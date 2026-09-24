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Gratisaktion für Rückkehrer

Apple TV einen Monat gratis: Auch für Ex-Abonnenten
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Apple TV lässt sich derzeit einen Monat kostenlos nutzen. Die Aktion richtet sich nicht nur an Neukunden, sondern ausdrücklich auch an qualifizierte Rückkehrer, die aktuell kein Apple-TV-Abonnement verwenden. Nach dem Gratiszeitraum läuft das Abonnement zum regional gültigen Monatspreis weiter, sofern es nicht vorher beendet wird.

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Interessant ist die Aktion vor allem für ehemalige Abonnenten. Auch Anwender, die bereits frühere Gratisangebote genutzt haben, können die Einlösung erneut versuchen. Apple schränkt die Berechtigung lediglich auf „qualifizierte“ Rückkehrer ein. Welche Konten darunter fallen, wird nicht genauer erläutert, häufig klappt es bei solchen angeboten aber auch noch, wenn die regulären Testangebote Apples schon Fehler ausgeben.

Ein Monat kostenlos über die Apple-Aktionsseite

Der Gratiszugang stammt ursprünglich aus einer Kooperation rund um EA SPORTS FC Mobile und die Major League Soccer. EA hatte das Angebot im April angekündigt. Spieler sollten den Code über den News-Bereich von FC Mobile abrufen und anschließend auf einer Apple-Seite einlösen können.

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Die von Apple bereitgestellte Aktionsseite ist weiterhin erreichbar und nennt inzwischen den 30. November 2026 als Ablaufdatum. Das unterscheidet sich von den ursprünglichen Angaben bei EA, dort ist vom 31. Oktober 2026 die Rede. Wer die Aktion nutzen möchte, sollte sich daher an der aktuell von Apple ausgewiesenen Frist orientieren.

Auch frühere Abonnenten können es erneut versuchen

Wie gesagt: Nach den Bedingungen ist der Gratiszeitraum nicht ausschließlich für Neukunden vorgesehen. Auch qualifizierte Rückkehrer dürfen teilnehmen. Damit lohnt sich ein Versuch selbst dann, wenn bereits in der Vergangenheit ein Apple-TV-Abo oder eine andere Gratisaktion genutzt wurde. Voraussetzung bleibt, dass aktuell kein laufendes Apple-TV-Abonnement besteht.

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Ähnliche Aktionen gab es bereits mehrfach. So ließ sich Apple TV zusammen mit Guthabenkarten zeitweise zwei Monate kostenlos nutzen. Zuletzt wurde ein kostenloser Monat angeboten. Der aktuelle Code ist nur einmal einlösbar und lässt sich nicht mit einem bestehenden Apple-TV-Abonnement kombinieren. Nach der Aktivierung kann die automatische Verlängerung durch eine sofortige Kündigung wieder abgeschaltet werden. Der kostenlose Zeitraum bleibt dabei erhalten.
24. Sep. 2026 um 17:06 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    27 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Dankeschön, hat geklappt, auch hier in Österreich!

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  • Danke, funktioniert auch in der Schweiz.

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  • Ich habe wieder einmal die maximale Höchstgrenze erreicht :o(

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  • Bei mir steht Höchstgrenze erreicht. Toll…

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    • Gurkenwässerchen

      Bei mir war mein letztes Gratis Anfang letzten Jahres. Danach gabs auch nur die Limit erreicht Meldung. Aber diesmal ging es.
      Vielleicht ist der Zeitraum auch entscheidend … wer weiß.

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  • Ah endlich
    Bei mir war schon alles verbraucht

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  • Pro-Tipp für alle bei denen es nicht geht: Einfach kurz das neue iPhone 18 Pro schenken lassen, dann gibt’s drei Monate gratis.

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  • Super. Danke für den Tipp. Die aktuelle „Ted Lasso“ Staffel ist gesichert.

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  • Von wegen… Du hast keinen Anspruch auf dieses Angebot…

    Pfff

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  • Also ich bin auch nicht mehr berechtigt. Egal dafür habe ich andere Anbieter.

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  • Achtung: wenn ihr vorab kündigen wollt, wird der Gratiszeitraum auch sofort beendet.

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  • Horst Rothermel

    Vielen Dank.
    Funktioniert auch in Ungarn.

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  • Es gibt gerade One für 3 Monate kostenlos

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