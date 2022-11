Hilfe für Trauma-Patienten: Apple Watch unterbricht Albträume

Immer wieder darum bemüht, die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten der Apple Watch zu beleuchten, macht Apple auf die Nutzung der Computeruhr als hocheffektiver Schlafverbesserer für Trauma-Patienten aufmerksam. Konkret rückt Cupertino aktuell das NightWare-Projekt für Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung ins Rampenlicht.

App interveniert mit Vibrationen

Bei NightWare handelt es sich um eine App für iPhone und Apple Watch, die Anzeichen für Albträume erfassen kann und interveniert, sobald das erneute Durchleben traumatischer Ereignisse mit Wahrscheinlichkeit determiniert werden kann.

Werden aktive Albtraumphasen erfasst, vibriert Apples Computeruhr so stark, dass die Betroffenen die Traumphase verlassen, gleichzeitig aber so schwach, dass diese nicht vollständig aufwachen.

Als Fallbeispiel verweist Apple auf den Kriegsveteranen Robert Guithues, der seit über 10 Jahren mit Albträumen zu kämpfen hat, die seiner Einsatzzeit in Afghanistan geschuldet sind. Dort wurde der Soldat während seines einjährigen Aufenthaltes an 278 Tagen in Gefechte verwickelt.

Guithues habe bereits in der zweiten Nacht mit NightWare wieder neun Stunden am Stück geschlafen – in den zehn Jahren zuvor war daran überhaupt nicht zu denken. Die von NightWare angefertigten Statistiken lassen dabei bis zu 30 Interventionen pro Nacht erkennen, an die sich Guithues selbst morgens jedoch nicht mehr erinnern kann.

NightWare als „App auf Rezept“

In den Vereinigten Staaten wird NightWare als „App auf Rezept“ angeboten und direkt mit einer vorkonfigurierten Apple Watch und einem iPhone SE an Trauma-Patienten mit entsprechender Verschreibung ausgeliefert.

Die Anwendung ist einerseits ein hervorragendes Beispiel was die Kategorie der „Apps auf Rezept“ zu leisten in der Lage ist, andererseits auch eine gute Diskussionsgrundlage für die Frage, in welchem Umfang Krankenkassen die fortdauernde App-Nutzung einer entsprechenden Applikation finanzieren sollten.

NightWare wird aktuell von 400 amerikanischen Trauma-Patienten eingesetzt, bei 98 Prozent handelt es sich um Menschen mit Militär-Historie.