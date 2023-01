HaloLock im Video: ESR stellt neue MagSafe-Accessoires vor

Zudem bietet ESR den magnetischen Zusatz-Akku HaloLock Kickstand Wireless Powerbank in neuen Varianten an. Auch dieser haftet auf der iPhone-Rückseite und versorgt das Gerät mit Strom. Der Akku selbst besitzt zudem jedoch einen ausklappbaren Standfuß, der das Aufrichten des iPhone ermöglicht.

So besitzen Accessoires mit CryoBoost-Technologie einen integrierten aktiven Lüfter, der die Geräte beim Laden kühlt und so deutlich schnellere Induktiv-Ladezeiten als selbst Apples offizielles MagSafe-Ladegerät vorweisen kann.

Highlight des neuen Portfolios sind die kabellosen HaloLock-Ladegeräte die über die sogenannte CryoBoost-Technologie des Anbieters verfügen. Was akustisch an das fiktive Mineral aus den Superman-Comics erinnert, bezeichnet das von ESR entwickelte, aktive Kühlsystem.

Der Zubehör-Anbieter ESR, schon jetzt mit einem breiten Portfolio magnetischer iPhone-Accessoires am Start, hat im Rahmen der amerikanischen Elektronik-Messe CES mehrere neue Zubehör-Komponenten angekündigt. Oder besser gesagt „neuere“, denn einige sind in Europa schon etwas länger erhältlich.

