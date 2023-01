MMS wird eingestellt: Vodafone zieht schon im Januar den Stecker

Der Düsseldorfer Netzbetreiber Vodafone hat das Ende der MMS in seinem Mobilfunknetz angekündigt. Die Möglichkeit zur Nutzung des „Multimedia Messaging Service“ wird am 17. Januar, also bereits am übernächsten Dienstag gestrichen.

Vodafone reagiert mit dem Schritt auf die nachlassende Nutzung des SMS-Nachfolgers, mit dem sich nicht nur kurze Texte, sondern auch Bilder und Videoinhalte übertragen ließen. Dieser spielt in Zeiten von WhatsApp, iMessage, Signal, Telegram und Co. so gut wie keine Rolle mehr und wurde selbst in seinen Hochzeiten, deutlich seltener als die klassische SMS verschickt.

Massiver Nutzungs-Rückgang

Laut Vodafone konnte die MMS vor allem Anfang der 2010er-Jahre punkten. Doch selbst damals liefen in guten Monaten nur 13 Millionen MMS durch die eigenen Masten, die im selben Zeitraum etwa hundertmal so viele SMS transportierten – also parallel etwa 1,5 Milliarden der 160-Zeichen-Botschaften übermittelten.

Heutzutage werden gerade noch etwas über 500.000 MMS monatlich von Vodafone-Kunden verschickt. Diese haben jetzt noch knapp zwei Wochen Zeit ihre letzten MMS zu verfassen und dürfen sich anschließend ausschließlich auf die Messenger-Nutzung einstellen.

Apple ignoriert die RCS

Eigentlich hatten die Netzbetreiber ja darauf gesetzt, dass der offene RCS-Standard die MMS ablösen würde. Der „Rich Communication Services“ konnte sich nach einer hierzulande ordentlich vergeigten Markteinführung bislang jedoch nicht wirklich etablieren.

Zum einen scheiterte RCS an der Omnipräsenz der zahlreichen Messenger-Lösungen amerikanischer Tech-Konzerne, zum anderen fehlt bis heute die iPhone-Unterstützung, die den Austausch von Nachrichten und Multimediainhalten zwischen iOS- und Android-Nutzer massiv vereinfachen würde.

Trotz mehrfacher Aufrufe Googles macht Apple bislang nämlich keine Anstalten den Versand von RCS-Nachrichten in das iPhone-Betriebssystem zu implementieren. Aktuell wirbt Google sogar mit innerstädtischen Werbekampagnen um die RCS-Unterstützung durch Apple.