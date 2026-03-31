Siri soll künftig mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen

Es gilt ja mittlerweile als gesichert, dass Apple die „schlaue Siri“ erst mit iOS 27 vorstellen wird. Zu den Neuerungen der Sprachassistentin soll dann auch die Fähigkeit gehören, mit nur einer einzigen Anfrage mehrere Aufgaben auszuführen. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman beruft sich diesbezüglich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Bislang müssen Nutzer einzelne Befehle nacheinander formulieren, wenn sie etwa zugleich das Wetter abfragen, einen Termin anlegen und eine Nachricht versenden wollen. Künftig soll es möglich sein, solche mehrstufigen Aktionen in einem einzigen Sprachbefehl zu kombinieren. Dies würde Siri 15 Jahre nach ihrer Vorstellung ein ganzes Stück näher an den bereits vorhandenen Funktionsumfang von modernen, KI-gestützten Assistenten rücken.

KI-Tastatur und App-Store für Siri

Neben den Änderungen an Siri prüft Apple dem Bericht zufolge auch neue Funktionen für die Bildschirmtastatur seiner Geräte. Ähnlich wie bei Anwendungen wie Grammarly sollen auf KI-Basis alternative Wortvorschläge erstellt sowie die automatische Korrektur von Texteingaben verbessert werden.

Darüber hinaus arbeitet Apple angeblich auch an der Einführung von sogenannten Siri-Erweiterungen. Diese sollen es ermöglichen, dass Apples Sprachassistentin stärker mit Anwendungen von Drittanbietern zusammenzuarbeiten kann. Wir stellen uns das ein wenig wie den App-Store von OpenAI vor.

Umfassender Umbau von Siri dauert an

In internen Testversionen sei allerdings ein Teil der neuen Funktionen als Vorschau gekennzeichnet. Dies deutet darauf hin, dass sie zu Beginn womöglich nur mit eingeschränktem Funktionsumfang verfügbar sind.

Grundsätzlich sind die geplanten Funktionen Teil der mittlerweile vor knapp zwei Jahren angekündigten umfassenderen Überarbeitung von Siri. Apple hatte da schon versprochen, dass die Sprachassistentin künftig Informationen aus dem persönlichen Umfeld der Nutzer berücksichtigt und so deutlich umfassendere Einsatzmöglichkeiten bietet. Auf die finale Umsetzung davon werden wir wohl noch bis zum Herbst warten.