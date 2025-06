WWDC25: Glas-Logo, keine Hardware und macOS Tahoe

Eine Woche vor dem Startschuss für die diesjährige Entwicklerkonferenz WWDC hat Apple die zugehörige Webseite überarbeitet und seine Entwickler-App auf den neuesten Stand gebracht. Im Zuge dessen scheinen die Gerüchte bezüglich der grafischen Überarbeitung von iOS und wohl auch der restlichen Betriebssysteme von Apple final bestätigt. Das Logo zur WWDC 2025 wurde nochmals überarbeitet und erinnert nun optisch an ein Glasgebilde.

Glasähnliche Elemente sollen ja auch das Design der Apple-Betriebssysteme in diesem Jahr prägen. Intern trägt die neue Optik beim Hersteller wohl den Namen „Solarium“ und erinnert zum Teil deutlich an das Erscheinungsbild von visionOS. Wir haben bereits Anfang April zum Teil recht detailliert gesehen, was man optisch von Apples neuen Betriebssystemen erwarten darf.

Wohl keine Hardware zur WWDC

Neue Hardware von Apple ist am Montag nicht zu erwarten. Während Apple in der Vergangenheit zur WWDC immer mal wieder auch in diesem Segment etwas aus dem Hut gezaubert hat, sieht es hier für dieses Jahr eher mau aus. Der gewohnt gut informierte Bloomberg-Autor Mark Gurman schreibt in seinem Newsletter, dass Apple keine neuen Geräte marktreif habe und man hier vor den neuen Modellen von iPhone und Apple Watch im Herbst kaum etwas erwarten darf.

Nachdem man auch im KI-Bereich keine großen Überraschungen erwarten darf, sind die konkreten Änderungen bei den Betriebssystemen in diesem Jahr vermutlich die größten WWDC-Neuigkeiten. Allem voran darf man hier gespannt sein, ob Apple tatsächlich auf eine an die aktuelle Jahreszahl angelehnte Versionsnummerierung umstellt.

Nach macOS Sequoia kommt macOS Tahoe

macOS wird seine Beinamen aber unabhängig davon weitertragen. Hier scheint nun schon eine Woche vor der offiziellen Ankündigung klar, dass die nächste Version von Apples Mac-Betriebssystem den Namen „Tahoe“ tragen wird. Der Nachfolger von macOS Sequoia – auch diese Nachricht stammt vom Bloomberg-Autor Gurman – soll nach dem an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada liegenden Lake Tahoe benannt sein.

Und falls noch jemand daran gezweifelt hat, dass Apple die Eröffnungsveranstaltung zur diesjährigen WWDC wieder live überträgt: Auf YouTube wurde bereits eine Vorschaltseite für den in einer Woche um 19 Uhr unserer Zeit beginnenden Livestream eingerichtet.