Zum Abholen: Amazon bietet 5-Euro-Gutschein für App-Bestellungen

Hin und wieder spielt der Online-Händler Amazon ganz attraktive Gutscheine ohne Produktbindung aus. Diese richten sich häufig aber nicht an alle Kunden, sondern lediglich an ausgewählte Konten.

Um interessierte Anwender hier nicht mit Aktionen zu irritieren, die erst mit einem prüfende Klick auf Berechtigung geprüft werden müssen, bietet der Händler seit kurzem die Sonderseite „Persönliche Angebote“ an, auf der all jene Gutscheine gelistet sind, die für den eigenen Account in Betracht kommen.

Nutzer sollen Amazon-Abholstation ausprobieren

Auf eben jener Übersicht ist jetzt eine neue Aktion aufgetaucht, Bestellungen in der Amazon-App mit einem 5-Euro-Gutschein versieht, wenn man den Gutschein-Code ABHOLEN5 bei der Bezahlung eingibt und anschließend eine Amazon-Abholstation auswählt.

Solltet ihr also ohnehin täglich an einem der Paket-Schränke vorbeikommen – die Abholstationen lassen sich hier lokalisieren – und zu den ersten 8.000 Kunden zählen, die das Angebot bis zum 13. September wahrnehmen, dann habt ihr euch gerade 5 Euro gespart. Voraussetzung ist: Ein Bestellwert von mindestens 20 Euro.

In diesem Zusammenhang erwähnenswert: Auch die 8-Euro-Aktion für Konto-Aufladungen läuft noch bis zum 30. September 2021.

Eigene Locker seit 2017

Neben der bundesweiten Kooperation mit Handy- und Paketshops, sowie „Spätis“ und Kiosken in Berlin, München und Hamburg setzt Amazon seit September 2017 auch sogenannte Amazon Locker in ausgewählten Metropol-Regionen ein. Die vollautomatischen Abholstationen mit Amazon-Logo wurden anfangs in Kooperation mit o2 und Shell aufgestellt und werden inzwischen auch von Wohnungsbaukonzernen in großen Siedlungsgebieten platziert.

Geliefert werden kann hier alles was unter den Maximal-Maßen von 42 cm x 35 cm x 32 cm liegt und ein Gewicht von weniger als 4,5 Kilogramm aufweist. Anwender erhalten nach Bestellungseingang einen 6-stelligen Abholcode, mit dem der Locker geöffnet werden kann.