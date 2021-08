Kindesmissbrauch: Siri und die iPhone-Suche sollen in iOS 15 intervenieren

An dieser Stelle wollen wir an die bereits länger vorhandenen Inhaltsbeschränkungen von Safari erinnern. Der Wortfilter den Apple hier nutzt, enthält auch ganz unschuldige Wörter wie „Teen“ und „Asian“, die bei aktiver Kinderschutzfunktion gefiltert werden.

Gegen den Kindesmissbrauch zielt die zweite Neuerung Apples. Mit iOS 15 sollen (vorerst ausschließlich in den Vereinigten Staaten) alle Bilder, die zum Upload in Apples iCloud vorgesehen sind, vor dem Transfer mit einer Datenbank bekannter Missbrauchsbilder abgeglichen werden. Ein Vorgang, der direkt auf dem Endgerät stattfindet. Die Initiative haben wir in den vergangenen Tagen ausführlich besprochen:

Erkennt iOS 15 ein ankommendes Nacktbild, zeigt das iPhone dieses nur nach zusätzlicher Nachfrage an und meldet den Aufruf, je nach Alter des Kindes, an die verantwortlichen Erwachsenen der Familienfreigabe.

