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Versteckte Hinweise im Einladungsdesign

iOS 27: WWDC-Design soll neue Siri-Oberfläche zeigen
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Apple nutzt Einladungen zu Veranstaltungen und bevorstehenden Events traditionell, um dezente Hinweise auf kommende Funktionen zu geben. Auch wenn diese oft erst im Nachhinein eindeutig werden, lassen sich im aktuellen Teaser zur Entwicklerkonferenz WWDC 2026 erneut Details erkennen.

Hey Siri Logo

Schwarz mit weißem „Glow“: So in etwa soll auch Siri demnächst aussehen

Dies vermutet zumindest der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg, der in den von Apple veröffentlichten Grafiken Hinweise auf die überarbeitete Siri-Oberfläche ausgemacht haben will.

In der Vergangenheit hatten ähnliche Motive bereits zentrale Neuerungen vorweggenommen. So verwies der Slogan „Hi, Speed“ im Jahr 2020 auf den Start von 5G beim iPhone. Spätere Einladungen griffen Themen wie neue Prozessoren oder Satellitenkommunikation auf. Auch die WWDC-Grafiken der vergangenen Jahre enthielten Hinweise auf Interface-Änderungen. 2024 stand die Einführung von KI-Funktionen im Fokus, 2025 wurde das neue Liquid-Glass-Designkonzept angedeutet.

Siri wird zentraler Bestandteil von iOS 27

Für iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 plant Apple eine umfassende Überarbeitung von Siri. Der Sprachassistent soll stärker an Chatbots erinnern und mehrere Anfragen gleichzeitig verarbeiten können. Zudem ist vorgesehen, dass Siri Inhalte auf dem Bildschirm und persönliche Daten stärker einbezieht, um Anfragen gezielter zu beantworten.

Auch die Darstellung wird angepasst. In internen Testversionen erscheint Siri demnach direkt in der sogenannten Dynamic Island am oberen Bildschirmrand. Diese erweitert sich bei Aktivierung und zeigt ein Eingabefeld mit einer Such- oder Anfragefunktion. Ergänzt wird dies durch visuelle Effekte, die bereits aus früheren Siri-Animationen bekannt sind.

Zusätzlich arbeitet Apple offenbar an einer eigenständigen Siri-Anwendung. Diese könnte eine zentrale Oberfläche für textbasierte und sprachgesteuerte Anfragen bieten. Auch die Unterstützung externer KI-Dienste ist vorgesehen.
20. Apr. 2026 um 07:20 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    23 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Interpretiere ich eher als „Siri im Rampenlicht“ als schwarz mit weißem glow. Aber hey, was verstehe ich schon von Apples Marketing.

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  • All amazing Siri highlight are coming to iPhone, later this year (*US only)…

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  • Schade, fand den bunten Rand derzeit ziemlich ansprechend

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  • Wie steht es eigentlich um das vor Jahren angekündigte Apple ai?

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  • Der Zug von Siri ist schon längst abgefahren.
    Mein Alltag (und sicher auch der vieler anderer) wird eher von Google Gemini oder Chat GPT dominiert, als von Siri.

    Warum klammert sich Apple so sehr an Siri, statt zuzugeben, dass sie es nicht auf die Kette bekommen und sich stattdessen lieber anderer Dienste bedienen sollten?

    Auch die angebliche Integration oder Zusammenarbeit mit ChatGPT ist nach meinen Erfahrungen unterirdisch.
    Selbst meine Frage aus Apple CarPlay heraus nach Öffnungszeiten lokaler Geschäfte lässt sehr zu wünschen übrig.
    Bei vielen Fragen an Siri sehe ich förmlich, wie sie mit den Achseln zuckt.

    Für mich ist Siri im Alltag leider nicht praktikabel.
    Aber dies sind meine rein persönlichen Erfahrungen und Bedürfnisse an eine derartige Unterstützung.
    Viele andere haben da sicher andere Erfahrungen, was aber immer an rein individuellen Bedürfnissen liegt.

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    • Naja, sie haben sich für Gemini als Basis entschieden, weshalb die neue Siri vermutlich mit Android gleichziehen wird

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    • Traurig, wenn man seinen Alltag von irgend nem KI-Dreck dominieren lässt.
      Werden wohl immer weniger, denen die eigene Intelligenz ausreicht.

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      • Muss man ja nicht dominieren aber unterstützen lassen. Für mich sehr hilfreich, gerade bei Dingen, die die KI besser kann als ich. Und solche Dinge gibt es einfach. Man kann auch ohne Navi ans Ziel kommen aber schöner ist es mit.

      • Mit dominieren meine ich eher, sich im Alltag von solchen KI’s unterstützen lassen. Gerade wenn es um Dinge geht, die man sonst früher umständlich „ergoogeln“ musste.

        Wie man Wasser zum kochen bringt, bekomme ich gerade so noch ohne KI hin. :D

        Dann bin ich mal gespannt, was Siri künftig bieten wird.

    • Deshalb soll es ja eine neue Siri geben. Dass die alte Siri aktuell weit abgeschlagen ist und nur für simpelste Dinge taugt ist wohl allgemein bekannt.

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  • Was lange währt, wird endlich gut ? Bei Apple glaub ich nicht mehr dran, sorry. So lange Cocky noch im Amt ist…..never….
    Wer schon mal mit OpenClaw (oder Hermes) rumgespielt hat, der weiß, was möglich ist und weiß wie weit Apple hintendran ist.

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  • Habe bisher keine KI als ausreichend im Alltag empfunden.

    Aufgabe : Wärmepumpe für ein Haus nachrüsten

    Teilaufgabe 1 : Anbieter Auswahl

    Es soll anhand von Rezensionen im Internet eine Liste lokaler Anbieter erstellt und diese per Email aufgefordert werden ein Angebot zu erstellen. Die Rückfragen der Anbieter sollen automatisch beantwortet werden und anhand meines Terminplans automatisch Termine mit dem Anbietern koordiniert werden.

    Teilaufgabe 2 : Prüfung der Angebote

    Die Angebote sollen beim Eingang geprüft werden, anhand von üblichen Kriterien verglichen und ein Favorit ermittelt werden. Rückfragen sollen automatisch erstellt und Antworten verarbeitet werden.

    Beide Teilaufgaben lassen sich nicht direkt mit den üblichen Tools lösen, da hier Abläufe erstellt und ausgeführt werden müssen.
    Weiterhin müssen virtuelle Ansprechpartner erzeugt werden um vorab den Ablauf zu testen.

    Copilot in Outlook kann das nicht – es braucht einige Entwicklung um das in der Microsoft Welt umzusetzen- ständig Datentypen Fehler.

    Ich hoffe Apple bietet hier eine solide Basis um solche Aufgaben zu automatisieren.

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  • Klingt schon mal sehr gut. Apple wird das schon noch hinbekommen mit Siri. Da bin ich mir sicher ^^

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