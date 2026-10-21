iPhone Duo: Erstes Unboxing und Hilfe bei der Storesuche

Zwei Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart des iPhone Duo ist das erste Unboxing-Video des neuen Klapp-iPhones auf YouTube aufgetaucht. Während bislang vor allem ausgewählte Medienvertreter Gelegenheit hatten, das Gerät auszuprobieren, zeigt die rund zweiminütige Aufnahme erstmals, wie die regulär verpackten iPhone Duo-Modelle bei frühen Käufern ankommen werden.

Eine kleine Besonderheit gibt es bereits beim Öffnen der Verpackung: Apple liefert das faltbare iPhone vollständig aufgeklappt aus. Ansonsten unterscheidet sich die Präsentation kaum von der anderer iPhone-Modelle. Das Video auf YouTube liefert damit einen ersten Eindruck vom Lieferumfang und der Verpackung. Erste ausführlichere Testberichte werden bereits für Donnerstag erwartet.

Apple Stores könnten zum Verkaufsstart leer ausgehen

Für viele Interessenten dürfte allerdings weniger die Verpackung als die Frage entscheidend sein, wann sie selbst ein Gerät in Händen halten können. Nachdem die Lieferzeiten bereits kurz nach dem Vorbestellstart deutlich gestiegen sind, nennt Apple bei neuen Onlinebestellungen inzwischen den 25. Januar als Liefertermin.

Auch der Gang zum Apple Store verspricht bislang wenig Erfolg. Berichte aus dem Einzelhandel deuten darauf hin, dass am Freitag vielerorts keine Geräte für spontane Käufer bereitliegen. In Japan, Südkorea und den Vereinigten Arabischen Emiraten weist Apple bereits ausdrücklich auf eine Abgabe ausschließlich gegen Abholreservierung hin. Hierzulande sollen Kunden ab dem 24. Oktober erneut die Filialbestände prüfen.

Stock-Checker überwacht Apples Filialbestände

Genau hier setzt der unabhängige Dienst iPhone Stock Checker an. Die englischsprachige Webseite überwacht laut Entwickler Daryl Leigh im Minutentakt die Abholverfügbarkeit in Apple Stores aus 27 Ländern, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Zeigt Lagerbestände der Apple Stores

Statt jede Kombination einzeln bei Apple abzufragen, lassen sich Farben und Speichergrößen des iPhone Duo sowie des iPhone 18 Pro und Pro Max gemeinsam durchsuchen. Zusätzlich zeichnet der Dienst auf, wann Geräte in einzelnen Filialen verfügbar werden und wieder verschwinden. Diagramme sollen erkennen lassen, an welchen Wochentagen und zu welchen Uhrzeiten besonders häufig Nachschub auftaucht.

Die Suche funktioniert kostenlos und ohne Registrierung. Wer bei verfügbaren Geräten per E-Mail oder Handybenachrichtigung informiert werden möchte, benötigt einen kostenpflichtigen Alert Pass. Dieser kostet einmalig 3,99 britische Pfund für 30 Tage. Bestellungen laufen weiterhin direkt über Apple. Ob am Freitag überhaupt nennenswerte Bestände auftauchen, kann allerdings auch der Stock-Checker nicht vorhersagen.