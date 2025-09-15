iPhone 2025: Apples Reparaturpreise bleiben weitgehend stabil

Apple die im Support-Bereich „Reparatur und Service für das iPhone“ veröffentlichte Preisliste für iPhone-Reparaturen aktualisiert und die neuesten, von Freitag an erhältlichen iPhone-Modelle darin aufgenommen. Im Gegensatz zum Vorjahr bleiben die Preise für Standardreparaturen wie einem Akkutausch unverändert. Die Kosten für ein neues Rückglas fallen aufgrund der neuen Gehäusekonstruktion bei den neuen Geräten sogar günstiger aus.

Im vergangenen Jahr hat Apple die Kosten für einen Akkuwechsel ohne Garantie und AppleCare-Schutz um bis zu 24 Prozent erhöht. In diesem Jahr bleibt dieser Preis unverändert und auch bei den sonstigen Kosten tut sich mit Ausnahme der günstigeren Konditionen für das Beheben von Rückglasschäden nichts.

Als Neuzugang findet sich jetzt auch das iPhone Air in Apples Reparaturpreisliste. Die Reparaturkosten für dieses Gerät sind weitgehend identisch mit dem, was man für entsprechende Reparaturen beim iPhone 17 Pro bezahlt. Lediglich die rückseitige Kamera lässt sich günstiger ersetzen, da es sich hier lediglich um ein einfaches Kamerasystem handelt. Der Reparaturpreis liegt mit dem Dual-Fusion-Kamerasystem des gewöhnlichen iPhone 17 gleich auf, obwohl dieses mit seinen zwei Linsen vielseitigere Verwendungsmöglichkeiten bietet.

Apples Reparaturpreise für das iPhone Air

Akkuaustausch: 135 Euro

Display nur Vorderseite: 405 Euro

Rückglasschaden: 169 Euro

Riss im Display und Rückglasschaden: 499 Euro

Rückkamera: 199 Euro

Sonstiger Schaden: 859 Euro

Akku- und Bildschirmreparaturen bei den Standard-Modellen

Hinter den darüber hinaus von Apple für die restlichen neuen iPhone-Modelle veröffentlichten Reparaturkosten verstecken sich keine Überraschungen. Wir warten allerdings immer noch darauf, dass sich Apple vom Beispiel Googles leiten lässt und seine Geräte künftig so konstruiert, dass man Reparaturen wie der Akkutausch schnell und einfach selbst vornehmen kann.

iPhone 17

Akkuaustausch: 109 Euro

Display nur Vorderseite: 405 Euro

Rückglasschaden: 169 Euro

Riss im Display und Rückglasschaden: 499 Euro

Rückkamera: 199 Euro

Sonstiger Schaden: 729 Euro

iPhone 17 Pro

Akkuaustausch: 135 Euro

Display nur Vorderseite: 405 Euro

Rückglasschaden: 169 Euro

Riss im Display und Rückglasschaden: 499 Euro

Rückkamera: 299 Euro

Sonstiger Schaden: 899 Euro

iPhone 17 Pro Max