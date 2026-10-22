Apple bestätigt begrenzte Bestände
iPhone Duo: Spontaner Store-Besuch könnte sich doch lohnen
Wer morgen ein iPhone Duo kaufen möchte, ohne zuvor eine Bestellung aufgegeben zu haben, sollte den Besuch im Apple Store doch noch nicht abschreiben. Entgegen den bisherigen Befürchtungen hat Apple jetzt bestätigt, dass zum Verkaufsstart am 23. Oktober auch Geräte für spontane Käufer bereitstehen sollen. Die Stückzahlen sind allerdings begrenzt. Wer eines der faltbaren iPhones ergattern möchte, muss vermutlich früh aufstehen.
Die Nachricht kommt überraschend. Noch Anfang der Woche deuteten Berichte aus dem Einzelhandel darauf hin, dass Apple seine Filialbestände vollständig für Vorbesteller reservieren könnte. Mitarbeiter sollen Interessenten sogar davon abgeraten haben, am Freitag ohne Reservierung vorbeizukommen. Zumindest für Deutschland stellt sich die Situation jetzt etwas freundlicher dar.
Apple bestätigt Verkauf ohne Reservierung
Gegenüber US-Medienvertretern hat Apple ausdrücklich erklärt, dass am Freitag auch Kunden ohne Vorbestellung zum Zuge kommen können. Das gilt neben Deutschland unter anderem für Österreich, die Schweiz, die USA und Großbritannien. Wie viele Geräte die einzelnen Filialen erhalten, verrät Apple nicht.
In anderen Ländern bleibt der spontane Kauf dagegen ausgeschlossen. Unter anderem in Frankreich, Japan, China und Südkorea benötigen Interessenten eine vorab gebuchte Abholreservierung.
Die Nachfrage bezeichnet das Unternehmen weiterhin als außergewöhnlich hoch. Tatsächlich verschoben sich die Liefertermine schon wenige Stunden nach dem Bestellstart bis in den Januar. Wer heute online bestellt, muss entsprechend lange warten. Für einzelne frühe Bestellungen zeichnet sich zwar eine schnellere Auslieferung ab, die allgemeine Verfügbarkeit verbessert das bislang aber nicht.
Apple Stores öffnen am Freitag früher
Dass Apple mit größerem Andrang rechnet, zeigen auch die angepassten Öffnungszeiten. Der Apple Store am Berliner Kurfürstendamm öffnet am Freitag bereits um 8 Uhr statt wie gewohnt um 10 Uhr. Dies trifft auf fast alle Filialgeschäfte Apples zu. Auch die Münchner Filiale in der Rosenstraße beginnt den Verkauf um 8 Uhr und damit eine Stunde früher als üblich. Beide Geschäfte schließen regulär um 20 Uhr.
Die verlängerten Öffnungszeiten sind allerdings keine Garantie für ein verfügbares Gerät. Apple rechnet selbst damit, dass die für Laufkundschaft vorgesehenen Bestände schnell ausverkauft sein werden. Wer eine bestimmte Farbe oder Speicherausstattung bevorzugt, dürfte es entsprechend schwerer haben.
Unklar bleibt zudem, ob sich bereits am Freitag wieder Geräte zur Abholung online reservieren lassen. Apples Webseite verweist weiterhin auf Samstag, den 24. Oktober, als nächsten Termin zur Prüfung der Filialverfügbarkeit. Wer nicht persönlich anstehen möchte, kann die Bestände alternativ über den bereits vorgestellten iPhone Stock Checker im Auge behalten.
Bei jedem Verkaufsstart öffnen die Stores früher. Das hat nichts mit den Duo und schon gar nichts mit dem angeblich großen Andrang zu tun.
Es macht die Kunden aber noch mal doller auf das Ding!
Hallo, hat jemand schon eine Abholbestätigung für den Store in Wien bekommen für 23.10.2026?
Ich hab für Zürich noch nichts bekommen. Online ist immer noch morgen früh Abholung.
Bei mir das gleich ja. Abholung morgen.
Ich bin mal gespannt.
Nein danke, die letzten male umsonst gewartet , Ich bekomme mein Anfang Dezember.
Sind die Abholungsmails bei euch schon angekommen für morgen?
Ja Trackingnr. Etc. alles da
Heißt das ich könnte morgens probieren eines online zu kaufen mit Abholung im Store?
Genau, geht seit Jahren und klappt immer wieder gut. Jeden Tag morgens reinschauen und dann kriegt man immer Geräte.
Hast du aus der Vergangenheit noch die Zeiten im Kopf, ab wann Apple ca. morgens die neuen Gerätekontingente freischaltet?
Danke!
Nein….morgen einfach hinfahren.
Ich muss tatsächlich zu geben, dass mir sehr stark der Finger juckt.
Ich war damals schon vom iPhone X begeistert und habe es gefeiert.
Vielleicht ist Apple nach gefühltem jahrelangem auf der Stelle treten jetzt doch wieder einmal der große erwartete Wurf gelungen.
Es wird schon gut sein, da habe ich keine Zweifel. Aber ohne FaceID ist es nix für mich. Das nervt mich beim iPad mini schon enorm. Wenn FaceID im Duo Einzug hält, dann greife ich auch zu.
Ab wann haben MediaMarkt und Co. Geräte?
Ganz toll, Apple….
Die Geräte stammen bestimmt aus dem Kontingent, das eigentlich für die Reseller bzw Netzanbieter vorgesehen war.
Und deren Kunden schauen dann wieder frustriert in die Röhre.
Jedes Jahr der gleiche Mist….
Ich kann nur empfehlen, die authentischen Reviews div. deutscher und internationaler YTber anzuschauen.
Ich für meinen Teil habe mich danach bestärkt gefühlt, dass es noch zu viele Baustellen und Kompromisse gibt, die erst mal gefixt werden müssen.
Bei dem Preis, muss alles stimmen und das tut es objektiv einfach nicht. 18 Pro Max bleibt daher mein iPhone der Wahl.
Muss aber natürlich jeder für sich selbst einschätzen und entscheiden.
Welche wären das deiner Ansicht nach? Interessiert mich ganz ehrlich und unironisch. Mir sind zB die Einschränkungen der inneren Kamera bewusst, aber die sind mir eigentlich sowas von egal. Ich hab auch die Selfiekamera in all den Jahren seit dem sie sie gibt (iPhone 5?) extrem selten verwendet. Und für die Anzeige am phone selbst waren die Bilder immer gut genug.
Was mich nachdenklich machte war die Aussage, dass das aussendisplay doch recht klein ist und man das Gerät ja nicht für alles aufklappen will. Da bin ich dann an Erfahrungen zumindest über eine Woche interessiert.
Ich denke Apple geht da doch stark vom Mitnahmeeffekt aus. Zwar kein Duo da – aber wenn man schonmal in den Store gegangen ist, kann man doch ne Kleinigkeit mitnehmen ;).
Ich werde es morgen in Hannover sehen wenn ich meine 2 vorbestellten Duo abhole.
Und ich denke, dass Apple auf die Werbewirksamkeit einer langen Schlange vor den Apple-Stores auch hier nicht verzichten möchte. Und wenn sogar Leute davor campen sollten (wie früher mal), wird sogar kostenlos in den Nachrichten darüber berichtet…
Gibt es wenigstens Ausstellungsstücke? Ich würde mir das ganze gerne mal vorher anschauen ob ich nicht jetzt noch auf ein 18pro setze und dann in drei Jahren oder so auf das dann aktuelle Duo wechsle.