Individuelle Hinweise zur Pollenbelastung
WarnWetter-App erweitert Funktionen für Pollen und Hochwasser
Der Deutsche Wetterdienst hat seine WarnWetter-App erneut aktualisiert und mehrere Funktionen ergänzt, die vor allem bei Wetterwarnungen und der Darstellung von Pollenbelastungen ansetzen. Nachdem im vergangenen Jahr erstmals eine sechstägige Pollenflugvorhersage in die Anwendung integriert wurde, baut das aktuelle Update diese Funktion nun weiter aus.
Neben Verbesserungen bei der Darstellung von Warnlagen erhalten Nutzer zusätzliche Optionen für personalisierte Hinweise. Einige der neuen Funktionen stehen allerdings nur in der kostenpflichtigen Vollversion der App zur Verfügung, die sich für 2,49 Euro freischalten lässt.
Die Anwendung ermöglicht nun eine gezielte Anzeige der Pollenbelastung für individuell ausgewählte Pollenarten. Nutzer können einen persönlichen Favoriten festlegen und sich dessen Belastung direkt anzeigen lassen. Zusätzlich kann die App auf Wunsch eine Pushbenachrichtigung senden, sobald die Konzentration dieser Pollen deutlich ansteigt.
Die Funktion ergänzt die bereits eingeführte Pollenflugvorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Diese stellt eine mehrtägige Prognose für verschiedene Pollenarten bereit und soll Allergikern helfen, ihre Aktivitäten besser an die erwartete Belastung anzupassen. Mit der neuen Favoritenfunktion wird diese Übersicht stärker personalisiert.
Erweiterte Warnungen bei Hochwasser und Sturmflut
Auch im Bereich der Unwetterwarnungen erweitert die App ihre Möglichkeiten. Bei Hochwasserwarnungen werden nun zusätzliche Warngebiete angezeigt. Nutzer können außerdem bestimmte Regionen als Favoriten festlegen und sich über entsprechende Warnmeldungen per Push informieren lassen.
Bei Sturmflutwarnungen bietet die Anwendung künftig detailliertere Informationen. Auch hier lassen sich Benachrichtigungen für ausgewählte Regionen aktivieren, sodass Warnungen schneller auf dem iPhone erscheinen.
Eine weitere Anpassung betrifft den regionalen Wetterbericht für Bayern. Dieser wird künftig getrennt für Nord- und Südbayern angezeigt, wodurch regionale Unterschiede in der Wetterlage genauer abgebildet werden sollen.
Wie bereits nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Jahr 2020 gilt weiterhin, dass einige erweiterte Funktionen der WarnWetter-App nur in der kostenpflichtigen Vollversion verfügbar sind. Diese wird einmalig freigeschaltet und bleibt weiterhin ohne Werbung nutzbar.
Der deutsche Wetterdienst hat leider stark nachgelassen. Der krasse Schneetag im Februar wurde völlig unterschätzt, obwohl andere Wetterdienste rechtzeitig gewarnt hatten.
Hier hat die Vorhersage gut bis sehr gut entsprochen.
Top
Diese App hat eines der schlechtesten User Interfaces aller Zeiten. Vergleicht man es mit anderen Wetter Apps, dann fragt man sich, warum sie überhaupt existiert? In unserer Region im Voralpenland sind die Vorhersagen zudem äußerst unzuverlässig. Da sind andere Apps deutlich besser wie Foreca oder auf meteoblu oder open-meteo basierende Apps. Viele andere Apps können Pollen und Umweltgefahren seit langem. WarnWetter hinkt in allen Bereichen hinterher, vor allem bei den Widgets.
Super gemacht. Sehr gute Information. Daumen hoch
Sehr widersprüchliche Aussagen hier über die app…. ? Was denn nun? Ist sie topp oder flop??
Gut, das Userinterface ist jetzt nicht der Hammer …. aber habe auch schon viel schlechteres gesehen…
Leider nur 4 verschiedene Pollenarten. Roggen fehlt z.B. und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass auch diese Pollenart bei Betroffenen mit einer hohen Belastung einhergeht.
können wir eigentlich bitte einmal alle zusammen rausfinden, was die beste Wetter-App ist… ich hab kein Bock mehr Artikel dazu zu lesen :D ich nutze seit an Beginn der Zeit Weather Pro… aber nachdem die ihr alles einstellen und keinen Support mehr machen meine Frage, was ist die beste? ich will nur eine einzige App dafür.
Möglicherweise gibt es diese einfache Antwort einfach nicht, weil die Ansprüche zu verschieden sind.
Da wird einmal das Hauptkriterium die Qualität der Vorhersage sein. Und da hat schon mal jeder Anbieter ein anderes Wettermodell. Und je nach genauer Region liefert mal das eine und mal das andere die korrektere Vorhersage (für die Rohdaten gibt es nur zwei große Anbieter, aber die Modelle interpretieren und extrapolieren dann diese Rohdaten). Und: Jedes dieser Modelle hat auch mal einen Ausrutscher und übersieht lokale Extremwetterereignisse bzw. wartet nicht rechtzeitig davor.
Dann die Benutzeroberfläche: Hier sind die Ansprüche sehr verschieden. Es gibt hochkomplexe Oberflächen in Apps, die die Vorhersagen verschiedener Wettermodelle übereinanderlegen und mit Wahrscheinlichkeiten versehen. Für Freaks das Beste, was es gibt, für andere ein völliger Overload.
Dann die geografische Abdeckung: Manche Apps haben nur in Deutschland eine gute Vorhersage, andere arbeiten mit (mehr oder weniger guten) ausländischen Diensten für andere Länder zusammen. Auch hier die Frage: Will ich alles in einer App, oder hol ich mir z.B. im Urlaubsland eine dort übliche App.
Und schließlich noch spezielle Anforderungen wie Warnungen: Hier sind oft Nischenapps im Vorteil, die sehr genau den Zeitpunkt vorhersagen, wann der nächste Regenschauer einen erreichen wird und wann er wieder aufhört – toll für Fahrradfahrer.
Die Beispiele zeigen, warum es nicht eine einzige Antwort auf die Frage nach der „besten“ Wetter-App geben kann.
Wetter Online Pro ist gut und zuverlässig :)
Die App tut das, was sie soll. Verläßlich das Wetter anzeigen. Das UI ist spartanisch, für mich jedoch völlig ausreichend.
Lustig oder auch nicht – für Südfrankreich zeigt sie fast immer bewölkt an, auch im Sommer bei 40 Grad und Sonne pur. Bisschen dämlich.
So auch jetzt gerade – Webcam blauer Himmel, Sonne pur, 16 Grad. App – bewölkt…Die ganzen Tage der Vorhersage. Nervt bisschen.