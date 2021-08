Berliner Datenschützerin: Prüfverfahren wegen CDUconnect-App läuft

Die #CDU hat die Kacke wegen #cduconnect so richtig am dampfen. Denn die Landesdatenschutzbeauftragte des Landes #Berlin hat ein Verfahren wegen möglicher Verstöße gegen die #DSGVO bereits im Juli eingeleitet.

So soll die Datenschutzbeauftragte der Hauptstadt bereits im Juni ein Prüfverfahren eröffnet haben, dass feststellen wird, ob sich die in dieser Woche erneut in die Schlagzeilen geratene CDUconnect-App überhaupt an die Mindestanforderungen des Datenschutzes gehalten hat.

