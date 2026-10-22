WhatsApp, Signal und Co.: Wenn zu viele Nachrichten zum Stress werden

Im Familienchat kommen Fotos an, Freunde schicken Sprachnachrichten und die Sportgruppe plant das nächste Treffen: Messenger erleichtern die Kommunikation, können aber auch zur Belastung werden. Laut einer Bitkom-Umfrage fühlen sich 72 Prozent der Messenger-Nutzer zumindest gelegentlich von der Nachrichtenmenge überfordert. Bei jedem Fünften passiert das sogar häufig.

Ältere fühlen sich häufiger überfordert

87 Prozent der Befragten nutzen privat Messenger wie WhatsApp, Signal oder Telegram. Besonders häufig belastet die Nachrichtenflut ältere Menschen: Von den Nutzern ab 65 Jahren fühlen sich 28 Prozent häufig überfordert, insgesamt kennen 78 Prozent dieses Gefühl. Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es 16 beziehungsweise 68 Prozent.

Wenn es zu viel wird, bleiben Nachrichten auch mal liegen. 69 Prozent lassen Mitteilungen zumindest gelegentlich länger unbeantwortet, weil ihnen die Kommunikation über den Kopf wächst. Bei zwölf Prozent kommt das häufig vor.

Schlechtes Gewissen trotz Verständnis

Ganz entspannt sind die Betroffenen dabei allerdings nicht. 73 Prozent haben zumindest gelegentlich ein schlechtes Gewissen, wenn sie nicht sofort antworten. Drei Viertel entschuldigen sich bei ihren Kontakten für eine verspätete Rückmeldung.

Gegenüber anderen sind viele deutlich nachsichtiger. 87 Prozent zeigen zumindest gelegentlich Verständnis, wenn eine Antwort auf sich warten lässt. Offenbar ist der selbst auferlegte Druck oft größer als die Erwartung der Gesprächspartner.

Grenzen hat die Geduld trotzdem. Für 69 Prozent kann eine sehr lange ausbleibende Antwort zumindest gelegentlich ein Grund sein, den Kontakt auslaufen zu lassen oder abzubrechen. Häufig passiert das allerdings nur bei neun Prozent.

Benachrichtigungen reduzieren

Wenn dir die ständigen Mitteilungen zu viel werden, helfen die Fokus-Einstellungen des iPhones. Damit kannst du Benachrichtigungen zeitweise auf ausgewählte Apps und Kontakte begrenzen. In WhatsApp lassen sich besonders aktive Gruppenchats dauerhaft stummschalten. Auch angepasste Benachrichtigungen können Unterbrechungen reduzieren.

Bitkom befragte im Sommer 2026 insgesamt 1.006 Menschen ab 16 Jahren.