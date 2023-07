iPhone 15 Pro: Das sind die Erwartungen an das neue Top-Modell

Nachdem sich die Anfangs noch recht vagen Hinweise in den vergangenen Monaten immer mehr verdichtet haben – zuletzt etwa bestätigten Code-Fundstücke in iOS 17 die baldige Verfügbarkeit der Action-Taste recht unmissverständlich – schafft der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg zum Wochenanfang Fakten.

Deutlich reparaturfreundlicher. Erstmals mit einem USB-C-Port an Stelle der in die Jahre gekommenen Lightning-Buchse ausgestattet. Mit einer Action-Taste in einem sichtbar dünneren Rahmen versehen und mit einem komplett neuen Kamera-System ausgestattet. Dies sind, neben der obligatorisch neuen Farbvariante , die substanziellsten Eckpunkt der nächsten iPhone-Generation, bis zu deren Präsentation wohl kein vollen zwei Monate mehr vergehen werden.

