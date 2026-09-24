iPhone 18 Pro: Reparaturen werden in zwei Fällen teurer

Apple hat seine deutsche Preisliste für iPhone-Reparaturen aktualisiert und die neuen Modelle iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max aufgenommen. Dabei bleibt ein großer Teil der bekannten Servicepreise unverändert. Teurer werden vor allem der Akkutausch und die von Apple pauschal als „sonstiger Schaden“ geführten Reparaturen.

Beim iPhone 18 Pro kostet ein Batterieservice 149 Euro. Für ein beschädigtes Rückglas verlangt Apple weiterhin 169 Euro, für die Rückkamera 299 Euro und für einen Displayschaden 405 Euro. Sind Display und Rückglas gleichzeitig betroffen, werden 499 Euro fällig. Ein sonstiger Schaden schlägt mit 999 Euro zu Buche.

Akku und sonstige Schäden werden teurer

Damit liegen zwei Positionen über den Preisen des direkten Vorgängers. Beim iPhone 17 Pro kostete der Akkutausch im vergangenen Jahr noch 135 Euro, ein sonstiger Schaden wurde mit 899 Euro angesetzt. Die übrigen genannten Reparaturen bleiben beim Pro-Modell auf dem bekannten Niveau.

Beim iPhone 18 Pro Max sieht es ähnlich aus. Apple berechnet 149 Euro für den Batterieservice, 169 Euro für das Rückglas, 299 Euro für die Rückkamera und 489 Euro für das Display. Display und Rückglas zusammen kosten 585 Euro. Für einen sonstigen Schaden nennt Apple 1.059 Euro.

Auch das iPhone 17 Pro Max wird teurer

Die aktualisierte Support-Seite zeigt zugleich eine nachträgliche Preiserhöhung beim iPhone 17 Pro Max. Während Apple im September 2025 für einen sonstigen Schaden noch 955 Euro verlangte, stehen nun ebenfalls 1.059 Euro in der Liste. Das entspricht einem Aufschlag von 104 Euro. Die anderen aufgeführten Positionen bleiben praktisch unverändert. Beim Display weist Apple aktuell 488,99 Euro statt der zuvor gerundeten 489 Euro aus.

Die neuen Angaben stammen aus Apples deutscher Übersicht zu Reparatur und Service für das iPhone. Dort lassen sich die geschätzten Kosten nach Modell und Schadensart auswählen. An den AppleCare+-Preisen für iPhones hatte Apple bei der jüngsten deutschen Tarifrunde im Juli keine Änderungen ausgewiesen.