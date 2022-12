Audible Weihnachtsangebot: 3 Monate und 3 Hörbücher kostenlos

Darüber hinaus bietet Audible für Abonnenten während des aktiven Abo-Zeitraums den Zugriff auf die Kategorie „Enthalten im Abo“. Hier handelt es sich um ein Flatrate-Angebot, das eine wachsende Auswahl an Titeln aller Genres enthält. Generell empfiehlt es sich auch, vor dem Kauf eines Buchs bei Audible stets zu prüfen, ob dieses auch über das noch recht neue Pauschal-Angebot verfügbar ist, um seine Kaufoption vielleicht anderweitig zu verwenden. Obendrauf kann man im Rahmen eines aktiven Abos dann auch noch auf gut sortiertes Angebot an Premium-Podcasts zugreifen.

Mit Blick auf das Abo-Modell von Audible können ein paar erklärende Setze nicht schaden. Es handelt sich hier um einen Mix aus Kauf- und Leih-Hörbüchern. Zunächst einmal kann man bei Audible zum Monatspreis von 9,95 Euro ein Kauf-Hörbuch aus dem gesamten Programm wählen, auf das man über sein Benutzerkonto bei dem Anbieter auch dann noch vollen Zugriff hat, wenn man sein Abo beendet oder pausiert. Im Rahmen des aktuellen Weihnachts-Angebots bekommt man so also drei frei wählbare Hörbücher umsonst.

Insert

You are going to send email to