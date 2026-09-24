Play2Video X: Ottocast bringt Streaming ins CarPlay-Display

Ottocast baut sein Angebot an Speziallösungen rund um CarPlay weiter aus. Der neue Play2Video X kombiniert einen Wireless-CarPlay-Adapter mit einem eigenständigen Android-System, über das sich Streaming-Dienste direkt auf dem Infotainment-Display nutzen lassen. Voraussetzung bleibt ein Fahrzeug ab Baujahr 2016, das bereits ab Werk über kabelgebundenes CarPlay verfügt.

Der kompakte Adapter wird über USB-A mit dem CarPlay-Anschluss verbunden und übernimmt anschließend zwei Aufgaben. Für die normale Fahrt stellt er CarPlay oder Android Auto drahtlos bereit. Das iPhone verbindet sich dafür per Bluetooth und WLAN mit der Box und kann nach der Einrichtung beim Einsteigen in der Tasche bleiben.

Android-System übernimmt das Streaming

Interessanter ist die zweite Funktion. Play2Video X lädt über die vorhandene CarPlay-Schnittstelle eine eigene Oberfläche auf das Fahrzeugdisplay. Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ und TikTok sind vorinstalliert. Über einen App Hub lassen sich bis zu fünf weitere Anwendungen aus einer Auswahl von mehr als 30 unterstützten Apps ergänzen, aktualisieren und austauschen.

Die X-Version soll gegenüber dem bisherigen Play2Video Ultra schneller reagieren.

Ottocast setzt auf CarPlay-Speziallösungen

Der Play2Video X reiht sich damit in eine Reihe von Ottocast-Adaptern ein, die über die reine Drahtlos-Nachrüstung hinausgehen. Die von uns vorgestellte OttoSafe Cam verbindet Wireless CarPlay beispielsweise mit einer Dashcam. Beim Mini Pico lässt sich dagegen per Taste zwischen zwei gekoppelten iPhones wechseln.

Beim neuen Modell liegt der Schwerpunkt auf Unterhaltung während Standzeiten. Ottocast weist zudem darauf hin, dass unterstützte Touchscreens, Lenkradtasten und Drehregler bei CarPlay und Android Auto weiter genutzt werden können. Welche Funktionen tatsächlich zur Verfügung stehen, hängt allerdings vom jeweiligen Fahrzeug ab.

Der Play2Video X kostet im deutschen Ottocast-Shop aktuell 109,99 Euro zur Einführung, der Vorgänger wird für 99 Euro angeboten. Fahrzeuge, die ausschließlich Android Auto oder ausschließlich kabelloses CarPlay anbieten, werden nicht unterstützt. Gleiches gilt für nachgerüstete Sony-Autoradios.