WarnWetter-App erweitert Funktionen für Pollen und Hochwasser

Der Deutsche Wetterdienst hat seine WarnWetter-App erneut aktualisiert und mehrere Funktionen ergänzt, die vor allem bei Wetterwarnungen und der Darstellung von Pollenbelastungen ansetzen. Nachdem im vergangenen Jahr erstmals eine sechstägige Pollenflugvorhersage in die Anwendung integriert wurde, baut das aktuelle Update diese Funktion nun weiter aus.

Neben Verbesserungen bei der Darstellung von Warnlagen erhalten Nutzer zusätzliche Optionen für personalisierte Hinweise. Einige der neuen Funktionen stehen allerdings nur in der kostenpflichtigen Vollversion der App zur Verfügung, die sich für 2,49 Euro freischalten lässt.

Individuelle Hinweise zur Pollenbelastung

Die Anwendung ermöglicht nun eine gezielte Anzeige der Pollenbelastung für individuell ausgewählte Pollenarten. Nutzer können einen persönlichen Favoriten festlegen und sich dessen Belastung direkt anzeigen lassen. Zusätzlich kann die App auf Wunsch eine Pushbenachrichtigung senden, sobald die Konzentration dieser Pollen deutlich ansteigt.

Die Funktion ergänzt die bereits eingeführte Pollenflugvorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Diese stellt eine mehrtägige Prognose für verschiedene Pollenarten bereit und soll Allergikern helfen, ihre Aktivitäten besser an die erwartete Belastung anzupassen. Mit der neuen Favoritenfunktion wird diese Übersicht stärker personalisiert.

Erweiterte Warnungen bei Hochwasser und Sturmflut

Auch im Bereich der Unwetterwarnungen erweitert die App ihre Möglichkeiten. Bei Hochwasserwarnungen werden nun zusätzliche Warngebiete angezeigt. Nutzer können außerdem bestimmte Regionen als Favoriten festlegen und sich über entsprechende Warnmeldungen per Push informieren lassen.

Bei Sturmflutwarnungen bietet die Anwendung künftig detailliertere Informationen. Auch hier lassen sich Benachrichtigungen für ausgewählte Regionen aktivieren, sodass Warnungen schneller auf dem iPhone erscheinen.

Eine weitere Anpassung betrifft den regionalen Wetterbericht für Bayern. Dieser wird künftig getrennt für Nord- und Südbayern angezeigt, wodurch regionale Unterschiede in der Wetterlage genauer abgebildet werden sollen.

Wie bereits nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Jahr 2020 gilt weiterhin, dass einige erweiterte Funktionen der WarnWetter-App nur in der kostenpflichtigen Vollversion verfügbar sind. Diese wird einmalig freigeschaltet und bleibt weiterhin ohne Werbung nutzbar.