AppleCare+: Die neuen Deutschlandpreise der Zusatzversicherung

Apple hat die deutschen Beiträge für AppleCare+ bei mehreren Produktgruppen geändert. Neue Versicherungsunterlagen bestätigen höhere Preise für fast alle iPads. Gleichzeitig wird der befristete Schutz für einige Kopfhörer, Beats Geräte und die Apple Watch SE günstiger.

Zuvor waren entsprechende Anpassungen nur in den USA bekannt, während die deutschen Preise zunächst unverändert geblieben waren.

Die AppleCare+-Preise für iPad, iPhone und Watch wurden mit dem Stichtag 15. Juli überarbeitet. Dieses PDF zeigt die Preise seit dem 15. Juli, dieses PDF die Preise bis zum 14. Juli.

Fast alle iPad-Tarife werden teurer

Bei den Monatspolicen steigt der Beitrag jeweils um 50 Cent. Für den befristeten Zweijahresschutz verlangt Apple in der Regel zehn Euro mehr. Die Unterlagen nennen folgende Änderungen:

iPad und iPad mini: vorher 3,99 Euro monatlich oder 79 Euro, jetzt 4,49 Euro oder 89 Euro

iPad Air der fünften Generation sowie iPad Air mit 11 Zoll und M2, M3 oder M4: vorher 4,49 Euro monatlich oder 89 Euro, jetzt 4,99 Euro oder 99 Euro

iPad Air mit 13 Zoll: vorher 5,49 Euro monatlich oder 109 Euro, jetzt 5,99 Euro oder 119 Euro

Ältere iPad Pro Modelle mit 11 Zoll oder 12,9 Zoll: vorher 6,99 Euro monatlich oder 139 Euro, jetzt 7,49 Euro oder 149 Euro

Neuere iPad Pro Modelle mit 11 Zoll oder 12,9 Zoll: vorher 7,99 Euro monatlich oder 159 Euro, jetzt 8,49 Euro oder 169 Euro

iPad Pro mit 13 Zoll: vorher 8,99 Euro monatlich oder 179 Euro, jetzt 9,49 Euro oder 189 Euro

Ausgenommen bleibt das iPad Air der vierten Generation und älter. Hier kostet AppleCare+ weiterhin 3,99 Euro pro Monat oder einmalig 79 Euro. Auch die Selbstbeteiligungen ändern sich nicht. Bei unterstützten neueren iPads werden für einen reinen Displayschaden weiterhin 29 Euro und für andere unabsichtliche Beschädigungen 99 Euro berechnet.

AirPods und Apple Watch SE günstiger

Nicht alle Anpassungen führen zu höheren Beiträgen. Bei mehreren Geräten reduziert Apple den Preis der befristeten Police. Monatliche Tarife werden für diese Produktgruppen teilweise gar nicht erst angeboten.

AirPods und AirPods Pro bis zur zweiten Generation: vorher 35 Euro, jetzt 29 Euro

AirPods Pro der dritten Generation: vorher 45 Euro, jetzt 39 Euro

Beats Geräte: vorher 35 Euro, jetzt 29 Euro

Apple Watch SE: vorher 65 Euro, jetzt 59 Euro

Der monatliche Beitrag für die Apple Watch SE bleibt bei 2,99 Euro. Für die übrigen Apple Watch Modelle, AirPods Max, Apple TV, HomePod und iPhone weist Apple keine Preisänderungen aus.