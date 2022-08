Google-Kampagne fordert RCS-Unterstützung beim iPhone

Google hat in der Vergangenheit bereits mehrfach gefordert, dass Apple sich in dieser Richtung öffnet und den RCS-Standard integriert:

Google hält sich mit konkreten Anschuldigungen zurück, aber es kommt wohl nicht von ungefähr, dass Apple nur ein begrenztes Interesse daran zeigt, das Chat-Erlebnis zwischen iPhone- und Android-Nutzern zu verbessern. Vielmehr scheinen diese Einschränkungen bei Apple ein fester Programmpunkt zu sein, haben doch vor Gericht vorgelegte Dokumente bereits in der Vergangenheit gezeigt , dass Apple dergleichen um der eigenen Marktmacht willen boykottiert. So hätten sich ranghohe Apple-Manager beispielsweise dagegen ausgesprochen, eine iMessage-App für Android anzubieten, weil dies Apple mehr schaden als helfen würde. Apples Craig Federighi wird in diesem Zusammenhang mit den Worten zitiert, iMessage für Android würde dafür sorgen, dass iPhone-Familien nicht mehr daran gehindert werden, ihren Kindern Android-Handys zu geben.

RCS steht für „Rich Communication Services“ und soll als Kommunikationsstandard das in die Jahre gekommene SMS-Protokoll ablösen. Google betont im Rahmen seiner Kampagne, dass RCS die Lösung für quasi alle Probleme wäre, die sich aktuell noch bei der plattformübergreifenden Kommunikation ergeben. Apple klammere sich mit SMS und MMS an veraltete Technologien aus den 90er- und 00er-Jahren.

Google geht beim Messenger-Streit mit Apple weiter in die Offensive. Auf einer von der Twitter-Kampagne #GetTheMessage begleiteten Webseite mit dem Titel „ Apple should fix what’s broken “ kritisiert die Android-Mutter, dass Apples Weigerung, das moderne RCS-Protokoll zu verwenden, das Messaging-Erlebnis für Android- wie auch iPhone-Nutzer verschlechtert.

