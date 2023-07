Techmino: Eine Tetris-App, so wie sie sein sollte

Die App ist umfangreich konfigurierbar, wird im Querformat gespielt, bietet mehrere Spielmodi an und hält sogar Statistiken bereit. Hier und da hat Techmino zwar noch Ecken und Kanten, blendet beim Start auf dem iPhone eine kurze Fehlermeldung ein und scheint hier noch nicht wirklich mit der Multiplayer-Option umgehen zu können, was das einfache Tetris-Spiel angeht, bekommt die App jedoch 10 von 10 Punkten.

Wer sich jedoch die zwei Minuten Zeit nimmt und Techmino über TestFlight installiert, der wird der Rückkehr des Downloads in den App Store sicher schnell entgegenfiebern. Techmino zeigt, wie sich das Tetris-Prinzip attraktiv auf Mobilgeräten umsetzen lassen würde, ohne den interessierten Spielern dabei kontinuierlich in die Taschen zu greifen.

Ausgerechnet auf dem iPhone ist der Computerspiel-Klassiker Tetris nur noch ein Schatten seiner selbst. Die Anwendung erlaubt quasi kein Ablenkungsfreies Spiel mehr, sondern bietet das etablierte Spielprinzip nur noch stark beschnitten an und nutzt die Bekanntheit der Marke um aus den erreichten Spielern so viel Geld wie nur irgend möglich herauszupressen.

