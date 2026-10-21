Verfügbarkeit im Blick behalten
iPhone Duo: Erstes Unboxing und Hilfe bei der Storesuche
Zwei Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart des iPhone Duo ist das erste Unboxing-Video des neuen Klapp-iPhones auf YouTube aufgetaucht. Während bislang vor allem ausgewählte Medienvertreter Gelegenheit hatten, das Gerät auszuprobieren, zeigt die rund zweiminütige Aufnahme erstmals, wie die regulär verpackten iPhone Duo-Modelle bei frühen Käufern ankommen werden.
Eine kleine Besonderheit gibt es bereits beim Öffnen der Verpackung: Apple liefert das faltbare iPhone vollständig aufgeklappt aus. Ansonsten unterscheidet sich die Präsentation kaum von der anderer iPhone-Modelle. Das Video auf YouTube liefert damit einen ersten Eindruck vom Lieferumfang und der Verpackung. Erste ausführlichere Testberichte werden bereits für Donnerstag erwartet.
Apple Stores könnten zum Verkaufsstart leer ausgehen
Für viele Interessenten dürfte allerdings weniger die Verpackung als die Frage entscheidend sein, wann sie selbst ein Gerät in Händen halten können. Nachdem die Lieferzeiten bereits kurz nach dem Vorbestellstart deutlich gestiegen sind, nennt Apple bei neuen Onlinebestellungen inzwischen den 25. Januar als Liefertermin.
Auch der Gang zum Apple Store verspricht bislang wenig Erfolg. Berichte aus dem Einzelhandel deuten darauf hin, dass am Freitag vielerorts keine Geräte für spontane Käufer bereitliegen. In Japan, Südkorea und den Vereinigten Arabischen Emiraten weist Apple bereits ausdrücklich auf eine Abgabe ausschließlich gegen Abholreservierung hin. Hierzulande sollen Kunden ab dem 24. Oktober erneut die Filialbestände prüfen.
Stock-Checker überwacht Apples Filialbestände
Genau hier setzt der unabhängige Dienst iPhone Stock Checker an. Die englischsprachige Webseite überwacht laut Entwickler Daryl Leigh im Minutentakt die Abholverfügbarkeit in Apple Stores aus 27 Ländern, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Zeigt Lagerbestände der Apple Stores
Statt jede Kombination einzeln bei Apple abzufragen, lassen sich Farben und Speichergrößen des iPhone Duo sowie des iPhone 18 Pro und Pro Max gemeinsam durchsuchen. Zusätzlich zeichnet der Dienst auf, wann Geräte in einzelnen Filialen verfügbar werden und wieder verschwinden. Diagramme sollen erkennen lassen, an welchen Wochentagen und zu welchen Uhrzeiten besonders häufig Nachschub auftaucht.
Die Suche funktioniert kostenlos und ohne Registrierung. Wer bei verfügbaren Geräten per E-Mail oder Handybenachrichtigung informiert werden möchte, benötigt einen kostenpflichtigen Alert Pass. Dieser kostet einmalig 3,99 britische Pfund für 30 Tage. Bestellungen laufen weiterhin direkt über Apple. Ob am Freitag überhaupt nennenswerte Bestände auftauchen, kann allerdings auch der Stock-Checker nicht vorhersagen.
Das Video kam ein bisschen früh raus oder? Das Medienembargo wird doch erst um 15:00 gelüftet?
Oh Gott, und jetzt? Was sollen wir tun?
Wir sagen einfach, wir hätten nichts gesehen …
Ehrlich gesagt, glaub ich nicht das es echte iPhone sind. Das Betriebssystem legt mir etwas zu viel. In der Vorstellung war es viel flüssiger im Übergang. Auch der Wechsel von geschlossen zum offenen war anders. Das gezeigte Gerät hier spackt schon rum beim normalen aufklappen.
Hast schon recht… irgendwie die Wechsel von außen nach innen sind alles andere als optisch schön…
Das ist echt interessant! Zumindest im Centro Oberhausen hat Apple die Öffnungszeiten für Freitag angepasst und öffnet jetzt schon um 08:00 Uhr statt -wie sonst üblich- um 10:00 Uhr.
Man rechnet wohl mit hohem Andrang, warum sonst sollte man das machen?!
Weil die Abholzeiten bereits ab 08:00 Uhr in jedem Apple Store sind. Mehr nicht.
Das ist bei jedem iPhone Verkaufsstart so.
Bin gespannt, wann es die ersten Videos zu verklebten Duos mit der Hülle gibt.
Klar wird es das geben. Gibt ja schon ein Video, wie eine Dame das Teil nach hinten zuklappt. Es gibt viele Irre auf der Welt, welche irgendwelche Zerstörungen herbeiführen…
Die Hüllen werden tatsächlich geklebt. Das war kein Witz.
Na schauen wir mal…
Der Stock Checker ist down. :-)
also das iphone duo muss sich ganz schön strecken wenn es mit dem fold 8 mithalten will. der akku ist super und sonst läuft alles richtig flüssig.