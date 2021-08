Kinderporno-Scan auf allen iPhones: Apple erntet Kritik von allen Seiten

Wie massiv die Anzahl der kritischen Reaktion auf die gestrige Ankündigung ausfallen würde, die iPhone-Modelle aller Anwender fortan proaktiv auf das Vorhandensein kinderpornographischer Inhalte abzuklopfen, wird Apple wohl nicht erwartet haben.

Andernfalls hätte sich der Konzern auf seiner Sonderseite zu den neuen Kinderschutz-Funktionen von iOS 15 wohl aktiver darum bemüht, die jetzt laut werdende Kritik schon im Vorfeld zu antizipieren und etwa mit beruhigenden FAQ-Einträgen abzufedern.

Und kritische Argumente gegen Apples Kinderporno-Scan hagelt es aus allen Richtungen. Neben der Stellungnahme der amerikanischen Bürgerrechtsorganisation EFF, die Apple den Einbau einer iPhone-Hintertür vorwirft, hat sich inzwischen auch der bekannte Whistleblower Edward Snowden zu Wort gemeldet.

Dieser gibt auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter zu bedenken: „Wer heute nach Kinderpornographie sucht, kann morgen nach beliebigen Inhalten scannen“.

No matter how well-intentioned, @Apple is rolling out mass surveillance to the entire world with this. Make no mistake: if they can scan for kiddie porn today, they can scan for anything tomorrow.

They turned a trillion dollars of devices into iNarcs—*without asking.* https://t.co/wIMWijIjJk

— Edward Snowden (@Snowden) August 6, 2021