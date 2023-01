Millionenstrafe gegen Apple: Konzern griff nach Nutzerdaten

Dass man mit der angesetzten Strafe von acht Millionen Euro Apple vergleichsweise glimpflich hat davonkommen lassen, begründet die CNIL gleich mehrfach. Zum einen bemesse sich die Strafzahlung an der Anzahl der in Frankreich betroffenen Nutzer und dem Profit, den Apple durch die Auswertung der Daten erzielt hätte, zum anderen würde sich Apple inzwischen wieder an geltendes Recht halten.

Die Datenschützerder CNIL störten sich vor allem daran, dass Apple den zugehörigen Schalter in den Einstellungen des iPhone-Betriebssystems standardmäßig aktiviert hatte und die Werbe-Konfiguration in den Tiefen der iPhone-Einstellungen geradezu zu verstecken schien.

Während der Facebook-Mutterkonzern Meta gerade durch irische Datenschützer in die Schranken gewiesen wurde, ist Apple bei unseren westlichen Nachbarn mit der nationalen Datenschutzbehörde Frankreichs, der „Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés“ ( CNIL ) aneinander gerasselt.

