iOS 27: WWDC-Design soll neue Siri-Oberfläche zeigen

Apple nutzt Einladungen zu Veranstaltungen und bevorstehenden Events traditionell, um dezente Hinweise auf kommende Funktionen zu geben. Auch wenn diese oft erst im Nachhinein eindeutig werden, lassen sich im aktuellen Teaser zur Entwicklerkonferenz WWDC 2026 erneut Details erkennen.

Schwarz mit weißem „Glow“: So in etwa soll auch Siri demnächst aussehen

Dies vermutet zumindest der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg, der in den von Apple veröffentlichten Grafiken Hinweise auf die überarbeitete Siri-Oberfläche ausgemacht haben will.

In der Vergangenheit hatten ähnliche Motive bereits zentrale Neuerungen vorweggenommen. So verwies der Slogan „Hi, Speed“ im Jahr 2020 auf den Start von 5G beim iPhone. Spätere Einladungen griffen Themen wie neue Prozessoren oder Satellitenkommunikation auf. Auch die WWDC-Grafiken der vergangenen Jahre enthielten Hinweise auf Interface-Änderungen. 2024 stand die Einführung von KI-Funktionen im Fokus, 2025 wurde das neue Liquid-Glass-Designkonzept angedeutet.

Siri wird zentraler Bestandteil von iOS 27

Für iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 plant Apple eine umfassende Überarbeitung von Siri. Der Sprachassistent soll stärker an Chatbots erinnern und mehrere Anfragen gleichzeitig verarbeiten können. Zudem ist vorgesehen, dass Siri Inhalte auf dem Bildschirm und persönliche Daten stärker einbezieht, um Anfragen gezielter zu beantworten.

Neu in iOS 27: Siri soll künftig mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen

Auch die Darstellung wird angepasst. In internen Testversionen erscheint Siri demnach direkt in der sogenannten Dynamic Island am oberen Bildschirmrand. Diese erweitert sich bei Aktivierung und zeigt ein Eingabefeld mit einer Such- oder Anfragefunktion. Ergänzt wird dies durch visuelle Effekte, die bereits aus früheren Siri-Animationen bekannt sind.

Zusätzlich arbeitet Apple offenbar an einer eigenständigen Siri-Anwendung. Diese könnte eine zentrale Oberfläche für textbasierte und sprachgesteuerte Anfragen bieten. Auch die Unterstützung externer KI-Dienste ist vorgesehen.