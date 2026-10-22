iPhone Duo: Spontaner Store-Besuch könnte sich doch lohnen

Wer morgen ein iPhone Duo kaufen möchte, ohne zuvor eine Bestellung aufgegeben zu haben, sollte den Besuch im Apple Store doch noch nicht abschreiben. Entgegen den bisherigen Befürchtungen hat Apple jetzt bestätigt, dass zum Verkaufsstart am 23. Oktober auch Geräte für spontane Käufer bereitstehen sollen. Die Stückzahlen sind allerdings begrenzt. Wer eines der faltbaren iPhones ergattern möchte, muss vermutlich früh aufstehen.

Die Nachricht kommt überraschend. Noch Anfang der Woche deuteten Berichte aus dem Einzelhandel darauf hin, dass Apple seine Filialbestände vollständig für Vorbesteller reservieren könnte. Mitarbeiter sollen Interessenten sogar davon abgeraten haben, am Freitag ohne Reservierung vorbeizukommen. Zumindest für Deutschland stellt sich die Situation jetzt etwas freundlicher dar.

Apple bestätigt Verkauf ohne Reservierung

Gegenüber US-Medienvertretern hat Apple ausdrücklich erklärt, dass am Freitag auch Kunden ohne Vorbestellung zum Zuge kommen können. Das gilt neben Deutschland unter anderem für Österreich, die Schweiz, die USA und Großbritannien. Wie viele Geräte die einzelnen Filialen erhalten, verrät Apple nicht.

In anderen Ländern bleibt der spontane Kauf dagegen ausgeschlossen. Unter anderem in Frankreich, Japan, China und Südkorea benötigen Interessenten eine vorab gebuchte Abholreservierung.

Die Nachfrage bezeichnet das Unternehmen weiterhin als außergewöhnlich hoch. Tatsächlich verschoben sich die Liefertermine schon wenige Stunden nach dem Bestellstart bis in den Januar. Wer heute online bestellt, muss entsprechend lange warten. Für einzelne frühe Bestellungen zeichnet sich zwar eine schnellere Auslieferung ab, die allgemeine Verfügbarkeit verbessert das bislang aber nicht.

Apple Stores öffnen am Freitag früher

Dass Apple mit größerem Andrang rechnet, zeigen auch die angepassten Öffnungszeiten. Der Apple Store am Berliner Kurfürstendamm öffnet am Freitag bereits um 8 Uhr statt wie gewohnt um 10 Uhr. Dies trifft auf fast alle Filialgeschäfte Apples zu. Auch die Münchner Filiale in der Rosenstraße beginnt den Verkauf um 8 Uhr und damit eine Stunde früher als üblich. Beide Geschäfte schließen regulär um 20 Uhr.

Die verlängerten Öffnungszeiten sind allerdings keine Garantie für ein verfügbares Gerät. Apple rechnet selbst damit, dass die für Laufkundschaft vorgesehenen Bestände schnell ausverkauft sein werden. Wer eine bestimmte Farbe oder Speicherausstattung bevorzugt, dürfte es entsprechend schwerer haben.

Unklar bleibt zudem, ob sich bereits am Freitag wieder Geräte zur Abholung online reservieren lassen. Apples Webseite verweist weiterhin auf Samstag, den 24. Oktober, als nächsten Termin zur Prüfung der Filialverfügbarkeit. Wer nicht persönlich anstehen möchte, kann die Bestände alternativ über den bereits vorgestellten iPhone Stock Checker im Auge behalten.