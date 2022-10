iPhone 15: Apple soll Tasten durch Vibrationen ersetzen

Ein ähnlicher Umbau soll nun auch den noch verbliebenen mechanischen Tasten des iPhones bevorstehen. Dies will der vor allem in Zulieferer-Kreisen gut vernetzte Analyst Ming-Chi Kuo in Erfahrung gebracht haben und berichtet von entsprechenden Vorbereitungen für das iPhone 15.

Wer erinnert sich noch an das neue Home-Button-Design des im Herbst 2016 neu vorgestellten iPhone 7? Die neue Home-Taste zählte damals zu einer der größten Änderungen an der neuen Geräte-Generation.

