietet inzwischen deutlich mehr Funktionen als nur die schlichte Warnung vor Niederschlägen. Ganz neu hat der Entwickler seine Anwendung nun in Version 1.3 veröffentlicht. Das Update bringt nicht nur Fehlerbehebungen und Verbesserungen, sondern hat auch einen Stapel an neuen Funktionen im Gepäck.
Neu und zugleich eine wesentliche Verbesserung aus Anwendersicht ist beispielsweise die Anzeige der konkreten Niederschlagsart. Die App unterscheidet nun zwischen Varianten wie Regen, Schnee oder Schneeregen. Um besser auf markante Wetterereignisse wie Gewitter oder Stürme hinweisen zu können, wurden sogenannte Nowcast-Warnungen integriert. Damit sollen sich vor allem kurzfristige Wetterprognosen mit einer höheren Genauigkeit erstellen lassen.
Eine kleine, aber hilfreiche Ergänzung ist die Anzeige der aktuellen Temperatur nun auch direkt beim Blick auf die Niederschlagskarte. Zudem hat der Entwickler die Anwendung optisch an das aktuelle Design von iOS angepasst.
Widgets für iPhone und Apple Watch
Auch die Auswahl der von der Regenschirm-App bereitgestellten Widgets wurde erweitert. Sowohl auf dem iPhone als auch auf der Apple Watch kann man sich nun die Zeit bis zum nächsten Regen anzeigen lassen.
Mit dem Update verbunden verspricht der Entwickler zudem zahlreiche Fehlerbehebungen und Verbesserungen. So sollen beispielsweise die Widgets wieder zuverlässig aktualisiert werden und funktionieren. Bei mehreren gleichartigen Warnmeldungen wird fortan zuerst die jeweils wichtigste hervorgehoben und in der App für watchOS wurde die Reihenfolge der Warnsymbole korrigiert.
Pollenbelastung, Bio-Wetter und mehr
Über die Niederschlagswarnungen hinaus zeigt die Regenschirm-App eine Vielzahl ein weiteren Informationen rund um das Wetter und aktuelle Umweltdaten an, darunter die aktuelle Pollenbelastung, der UV-Index, Bio-Wetterdaten und Gezeiteninformationen.
Der Entwickler der Anwendung liest auch regelmäßig bei uns mit und hat nach unseren letzten Artikeln stets auf Kommentare mit Fehlerhinweisen und Verbesserungsvorschlägen reagiert. Die Regenschirm-App ist kostenlos. Der Entwickler freut sich über Spenden an seinen Paypal-Account.
Die App ist einfach großartig!
Bisher fand ich die App auch super, aber nach dem Update bekomme ich die Meldung „keine Vorhersage möglich“.
Mittlerweile funktioniert sie wieder.
Sieht gut aus, LEIDER nicht für Österreich……
Wenn der Entwickler hier eh mitliest, Österreich *liebschau*… ;-)
Weil die Daten vom DVD kommen?
Wie können die Daten dann so aktuell sein, wenn sie von einer DVD kommen? ;-)
Ich weiß schon,dass der Deutsche WetterDienst nicht für Österreich die Daten liefert, aber auch hier in Ö gäbe es die ZAMG die man als Quelle in der App hinterlegen könnte.
bei mir erscheint in der komplikation auf der watch leider nur ein telefonsybol mit uhrzeit der letzten synchronisation(?).
Danke, coole App
Tolle App!
Mein Favorit bleibt die seit vielen Jahren von mir verwendeteApp „Regen?“. Vielleicht etwas altbacken von der Oberfläche, dafür aber nicht so überfrachtet, sehr übersichtlich und die Vorhersage passt eigentlich immer.
DWD App zeigt kein Regen für heute. Regenschirm App zeigt Regen. Schon wieder lustig
Was jetztinteressant wäre: regnet es?
Noch nicht. Soll erst laut Regenschirm in 20min los gehen
Das Regen?
Super App! Danke!
Ich finde die App auch toll, aber gibt es irgendwo auch eine Erläuterung oder Legende zu den Symbolen und farblichen Markierungen? Oder was bedeutet z. B. der Kegel beginnend an meinem Standort in der Kartenansicht?
Eine kurze Anleitung wäre perfekt.
„Kreissegment
Was bedeutet der Kreissektor auf der Karte?
der Sektor zeigt an, woher der Wind kommt um abschätzen zu können, wie sich die Regenwolken bewegen. Der 1. Strich steht für die Entfernung, die der Wind in einer Stunde zurücklegt, der 2. für zwei Stunden. Das Ergebnis ist ggf. ungenau, da Wind und Regenradar aus zwei verschiedenen Quellen kommen.“
regenschirm.nlohmann.me/#funktionen
Danke für den Hinweis, PP.
Ich hatte mir das auch so gedacht, dann aber festgestellt, dass die Wolken in der Animation von West nach Ost ziehen, das Segment aber unten Richtung Süden zeigt. Das passt dann doch nicht, oder?
Wirklich schöne App.
Weiß zufällig jemand, was der Kegel beim Standort auf der Karte symbolisiert? (Im ersten Screenshot ganz unten in der Mitte kann man den sehen)
Hat sich erledigt :)
Was bedeutet denn der Kegel? Frage ich mich auch :-)
Welchen Regenschwellwert habt ihr so eingestellt damit das mit den Pushmitteilungen erträglich ist?
Aus der Kategorie „Wünsch dir was“:
Eine CarPlay Unterstützung wäre noch die perfekte Ergänzung.
Sieht gut aus ist aber von den gleichen Quellen abhängig, wie all die unzähligen WetterApps auch.
Wäre schön, wenn die Apple Wetterapp auch in Deutschland die Regenanzeige bekommen würde, wie in den USA, England, Irland usw. – würde ich sehr begrüßen.
So ist diese App hier eine gute Ergänzung zur Wetterapp von Apple.