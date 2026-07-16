Apples Zusatzversicherung wird teurer
AppleCare+: Die neuen Deutschlandpreise der Zusatzversicherung
Apple hat die deutschen Beiträge für AppleCare+ bei mehreren Produktgruppen geändert. Neue Versicherungsunterlagen bestätigen höhere Preise für fast alle iPads. Gleichzeitig wird der befristete Schutz für einige Kopfhörer, Beats Geräte und die Apple Watch SE günstiger.
Zuvor waren entsprechende Anpassungen nur in den USA bekannt, während die deutschen Preise zunächst unverändert geblieben waren.
Die AppleCare+-Preise für iPad, iPhone und Watch wurden mit dem Stichtag 15. Juli überarbeitet. Dieses PDF zeigt die Preise seit dem 15. Juli, dieses PDF die Preise bis zum 14. Juli.
Fast alle iPad-Tarife werden teurer
Bei den Monatspolicen steigt der Beitrag jeweils um 50 Cent. Für den befristeten Zweijahresschutz verlangt Apple in der Regel zehn Euro mehr. Die Unterlagen nennen folgende Änderungen:
- iPad und iPad mini: vorher 3,99 Euro monatlich oder 79 Euro, jetzt 4,49 Euro oder 89 Euro
- iPad Air der fünften Generation sowie iPad Air mit 11 Zoll und M2, M3 oder M4: vorher 4,49 Euro monatlich oder 89 Euro, jetzt 4,99 Euro oder 99 Euro
- iPad Air mit 13 Zoll: vorher 5,49 Euro monatlich oder 109 Euro, jetzt 5,99 Euro oder 119 Euro
- Ältere iPad Pro Modelle mit 11 Zoll oder 12,9 Zoll: vorher 6,99 Euro monatlich oder 139 Euro, jetzt 7,49 Euro oder 149 Euro
- Neuere iPad Pro Modelle mit 11 Zoll oder 12,9 Zoll: vorher 7,99 Euro monatlich oder 159 Euro, jetzt 8,49 Euro oder 169 Euro
- iPad Pro mit 13 Zoll: vorher 8,99 Euro monatlich oder 179 Euro, jetzt 9,49 Euro oder 189 Euro
Ausgenommen bleibt das iPad Air der vierten Generation und älter. Hier kostet AppleCare+ weiterhin 3,99 Euro pro Monat oder einmalig 79 Euro. Auch die Selbstbeteiligungen ändern sich nicht. Bei unterstützten neueren iPads werden für einen reinen Displayschaden weiterhin 29 Euro und für andere unabsichtliche Beschädigungen 99 Euro berechnet.
AirPods und Apple Watch SE günstiger
Nicht alle Anpassungen führen zu höheren Beiträgen. Bei mehreren Geräten reduziert Apple den Preis der befristeten Police. Monatliche Tarife werden für diese Produktgruppen teilweise gar nicht erst angeboten.
- AirPods und AirPods Pro bis zur zweiten Generation: vorher 35 Euro, jetzt 29 Euro
- AirPods Pro der dritten Generation: vorher 45 Euro, jetzt 39 Euro
- Beats Geräte: vorher 35 Euro, jetzt 29 Euro
- Apple Watch SE: vorher 65 Euro, jetzt 59 Euro
Der monatliche Beitrag für die Apple Watch SE bleibt bei 2,99 Euro. Für die übrigen Apple Watch Modelle, AirPods Max, Apple TV, HomePod und iPhone weist Apple keine Preisänderungen aus.
- iPhone 2025: Apples Reparaturpreise bleiben weitgehend stabil
Ist die Frag was ist mit Verträge die schon bestehen
Die bleiben bestehen.
Immer noch fair, die Erhöhung fällt kaum auf und an anderer Stelle sogar günstiger.
Sehe ich auch so. Die Erhöhung ist absolut fair und meiner Meinung nach noch immer sinnvoll.
Klar 7% Erhöhung sind ok!? Steigt ihr Lohn auch so stark?
Ehrlich gesagt seit knapp 20 Jahren im Schnitt pro Jahr sogar mehr als 7%.
Deiner nicht?
Ich handle stets nach folgender Maxime: Eine Versicherung sollte man nur dann abschließen, wenn ein Schadensfall einen erhebliches finanzielles Risiko bedeuten würde. Mein zweites iphone habe ich 2009 in Deutschland gekauft, und das war das erste und einzige iphone, für das ich Apple Care abgeschlossen habe. Später gab es ohnehin in Europa die zweijährige Gewährleistungspflicht. Damit gab es es also eine einjährige Garantie von Apple und im Anschluss daran ein weiteres Jahr, das der gesetzlichen Gewährleistung unterlag
Ich wundere mich immer wieder, dass die Menschen bei uns Handyversicherungen abschließen, aber eine Privathaftpflicht halten viele für unnötig.
Ich hab mein iPad Pro 2021 zusammen mit Magic Keyboard und Pencil gekauft. Das iPad Pro ist nach einem Jahr auf eine Ecke gefallen; Display und Rahmen kaputt. Das Keyboard hatte letztes Jahr eine defekte Taste. Beides wurde anstandslos jeweils innerhalb eines Tages durch Apple Care ersetzt. Ein Telefonat und am nächsten Tag wurde das Ersatzgerät geliefert. Besser geht es nicht.