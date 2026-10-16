Wucherpreise bei eBay
iPhone Duo: Inzwischen muss man drei Monate warten
Wir dürfen jetzt rätseln: Ist die Nachfrage nach dem neuen Apple-Telefon tatsächlich so groß oder stehen kurzfristig einfach nur wenige Geräte zur Verfügung? Vermutlich ist es eine Mischung aus beidem. Jedenfalls sind die Vorbestellungen für das iPhone Duo so gelaufen, wie es schon lange bei keinem Apple-Gerät mehr der Fall war. Bereits nach zwei Stunden sind die auf der Apple-Webseite angezeigten Lieferzeiten bis in den Januar gerutscht.
Dabei ist es völlig egal, welche Gehäusefarbe oder Speichergröße des iPhone Duo man auswählt. Derzeit bekommt man bei Apple durch die Bank frühestens einen Liefertermin in mehr als drei Monaten angezeigt.
In welchem Umfang die deutschen Mobilfunkanbieter das iPhone Duo kurzfristig liefern können, bleibt abzuwarten. Mittlerweile hat auch Amazon seine Vorbestellungen dicht gemacht. Zuvor konnte man das iPhone Duo dort noch bestellen, ein konkretes Lieferdatum wurde allerdings zu keiner Zeit angezeigt.
Wucherpreise bei eBay
Derweil könnt ihr auf Auktionsplattformen wie eBay schauen, mit welchen Händlern ihr garantiert nichts zu tun haben wollt. Das iPhone Duo wird dort bereits zu teils völlig abstrusen Preisen angeboten. So verlangt ein Anbieter für das Basismodell mit angeblicher Lieferung am 23. Oktober stolze 5.999 Euro.
Wer jetzt noch bestellen will, sollte sich zunächst einen Platz in Apples Warteliste sichern. Die Vorbestellung lässt sich zur Not stornieren. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass Apple die angegebenen Liefertermine in den kommenden Wochen wieder nach vorne korrigiert. Bereits bestellte Geräte werden dann ebenfalls früher verschickt.
Auf kurzfristige Lieferoptionen hoffen
Parallel dazu sollte man ein Auge auf die Verfügbarkeit der Geräte in den Ladengeschäften von Apple sowie bei Apples offiziellen Vertriebspartnern haben. Möglicherweise sind dort zwischendurch auch einzelne Geräte kurzfristig erhältlich.
Von mir aus auch 6
Man sieht – es funktioniert bei Apple!
Hoffe auf frühere Lieferzeiten bei Amazon. Sonntag 14 Uhr.
Amazon war bestellbar zum 23.10. (256, 512, 1024).
Manchmal geben die auch wieder Geräte frei.
Man kann nur hoffen das niemand 6000 Euro dafür bezahlt.
Mittlerweile ist er aber auch auf 4199 gefallen
Ach, es gibt immer welche, die bereit sind, das nötige Kleingeld hinzublättern. :D
1 Mio. für Elektro…
Ich hab mir gedacht, dass das so kommt. Das hab ich mir gedacht, dass man ewig drauf warten muss und die Skalper wieder da sind. Deshalb hab ich mir das 18 pro Max geholt und warte auf das nächste Duo wo alle Kinderkrankheiten weg sind
Same
… jeder macht sich halt seine Gedanken.
Hab damals das iPhone X bestellt, allen Unkenrufen zum Trotz.
Dieses Gerät war eines meiner liebsten iPhone Modelle!
Kann ich nur bestätigen
Liefertermin25. Januar war es bereits ab 14:25 Uhr und nicht erst nach zwei Stunden ;)
Nach 90min war bereits alles auf Januar, verrückt!
15:49 hab ich mal die App geklickt. 256GB weiß stand auf 24.10. LT
Nee, da stand „Infos zur Verfügbarkeit ab 24.10.“ ;)
Vermutlich bekommt man gleich das iPhone Duo 2 geliefert.
Aha, kauft also niemand, braucht niemand. Alle warten auf die nächste Generation. Na sieh an.
Freu mich auf das gute Stück ;)
Das ist doch immer so, wenn Apple eine neue Gerätekategorie im immer dabei Segment veröffentlicht. Wirklich immer.
Hätte am 2. Dez eines bekommen…. aber dann X geklickt
So lustig, wie die ganzen Neider es den anderen einfach nicht gönnen. Wenn das Telefon euch nicht gefällt, fein. Aber wieso dieser Ragebait?
+1
Einfach auf die Version 2 warten..
Ich habe mir vor ein paar Monaten das iPhone 17Pro für 1419€ gekauft und bin zufrieden aber das IPhone Duo wäre mir zu teuer gewesen. Ich habe das nicht bereut
Und wenn es über ein halbes Jahr dauert…mir ist dies egal!
Ach ja, Apple hat es sich wie andere Tech Konzerne natürlich nicht nehmen lassen, für den Protz-Ballsaal von DJT 25 Millionen zu spenden. Ich weiß, dies sind Peanuts für den Grosskonzern, aber ich finde alleine schon diese Geste entspricht nicht der ehemaligen Ethik von Apple…aber man sieht auch dran;
Wasser predigen, Wein trinken!
In einem halben Jahr ist es eh egal an welchem Tag oder gar Monat man es bekommen hat .