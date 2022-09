iPhone 14 deutlich besser reparierbar als iPhone 14 Pro

Allerdings ist vom modularen Neuaufbau des iPhone 14 in den diesjährigen Pro-Geräten noch nichts zu sehen. Diese machen auch weiterhin zeitintensive Eingriffe notwendig. Bei den regulären Modellen handelt es sich in diesem Jahr jedoch um ein nahezu vollständiges, internes Redesign, mit dem Apple einfach nur beeindrucken würde.

Verglichen mit dem direkten Vorgänger, dem iPhone 13, das in Sachen Reparaturfreundlichkeit zu den kompliziertesten Modellen überhaupt zählte, ist Apples neues iPhone 14 nun wieder so einfach zu reparieren wie zuletzt das iPhone 8 vor fünf Jahren.

Nicht mehr ganz so gehetzt wie in früheren Jahren, haben die Reparaturservice-Experten von iFixit heute nun ihren traditionellen Blick in das Innere des iPhone 14 veröffentlicht und könnten die zu weiten Teilen vollständig neue Innenarchitektur nicht viel deutlicher loben .

