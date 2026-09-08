PISA 2025: Deutschlands Schulen setzen stark auf Handyverbote

Die neue PISA-Studie beschäftigt sich nicht nur mit den Leistungen von Schülerinnen und Schülern, sondern auch ausführlich mit der Digitalisierung des Schulalltags. Dabei zeigt sich für Deutschland ein interessantes Nebeneinander: Smartphones werden vergleichsweise häufig eingeschränkt, während KI-Angebote für viele Jugendliche bereits selbstverständlich zum Lernen dazugehören.

Nach Angaben der OECD besuchen 64,3 Prozent der in Deutschland befragten Schülerinnen und Schüler eine Schule mit einem Handyverbot. Im OECD-Durchschnitt sind es lediglich 49,5 Prozent. Noch weiter verbreitet sind hierzulande fachspezifische Vorgaben für digitale Geräte. Solche Regeln gelten an den Schulen von 80,2 Prozent der Befragten, gegenüber 71,2 Prozent im internationalen Vergleich.

Klare Regeln reduzieren die Ablenkung

Die OECD spricht sich dabei nicht grundsätzlich gegen Smartphones, Tablets oder Notebooks im Unterricht aus. Werden digitale Geräte in begrenztem oder moderatem Umfang zum Lernen verwendet, geht dies häufig mit besseren Ergebnissen einher. Anders sieht es aus, wenn die Geräte während der Schulzeit vor allem zum Zeitvertreib genutzt werden. Dann fallen die Leistungen im Schnitt niedriger aus.

Klare Regeln scheinen dabei zumindest einen Teil des Problems abzufangen. An Schulen mit Verboten oder eindeutig formulierten Vorgaben zur Handynutzung berichten Schülerinnen und Schüler seltener von Ablenkungen durch digitale Geräte. Vollständig lösen lässt sich das Problem damit allerdings nicht. In Deutschland geben lediglich 37,5 Prozent an, keine entsprechende Ablenkung wahrzunehmen. Der OECD-Durchschnitt liegt mit 39,2 Prozent sogar leicht darüber.

Jeder Zweite nutzt KI als Lernhilfe

Noch deutlicher zeigt die Studie, wie schnell KI-Anwendungen im Schulalltag angekommen sind. 50,2 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Deutschland verwenden mindestens einmal pro Woche KI, um Unterstützung beim Lernen zu erhalten. Im OECD-Mittel liegt dieser Anteil bei 45,5 Prozent.

Die Vermittlung eines kritischen Umgangs damit hält nicht ganz Schritt. Nur 59,3 Prozent der deutschen Befragten geben an, im Unterricht zu lernen, wie sich von KI erzeugte Informationen bewerten lassen. International sind es 62,6 Prozent.

Einen einfachen Zusammenhang zwischen KI-Nutzung und besseren Leistungen stellt PISA nicht fest. Schüler, die KI für konkrete Schulaufgaben einsetzen, schneiden im Mittel sogar schlechter ab als jene, die darauf verzichten. Positiver fällt das Bild aus, wenn die regelmäßige Nutzung mit Angeboten zum Aufbau von KI-Kompetenz verbunden wird.

Die Ergebnisse verschieben die Debatte damit ein Stück weit: Neben der Frage, ob Smartphones im Unterricht erlaubt sein sollten, dürfte zunehmend entscheidend werden, welche Apps darauf zum Einsatz kommen und wie Schulen deren Nutzung begleiten.