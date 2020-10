„Hi, Speed“: Das iPhone 12 wird am 13. Oktober vorgestellt

Apples iPhone-Event findet in diesem Jahr am 13. Oktober statt. Dies hat der Hersteller jetzt offiziell unter dem Titel „Hi, Speed“ angekündigt. Im Vorfeld wurde der kommende Dienstag als Vorstellungstermin für das iPhone 12 ja bereits seit geraumer Zeit unter der Hand gehandelt. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr Ortszeit, kann also hierzulande zur besten Primetime um 19 Uhr genossen werden.

Wie bereits bei den beiden letzten Veranstaltungen wird Apple wohl auch beim iPhone-Event 2020 auf Publikum verzichten. Statt der üblichen Keynote im vollbesetzten Steve Jobs Theater dürfen wir uns auf eine kompakte Präsentation in Form einer vorab aufgezeichneten Video-Präsentation einstellen. Die Live-Übertragung wird man wieder über die Apple-Webseite und wohl auch über YouTube mitverfolgen können.

Wir erwarten in diesem Jahr vier Varianten des iPhone 12 mit drei unterschiedlichen Bildschirmgrößen. Damit zusammenhängen wird Apple wohl auch die Namensgebung erweitern, die noch unbestätigte Rede ist von einem „iPhone 12 mini“:

iPhone 12 mini (5,4 Zoll Bildschirmgröße)

(5,4 Zoll Bildschirmgröße) iPhone 12 (6,1 Zoll Bildschirmgröße)

(6,1 Zoll Bildschirmgröße) iPhone 12 Pro (6,1 Zoll Bildschirmgröße)

(6,1 Zoll Bildschirmgröße) iPhone 12 Pro Max (6,7 Zoll Bildschirmgröße)

Für Überraschungen bleibt aber noch jede Menge Spielraum. So steht beispielsweise zur Debatte, ob Apple die neuen iPhone-Modelle teils sowohl mit Face ID als auch Touch ID in der Standby-Taste ausstattet. Weiter wartet die Gerüchteküche auf einen neuen HomePod, Apples „Schlüsselfinder“ AirTags und Apple-Kopfhörer namens „AirPods Studio“.

Auf seinem “Time Flies“-Event hat Apple bereits am 15. September zwei neue Apple-Watch-Modelle, neue iPads und verschiedene Abo-Dienste vorgestellt. Spannend dürfte es in diesem Jahr aber auch über das iPhone-Event hinaus bleiben. Apple will vor Jahreswechsel auch die ersten Macs vorstellen, in denen statt einer Intel-CPU ein Apple-Prozessor arbeitet. Eine Ankündigung diesbezüglich im Rahmen des iPhone-Events würde eher überraschen.