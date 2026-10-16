iPhone Duo: Inzwischen muss man drei Monate warten

Wir dürfen jetzt rätseln: Ist die Nachfrage nach dem neuen Apple-Telefon tatsächlich so groß oder stehen kurzfristig einfach nur wenige Geräte zur Verfügung? Vermutlich ist es eine Mischung aus beidem. Jedenfalls sind die Vorbestellungen für das iPhone Duo so gelaufen, wie es schon lange bei keinem Apple-Gerät mehr der Fall war. Bereits nach zwei Stunden sind die auf der Apple-Webseite angezeigten Lieferzeiten bis in den Januar gerutscht.

Dabei ist es völlig egal, welche Gehäusefarbe oder Speichergröße des iPhone Duo man auswählt. Derzeit bekommt man bei Apple durch die Bank frühestens einen Liefertermin in mehr als drei Monaten angezeigt.

In welchem Umfang die deutschen Mobilfunkanbieter das iPhone Duo kurzfristig liefern können, bleibt abzuwarten. Mittlerweile hat auch Amazon seine Vorbestellungen dicht gemacht. Zuvor konnte man das iPhone Duo dort noch bestellen, ein konkretes Lieferdatum wurde allerdings zu keiner Zeit angezeigt.

Wucherpreise bei eBay

Derweil könnt ihr auf Auktionsplattformen wie eBay schauen, mit welchen Händlern ihr garantiert nichts zu tun haben wollt. Das iPhone Duo wird dort bereits zu teils völlig abstrusen Preisen angeboten. So verlangt ein Anbieter für das Basismodell mit angeblicher Lieferung am 23. Oktober stolze 5.999 Euro.

Wer jetzt noch bestellen will, sollte sich zunächst einen Platz in Apples Warteliste sichern. Die Vorbestellung lässt sich zur Not stornieren. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass Apple die angegebenen Liefertermine in den kommenden Wochen wieder nach vorne korrigiert. Bereits bestellte Geräte werden dann ebenfalls früher verschickt.

Auf kurzfristige Lieferoptionen hoffen

Parallel dazu sollte man ein Auge auf die Verfügbarkeit der Geräte in den Ladengeschäften von Apple sowie bei Apples offiziellen Vertriebspartnern haben. Möglicherweise sind dort zwischendurch auch einzelne Geräte kurzfristig erhältlich.