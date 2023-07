Eufy S350: Neue Dual-Indoor-Kamera im Anmarsch

So hat der Anbieter kürzlich nicht nur die mit einer eigenständigen Solarstromversorgung ausgestattete Eufy SoloCam S220 in den Markt eingeführt, die wir auf ifun.de bereits ausführlich besprochen haben , sondern auch das restliche SoloCam-Portfolio ausgebaut und damit begonnen die neue Eufy Solocam C210 bereits Amazon zu listen.

Insert

You are going to send email to