iPhone 15: Mit Milchglas und einer Farbvariante in türkis

Noch bevor Apple am 7. März die neue, gelbe Sonderedition des iPhone 14 unter der Überschrift „Gib dir Gelb“ in den deutschen Markt einführte, kursierten auf der chinesischen Kurznachrichten-Plattform Weibo konkrete Gerüchte, die die diesjährige Sonderfarbe bereits vor ihrer Bekanntgabe treffend vorhersagten.

Türkis, Rot oder Blau

Die selben Quellen wollen nun auch Informationen zur Gestaltung des iPhone 15 in Erfahrung gebracht haben. Sowohl die reguläre Version des iPhone 15 als auch das teure iPhone 15 Pro sollen in diesem Jahr demnach mit einer türkisfarbenen Variante in den Markt starten.

Das iPhone 14 wird derzeit in den Farbvarianten Blau, Violett, Gelb, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß) und Rot angeboten. Das iPhone 14 Pro hingegen ist nur in vier Farbvarianten erhältlich: Dunkellila, Gold, Silber und Space Schwarz.

Bislang ging die Gerüchteküche von einem neuen Rotton für das Pro-Modell des iPhone 15 aus und einer neuen, sattblauen Variante für das reguläre iPhone 15.

Rückseite aus „frosted glas“

Aus ähnlich gut unterrichteten Kreisen kommt die Information, dass Apple beim iPhone 15 auf eine Rückseite aus Milchglas setzten könnte. Allerdings ist unklar ob eine „frosted glas“-Rückseite schlicht auf undurchsichtiges, leicht milchweißes Glas setzen, oder aus aufgerautem, satiniertem Glas bestehen würde.

Was das Äußere des iPhone 15 angeht, wurde bislang vor allem über den Geräterahmen gesprochen. Dieser könnte bei seiner Präsentation im Herbst auf einen neuen Werkstoff setzen und, etwa in einer matten Titan-Legierung für einen neuen Look sorgen, der sich deutlich von den aktuell eingesetzten Edelstahlseiten des Apple-Smartphones unterscheiden dürfte.

Es wird erwartet, dass Apple die neue iPhone-Generation in etwa einem halben Jahr vorstellen wird.