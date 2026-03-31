Apple testet neue Funktionen
Siri soll künftig mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen
Es gilt ja mittlerweile als gesichert, dass Apple die „schlaue Siri“ erst mit iOS 27 vorstellen wird. Zu den Neuerungen der Sprachassistentin soll dann auch die Fähigkeit gehören, mit nur einer einzigen Anfrage mehrere Aufgaben auszuführen. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman beruft sich diesbezüglich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Bislang müssen Nutzer einzelne Befehle nacheinander formulieren, wenn sie etwa zugleich das Wetter abfragen, einen Termin anlegen und eine Nachricht versenden wollen. Künftig soll es möglich sein, solche mehrstufigen Aktionen in einem einzigen Sprachbefehl zu kombinieren. Dies würde Siri 15 Jahre nach ihrer Vorstellung ein ganzes Stück näher an den bereits vorhandenen Funktionsumfang von modernen, KI-gestützten Assistenten rücken.
KI-Tastatur und App-Store für Siri
Neben den Änderungen an Siri prüft Apple dem Bericht zufolge auch neue Funktionen für die Bildschirmtastatur seiner Geräte. Ähnlich wie bei Anwendungen wie Grammarly sollen auf KI-Basis alternative Wortvorschläge erstellt sowie die automatische Korrektur von Texteingaben verbessert werden.
Darüber hinaus arbeitet Apple angeblich auch an der Einführung von sogenannten Siri-Erweiterungen. Diese sollen es ermöglichen, dass Apples Sprachassistentin stärker mit Anwendungen von Drittanbietern zusammenzuarbeiten kann. Wir stellen uns das ein wenig wie den App-Store von OpenAI vor.
Umfassender Umbau von Siri dauert an
In internen Testversionen sei allerdings ein Teil der neuen Funktionen als Vorschau gekennzeichnet. Dies deutet darauf hin, dass sie zu Beginn womöglich nur mit eingeschränktem Funktionsumfang verfügbar sind.
Grundsätzlich sind die geplanten Funktionen Teil der mittlerweile vor knapp zwei Jahren angekündigten umfassenderen Überarbeitung von Siri. Apple hatte da schon versprochen, dass die Sprachassistentin künftig Informationen aus dem persönlichen Umfeld der Nutzer berücksichtigt und so deutlich umfassendere Einsatzmöglichkeiten bietet. Auf die finale Umsetzung davon werden wir wohl noch bis zum Herbst warten.
Eine Aufgabe richtig erledigen, wäre ja schon mal ein Anfang :)
Du sprichst mir aus der Seele
Dito!
Oder erstmal aufgaben verstehen
Ja das auch :D
Siri soll, soll, soll… Siri schafft es manchmal nicht mit den einfachsten Anfragen klarzukommen.
Ist eigentlich auch logisch, denn Steve Jobs war mit seiner Idee eines intelligenten, sprach gesteuerten Assistenten 15 Jahre voaus, die Ressourcen waren nicht wirklich vorhanden….
Wie oft haben wir das schon gehört, und auch kontextbasiert…
Kann vieles gleichzeitig aber nix richtig :)) erinnert mich an mein erstes Praktikum :D
In welcher Zeitspanne kann man das Wort künftig definieren?
Da das Wort „künftig“ die Kurzfassung von „zukünftig“ darstellt, gilt die Aussage ab „morgen bis ultimo“.
Das letzte Mal als ich gehört habe, „das gilt äh unverzüglich also ab sofort“ war 1989. Sowas kommt von Apple nicht.
Wahnsinn wie alt der Werbespot ist mir der Game of Thrones Darstellerin :D
Wer hätte es damals gedacht das es sooo lange dauert.
Aber zum Glück hat Apple jetzt Google Gemini abonniert xD
Zu der Zeit eher als „Last of Us“
Darstellerin bekannt.
Leider…
Rest!
Ja klar, 2034 onwards dann
Siri ist mit einer Aufgabe überfordert, sollen sie erstmal das in Griff bekommen
Siri kan eines und das herausragend und most amazing : es wird jede Woche schlechter – das einzige auf das man ich wirklich verlassen kann.
Sie testen noch und bringen noch etwa drei weitere iPhone-Generationen mit einem besseren Chip für KI auf den Markt. Mit dem OS30 soll es dann im Jahr 2031 zunächst in einer Teilversion in den USA erscheinen und anschliessend in einer abgespeckten Version rechtzeitig mit dem iPhone 24 auch in Deutschland verfügbar sein.
„Dies würde Siri 15 Jahre nach ihrer Vorstellung ein ganzes Stück näher an den bereits vorhandenen Funktionsumfang von modernen, KI-gestützten Assistenten rücken.“
Welche modernen KI-gestützten Assistenten sollen das denn sein??? Bitte um Aufklärung.
Ein moderner KI-gestützter Assistent kann eigentlich nur der Praktikant sein… :))