iPhone Duo: AppleCare 60 Prozent teurer als beim iPhone 17

Wer sich das neue iPhone Duo für mindestens 2.299 Euro zulegt, muss auch für die zusätzliche Absicherung tiefer in die Tasche greifen. Apples Zusatzversicherung AppleCare+ kostet beim faltbaren iPhone monatlich 20,99 Euro beziehungsweise 209,99 Euro im Jahr. Gegenüber dem regulären iPhone 17, für das Apple 12,99 Euro monatlich verlangt, entspricht dies einem Aufschlag von rund 60 Prozent.

Damit setzt sich das iPhone Duo auch bei den Versicherungskosten an die Spitze der aktuellen iPhone-Familie. Für das iPhone 18 Pro und das größere Pro Max werden jeweils 15,99 Euro monatlich fällig. Das iPhone 17e lässt sich bereits für 10,99 Euro absichern. Wer sein Duo zwei Jahre lang mit der jährlich abgerechneten Versicherung schützt, zahlt dafür allein knapp 420 Euro.

Neue Pauschale für beschädigte Oberschicht

Die hohen Beiträge sind allerdings nur ein Teil der Rechnung. Apple verlangt bei Schadensfällen weiterhin eine Selbstbeteiligung, deren Höhe sich nach dem betroffenen Bauteil richtet. Für das iPhone Duo gelten dabei besondere Abstufungen, die es bei herkömmlichen iPhones nicht gibt.

So kostet der Austausch des faltbaren Innendisplays mit AppleCare+ noch 99 Euro. Wird lediglich die oberste Schutzschicht beschädigt, berechnet Apple 19 Euro. Diese Schicht lässt sich beim Duo separat austauschen, ohne dass gleich das gesamte Display ersetzt werden muss.

Für Schäden am Außendisplay oder Rückglas werden 29 Euro fällig. Sonstige unabsichtliche Beschädigungen schlagen mit 99 Euro zu Buche. Bei Diebstahl oder Verlust beträgt der Selbstbehalt 129 Euro. Apple deckt solche Fälle höchstens zweimal innerhalb von zwölf Monaten ab.

Ohne AppleCare wird das Duo richtig teuer

Dass die Versicherung trotz ihrer hohen Beiträge für viele Käufer interessant sein dürfte, zeigen die regulären Reparaturpreise. Ohne AppleCare verlangt Apple für ein neues Innendisplay 1.149 Euro. Bei umfangreichen Schäden können sogar bis zu 1.719 Euro anfallen. Schon ein einzelner Displayschaden übersteigt damit die Versicherungsbeiträge mehrerer Jahre deutlich.

Etwas günstiger bleibt der separat mögliche Austausch der obersten Displayschicht. Ohne Versicherung kostet dieser 55 Euro. Bei einem beschädigten Außendisplay werden dagegen 489 Euro fällig. Wer sich gegen AppleCare entscheidet, trägt somit ein erhebliches finanzielles Risiko, sobald mehr als nur die Schutzschicht betroffen ist.

Alternativ bietet Apple mit AppleCare One eine geräteübergreifende Versicherung an. Diese kostet monatlich 20,99 Euro und deckt bis zu drei Apple-Produkte ab. Weitere Geräte lassen sich für jeweils 5,99 Euro im Monat hinzufügen. Neben der Absicherung gegen unabsichtliche Beschädigungen ist auch ein Schutz gegen Diebstahl und Verlust für iPhone, iPad und Apple Watch enthalten. Wer neben seinem iPhone noch weitere Apple-Geräte versichern möchte, könnte mit diesem Modell günstiger fahren. Die üblichen Selbstbeteiligungen im Schadensfall bleiben allerdings bestehen.