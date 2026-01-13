Neue Features und Verbesserungen für die Regenschirm-App

Die Regenschirm-App von Niels Lohmann ist schon seit geraumer Zeit erhältlich und bietet inzwischen deutlich mehr Funktionen als nur die schlichte Warnung vor Niederschlägen. Ganz neu hat der Entwickler seine Anwendung nun in Version 1.3 veröffentlicht. Das Update bringt nicht nur Fehlerbehebungen und Verbesserungen, sondern hat auch einen Stapel an neuen Funktionen im Gepäck.

Neu und zugleich eine wesentliche Verbesserung aus Anwendersicht ist beispielsweise die Anzeige der konkreten Niederschlagsart. Die App unterscheidet nun zwischen Varianten wie Regen, Schnee oder Schneeregen. Um besser auf markante Wetterereignisse wie Gewitter oder Stürme hinweisen zu können, wurden sogenannte Nowcast-Warnungen integriert. Damit sollen sich vor allem kurzfristige Wetterprognosen mit einer höheren Genauigkeit erstellen lassen.

Eine kleine, aber hilfreiche Ergänzung ist die Anzeige der aktuellen Temperatur nun auch direkt beim Blick auf die Niederschlagskarte. Zudem hat der Entwickler die Anwendung optisch an das aktuelle Design von iOS angepasst.

Widgets für iPhone und Apple Watch

Auch die Auswahl der von der Regenschirm-App bereitgestellten Widgets wurde erweitert. Sowohl auf dem iPhone als auch auf der Apple Watch kann man sich nun die Zeit bis zum nächsten Regen anzeigen lassen.

Mit dem Update verbunden verspricht der Entwickler zudem zahlreiche Fehlerbehebungen und Verbesserungen. So sollen beispielsweise die Widgets wieder zuverlässig aktualisiert werden und funktionieren. Bei mehreren gleichartigen Warnmeldungen wird fortan zuerst die jeweils wichtigste hervorgehoben und in der App für watchOS wurde die Reihenfolge der Warnsymbole korrigiert.

Pollenbelastung, Bio-Wetter und mehr

Über die Niederschlagswarnungen hinaus zeigt die Regenschirm-App eine Vielzahl ein weiteren Informationen rund um das Wetter und aktuelle Umweltdaten an, darunter die aktuelle Pollenbelastung, der UV-Index, Bio-Wetterdaten und Gezeiteninformationen.

Der Entwickler der Anwendung liest auch regelmäßig bei uns mit und hat nach unseren letzten Artikeln stets auf Kommentare mit Fehlerhinweisen und Verbesserungsvorschlägen reagiert. Die Regenschirm-App ist kostenlos. Der Entwickler freut sich über Spenden an seinen Paypal-Account.