iPhone Duo Lieferengpässe: Weltweiter Verkaufsstart wird zum Problem

Wer am kommenden Freitag spontan in einem Apple Store vorbeischauen möchte, um das neue iPhone Duo zu kaufen, kann sich den Weg möglicherweise sparen. Zum Verkaufsstart am 23. Oktober dürften viele Apple-Filialen keine Geräte für Kunden bereithalten, die nicht bereits vorbestellt haben. Mitarbeiter sollen Interessenten sogar ausdrücklich davon abraten, ohne Reservierung vorbeizukommen.

Baustelle vor dem Apple Store in Berlin

Dies berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf Beschäftigte in Apples Ladengeschäften. Demnach wurden zumindest einzelne Verkaufsteams darauf vorbereitet, dass am Freitag keine frei verkäuflichen Geräte zur Verfügung stehen. Ob die Anweisung auch für deutsche Apple Stores gilt, ist bislang unklar.

Abholung frühestens ab Samstag prüfen

Im deutschen Apple Store verweist Apple interessierte Vorbesteller inzwischen auf den 25 Januar und will Infos zur Filialverfügbarkeit erst am 24. Oktober bereitstellen. Kunden sollen dann erneut prüfen, ob eine Abholung in einer Filiale möglich ist. Eine Zusage für verfügbare Geräte ist damit allerdings nicht verbunden.

Bereits bei der Freigabe der Vorbestellungen am vergangenen Freitag zeigte sich, wie knapp das erste faltbare iPhone offenbar kalkuliert wurde. Innerhalb weniger Minuten verschoben sich die Liefertermine zunächst in den November. Kurz darauf folgten Dezember und Januar. Inzwischen müssen Käufer unabhängig von Farbe und Speichergröße mit mehreren Monaten Wartezeit rechnen.

Wer heute bestellt muss mit drei Monaten Wartezeit rechnen

Apple selbst sprach gegenüber der Financial Times von einer außergewöhnlich hohen Nachfrage. Wie viele Geräte tatsächlich produziert wurden und welchen Anteil die Nachfrage an den langen Lieferzeiten hat, bleibt offen.

Weltweiter Verkaufsstart trotz Produktionsproblemen

Der Wirtschatfsnachrichten-Dienst Bloomberg kritisiert vor allem Apples Entscheidung, das iPhone Duo direkt in mehr als 70 Ländern anzubieten. Ursprünglich habe der Hersteller eine auf die USA und China beschränkte Markteinführung vorgesehen. Trotz bekannter Schwierigkeiten bei der Fertigung entschied man sich schließlich für den breiteren Verkaufsstart.

Die Engpässe könnten allerdings auch den übrigen iPhone-Modellen zugutekommen. So rechnet Apple offenbar damit, dass ein Teil der enttäuschten Duo-Interessenten stattdessen zum iPhone 18 Pro oder Pro Max greift. Beide Modelle kosten deutlich weniger als das faltbare iPhone, für das Apple hierzulande mindestens 2.299 Euro verlangt.

Für Käufer, die ausdrücklich auf das neue Format warten, ist das freilich kein gleichwertiger Ersatz. Zumal sich die Wartezeit bis Ende Januar bereits einem Vierteljahr nähert. Wer das Duo noch vor Weihnachten erhalten möchte, muss daher auf kurzfristig verfügbare Geräte bei Vertriebspartnern oder möglicherweise frei werdende Reservierungen hoffen.