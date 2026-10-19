Apple Stores wohl ohne Geräte
iPhone Duo Lieferengpässe: Weltweiter Verkaufsstart wird zum Problem
Wer am kommenden Freitag spontan in einem Apple Store vorbeischauen möchte, um das neue iPhone Duo zu kaufen, kann sich den Weg möglicherweise sparen. Zum Verkaufsstart am 23. Oktober dürften viele Apple-Filialen keine Geräte für Kunden bereithalten, die nicht bereits vorbestellt haben. Mitarbeiter sollen Interessenten sogar ausdrücklich davon abraten, ohne Reservierung vorbeizukommen.
Baustelle vor dem Apple Store in Berlin
Dies berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf Beschäftigte in Apples Ladengeschäften. Demnach wurden zumindest einzelne Verkaufsteams darauf vorbereitet, dass am Freitag keine frei verkäuflichen Geräte zur Verfügung stehen. Ob die Anweisung auch für deutsche Apple Stores gilt, ist bislang unklar.
Abholung frühestens ab Samstag prüfen
Im deutschen Apple Store verweist Apple interessierte Vorbesteller inzwischen auf den 25 Januar und will Infos zur Filialverfügbarkeit erst am 24. Oktober bereitstellen. Kunden sollen dann erneut prüfen, ob eine Abholung in einer Filiale möglich ist. Eine Zusage für verfügbare Geräte ist damit allerdings nicht verbunden.
Bereits bei der Freigabe der Vorbestellungen am vergangenen Freitag zeigte sich, wie knapp das erste faltbare iPhone offenbar kalkuliert wurde. Innerhalb weniger Minuten verschoben sich die Liefertermine zunächst in den November. Kurz darauf folgten Dezember und Januar. Inzwischen müssen Käufer unabhängig von Farbe und Speichergröße mit mehreren Monaten Wartezeit rechnen.
Wer heute bestellt muss mit drei Monaten Wartezeit rechnen
Apple selbst sprach gegenüber der Financial Times von einer außergewöhnlich hohen Nachfrage. Wie viele Geräte tatsächlich produziert wurden und welchen Anteil die Nachfrage an den langen Lieferzeiten hat, bleibt offen.
Weltweiter Verkaufsstart trotz Produktionsproblemen
Der Wirtschatfsnachrichten-Dienst Bloomberg kritisiert vor allem Apples Entscheidung, das iPhone Duo direkt in mehr als 70 Ländern anzubieten. Ursprünglich habe der Hersteller eine auf die USA und China beschränkte Markteinführung vorgesehen. Trotz bekannter Schwierigkeiten bei der Fertigung entschied man sich schließlich für den breiteren Verkaufsstart.
Die Engpässe könnten allerdings auch den übrigen iPhone-Modellen zugutekommen. So rechnet Apple offenbar damit, dass ein Teil der enttäuschten Duo-Interessenten stattdessen zum iPhone 18 Pro oder Pro Max greift. Beide Modelle kosten deutlich weniger als das faltbare iPhone, für das Apple hierzulande mindestens 2.299 Euro verlangt.
Für Käufer, die ausdrücklich auf das neue Format warten, ist das freilich kein gleichwertiger Ersatz. Zumal sich die Wartezeit bis Ende Januar bereits einem Vierteljahr nähert. Wer das Duo noch vor Weihnachten erhalten möchte, muss daher auf kurzfristig verfügbare Geräte bei Vertriebspartnern oder möglicherweise frei werdende Reservierungen hoffen.
Ausgedachte Neuigkeiten fürs Marketing.
Was hat Apple davon 3(!) Monate keine neue Geräte in ihre Stores verkaufen zu können?
Apple würde mehr verkaufen wenn sie könnten.
Ich gebe dir vollkommen recht. Als ob Apple als Börsennotiertes Unternehmen mit Verknappung weiterkommen würde.
Ich weiß nicht, was diesen ganzen Schlaumeiern in ihren Köpfen vorgeht.
Diese sehen nur noch überall Verschwörungen und glauben, sie hätten mithilfe ihrer Fantasie hinter sämtliche Kulissen geblickt und verstehen alles ganz genau.
Nö das ist Marketing! Das lohnt sich gewaltig.
Nope
Am 17. Oktober waren bei der Telekom noch -36 gelistet.
Eher wieder künstlich aufgebauscht.
13 uhr bei Telekom bestellt (14 Uhr war Verkaufsstart)
-> Meldung = es wird sich verspäten.. also idk.
Dann war das wohl eine starke Performance von mir – am Freitag wird das Ding geliefert. :)
Jo das war optimiert
Wir sind so Stolz auf dich!
Ich habe verkackt und um 14:04 hieß es Mitte November aber besser als Ende Januar :D
Stelle Dir vor, Du steht die ganze Nacht (oder länger) am Apple Store an und bist der Erste im Laden und gehst dann leer aus. Oh je.
Dann ist einem eh nicht mehr zu helfen :-D
Macht das immernoch jemand?
Hat man die letzten Jahre überhaupt welche bekommen ohne Reservierung?
In Berlin standen dieses Jahr sogar Menschen wegen dem iPhone 18 an.
Und da jetzt die Lieferzeit sehr lange ist, wird es sicher voller werden.
Hohe Nachfrage oder künstliche Verknappung?
Hohe Nachfrage und anfängliche Schwierigkeiten bei der Produktion.
Apple hätte sicher liebend gerne noch eine Million mehr 2300€ iPhones verkauft.
Würde sagen künstliche Nachfrage und hohe Verknappung.
Künstliche Verknappung wäre das Dümmste, was Apple tun könnte. Man könnte Milliarden Dollar verdienen, tut es aber nicht, weil man Kunden verprellen will? Das macht null Sinn.
Apple kann schlicht nicht genug herstellen. Chip-Krise und neue komplizierte Technik lässt grüßen…
So krass war es bei keiner Vorbestellung.
Niemand kennt doch die tatsächliche Menge, vermutlich bewusst oder unbewusst einfach zu wenig.
Jaein, die Vorbestellung für die GTA 6 Controller waren mindestens genauso krass auf der direct.PlayStation Website
Ich kommte ohne Probleme einen kaufen, selbst 20 Minuten nach Start der Vorbestellung. Also was war daran krass, außer das die Website krass überfordert war?
Liegt aber einfach daran das es angekündigt einfach weniger Geräte gab als üblich.
Sehr gut. Dann werden die Pro Geräte hoffentlich schnell günstiger, wenn eh jeder das Duo möchte. Ich glaube nicht, dass Duo Interessenten zum Pro greifen. Die warten lieber. Das Statussymbol ist ihnen einfach zu viel wert.
Was sollen eigentlich immer diese undifferenzierten Unterstellungen? (Stichwort Statussymbol). Kannst du dir wirklich nicht vorstellen das es einfach die Faszination von der Technik ist?
Diese Kritik von Bloomberg ist doch Unsinn – hätte Apple das Duo erst z.B. Anfang Dezember angeboten mit deutlich höheren Lagerbeständen, hätten doch ALLE länger warten müssen. Nun kommen einige schon früher in den Genuss und andere müssen eben länger warten.
Und Apple nimmt den PR move gerne zusätzlich mit. Natürlich nur so am Rande.
Hohe Nachfrage…wohl eher zu geringes Angebot aus Angst davor auf den maßlos überteuerten Klappstullen sitzen zu bleiben. Immer schön verknappen und bewerben, das hält den Preis hoch. Das ist das RolexRolex-Prinzip. Und irgendwann kommt Apple dann mit Wartelisten.
Naja eine Rolex ist eine Wertanlage. Ein iPhone ist ein Gebrauchsgegenstand.
Stimmt, aber warum ist das so?
Genau – Verknappung.
Würden Rolex jeden Tag 100.000 von ihren Uhren rauswerfen, wären sie auch nicht mehr entsprechend viel wert
Genau so sieht’s aus.
Einfach das alte Telefon behalten und Ende, aber die Menschheit ist total bekloppt.
Dieser Hype um so ein schlechtes Gerät ist künstlich durch diese Verknappung erzeugt worden. Apple selbst ist/war sich nicht sicher ob das Gerät bei den Menschen gut ankommt. Apple hat einen riesigen Fehler mit der Apple Brille gemacht, volle Lager wenig Interesse, der sich nicht wiederholen soll.
Das Duo gilt nächstes ja schon als veraltet, lasst euch nicht blenden.
Jedes Gerät gilt nächstes Jahr als veraltet, selbst am ReleaseTag ist jedes Gerät faktisch schon veraltet. Alles was man an Technik kauft ist am nächsten Tag schon veraltet das ist doch ganz normal.
Ich verstehe nicht woher der Hass der Menschen auf teure Geräte kommt. Ist das die Neidkultur hier? Dieses Apple-Android Ding hab ich Jahre lang nicht so stark wahrgenommen wie jetzt beim iPhone Duo.
Hast du es bereits getestet und für schlecht befunden oder woher der Neid ?
Da fehlen einem glatt die Worte :-D
Verstehe Bloomberg nicht. Für Apple selbst ist es doch egal, WO die Geräte hingeliefert werden. Alles ausverkauft ist ausverkauft. Als weltweites Unternehmen liefert man halt an die ganze Welt. Verstehe das nicht. Wir (mich eingeschlossen) sind wohl alle viel zu satt, dass wir sowas als Problem und Missmanagement ansehen.
Also im Store verkaufen sie am Release Tag seit Jahren keine Geräte mehr, auch wenn sie genug da haben. Am Release Tag nur für Vorbesteller und für alle anderen dann erst ab Samstag.
So ein quatsch, ich bin die letzten Jahre immer spontan in Dresden in den Store und hab eines bekommen am ReleaseTag ohne vorher eins zu bestellen. Man wartet halt nur paar Minuten länger, da man zwischen die Vorbesteller geschoben wird, jedes bestellte Gerät was storniert wird, geht auch sofort in die Lagerbuchung und ist im frei verkäuflichen Bestand.
Danke für den Hinweis! Könnte beim Duo ja auch so sein, falls jemand nicht abholt.
@Chris_pdm du kannst das Gerät noch 7 Tage abholen. Das wird nicht einfach sofort frei, wenn du es nicht im Zeitfenster abholst.
Frei werden nur die stornierten Geräte.
Susanne es geht um stornierte Bestellungen nicht um welche die im Zeitfenster nicht kommen.
Das ist nicht korrekt. Siehe dieses Jahr zum iPhone Release Berlin.
Das ist wirklich großer Unfug, der hier steht. Natürlich konnte Laufkundschaft schon immer und wird auch immer, es seitdem es wird angekündigt, Käufe tätigen.
Nö, als ich mein iPhone 16 Pro damals am Release-Tag morgens abgeholt habe, wurde jemand ohne Bestellung weggeschickt.
Das variiert vielleicht von Gerät und Verfügbarkeit.
Stimmt einfach nicht
John zu Tim, Hey Tim – die insgesamt 2 Geräte die du vorausschauend hast produzieren lassen wer bekommt die gleich nochmal? Tim zu John, das eine bekomme ich das andere Donald.
Puh! Hier in die Kommentarsektion zu klicken ist für mich ein Abenteuer geworden.
Da muss ich dir leider Recht geben!
Seitdem die Teenager auch ins Internet dürfen, muss man sowas als Erwachsener leider aushalten.
Ja…da ist was dran
Das Ganze nennt sich Marketing. Ich glaube nicht, dass die Nachfrage so groß ist. Apple wieder mal zeigen, wie geil sie sind.
Freu mich auf mein Fairphone 6+
Freu mich auf den Döner heute nach der Arbeit.
Mit viel Schaf? Gute Idee, werde das auch so machen.
Weiß nur noch nicht, ob ich Pute oder klassisch nehmen sol.
Brot auf jeden Fall gut kross. Salat darf alles.
Hab man ja dann wenigstens noch ein halbes Jahr ein aktuelles Gerät;-).
Ich kann mir vorstellen, dass sie nächstes Jahr kein iPhone Duo 2 raus bringen. Ich würde auf schwarz und Titan als Farbe beim Duo tippen. War auch bei der ersten Apple Watch Ultra so. Außerdem das Jubiläums iPhone und dann 2028 das Duo2.
Macht ja wenig Sinn, wenn die meisten noch nicht mal ein Duo eins bekommen haben schon die Produktionsstraßen und alles auf das Duo zwei umzustellen. Da spart man sich lieber einen Zyklus.
Apple erreicht sein Ziel. Im Gespräch zu bleiben.
Dann bekommt man sein Duo im Februar und in September kommt dann schon der Nachfolger…
Würde mich ja ankotzen.
Der Verkaufsstart ist eher eine Frechheit statt ein Marketing Trick. Nach 30min waren noch nie alle Geräte weg.
Künstliche Verknappung…wenn es etwas gibt, was Apple hervorragend beherrscht, dann ist dies Marketing. Es wird suggeriert…alle wollen das neue (und aus meiner Sicht völl überteuerte) Gadget.
Wie dem nun auch sei…ich brauche dieses Teil nicht.
Immer wieder erstaunlich wie Menschen sich hinters Licht führen lassen. Glaubt ihr ernsthaft, dass Apple keine Marktanalyse durchgeführt hat? Dass Apple seine Kundschaft nicht genau kennt? Dass Apple einfach so eine Zahl würfelt und sich so dermaßen verzettelt? Seid nicht so naiv. Ich kann euch genau sagen was als nächstes kommt. Eine fette Schlagzeile „Die Erwartungen wurden übertroffen.“ Nein wirklich, wenn man erwartet, dass 20 Stk verkauft werden, kann man logischerweise guten Gewissens behaupten, dass die Erwartungen übertroffen wurden. Apple spielt dieses Spiel seit Jahren mit euch und ihr versteht das Game immer noch nicht?
Hauptsache du versteht es und wahrscheinlich verstehst du alles.
Danke für die Erleuchtung
Ich habe zwei Worte für Dich: Vision Pro.
Ja, aber da Apple ja Quartal um Quartal neue Rekordgewinne präsentiert scheint man ja tatsächlich einiges zu verkaufen, aber klar, die weißt Bescheid
Ich bin ja nun – bekanntermassen – nicht wirklich der Apple Freund….aber diese Geschichte von „künstlicher Verknappung“ ist m.M. nach Käse. JEDES Unternehmen will verkaufen – auch Apple.
Ich denke sie haben durch diverse Fertigungsprobleme es einfach nicht geschafft auch nur ansatzweise genug Geräte bis zum Beginn der Vorbestellung bereit zu stellen.
Bin aber auch auf der „Analystenseite“. Man hätte durchaus die Verfügbarkeit auf „grosse“ Märkte beschränken können. Wäre ja nicht das erste Mal das Apple bestimmte Produkte erstmal in ausgewählten Märkten startet. Man kann sagen „ist ja egal wo Apple das Gerät verkauft, der Umsatz ist da“ – Ja, aber so wie das gelaufen ist, hinterlässt es wohl doch sehr viele unzufriedene Interessenten. Kommuniziert man gleich das ein Produkt nur in selektiven Märkten erhältlich ist, wird niemand jubeln – aber die Leute wissen woran sie sind.
Wie schon hier erwähnt, ist das natürlich für Apple auch wieder Marketing. Man kann nach aussen sagen „Schaut wie begehrt unser Produkt ist“. Ob die Vorbestellungen nun wirklich so viele sind, oder es nur an wenig produzierten Geräten liegt, werden wir nie erfahren ;).
Persönlich war mir klar das es einen Run geben wird – dieses Ausmaß verwundert mich aber schon !
+1
Viele vergleichen das immer mit Rolex. Das ist etwas völlig anderes. Da werden max. X Geräte vom Typ Y hergestellt. Diese Dinger bekommt man dann auch nicht zum Start einer neuen Linie als Normalo gekauft. Da braucht man einen sehr guten Draht zum Dealer des Vertrauen. Der entscheidet, wer seine 5 Uhren angeboten bekommt.
Wir reden hier nicht von einer Luxus-Uhr, sondern nur von einem teuren Mobiltelefon.
Mein Lieferstatus: „Versand wird vorbereitet“ – was kümmern mich Lieferengpässe!
Wie heißt der Vorname vom Sohn von Howard Carpendale?
Geil. Bei mir auch *Daumen hoch* :-)