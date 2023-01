Kassen zahlen Millionen für wirkungslose Gesundheits-Apps

In der Theorie sind die so genannten „Apps auf Rezept“ eine verdammt gute Idee: Digitale Serviceleistungen mit gesundheitlichen Mehrwert, die sich am freien Markt wegen kleiner Zielgruppen und hohen Entwicklungskosten wahrscheinlich nicht behaupten könnten, werden von den Krankenkassen finanziert und leisten so zeitgemäße, gute Gesundheitsvorsorge.

Apps auf Rezept: Ein Projekt des ehemaligen Gesundheitsministers Spahn

In der Theorie hervorragend

Ein so simples wie geniales Beispiel lieferte erst kürzlich das amerikanische NightWare-Projekt. Eine Gesundheits-App auf der Apple Watch überwachte hier den Schlaf von Trauma-Patienten und stupste diese immer dann mit markanten Vibrationen an, wenn Albtraumphasen erkannt wurden.

Die Vibrationen ließen die betroffenen Anwender weiter schlafen, unterbrachen jedoch den Albtraum und sorgten bei einem der betroffenen Kriegsveteranen so für die erste angstfreie Nacht in über 10 Jahren.

In der Praxis problematisch

Das was in der deutschen Praxis seit Einführung der so genannten digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) passiert, ist jedoch meilenweit vom beschriebenen Best-Case-Szenario entfernt.

Nachdem sich kürzlich erst die Kassenärztliche Vereinigung kritisch zum aktuellen Stand der Apps auf Rezept in Deutschland geäußert hat, meldet sich heute der GKV-Spitzenverband zu Wort und verweist auf ähnliche Zweifel wie vor ihm die Ärztevereinigung.

Schon die Ärzte klagten

Größter Kritikpunkt: die Krankenkassen müssen die Behandlungskosten auch bei vorläufig in das DiGA-Verzeichnis aufgenommenen Gesundheits Apps bezahlen und dies auch dann tun wenn diese den Nachweis über ihren medizinischen Nutzen noch nicht erbracht haben.

Dies führt dazu, dass die Krankenkassen zahlreiche Digital Gesundheitsanwendungen subventionieren, die faktisch wirkungslos sind. Deren Anbieter verlangen bereits in der Testphase dennoch üppige Summen von den Krankenkassen und haben ihre Preise in den zurückliegenden Monaten sogar noch angezogen.

Zwischen 119 Euro und 952 Euro werden den Krankenkassen pro App, Nutzer und Quartal in Rechnung gestellt.

Drei zentrale Forderungen

Entsprechend fordert nun auch der GKV-Spitzenverband drei zentrale Anpassungen im Umgang mit dem Gesundheits-Anwendungen: