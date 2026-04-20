Sterneschnitt mit starken Abweichungen
App-Store-Analyse: Aktuelle Rezensionen oft deutlich schlechter
Die Sternebewertung im App Store nutzen viele Anwender zur Orientierung vor dem Download neuer Applikationen. Eine aktuelle Auswertung legt jedoch nahe, dass dieser Wert häufig nur bedingt Rückschlüsse auf die tatsächliche Qualität einer Anwendung zulässt.
1Password kommt im App Store auf 4,4 Sterne
Ausgangspunkt ist die Auswertung von rund 12.000 aktuellen App-Store-Rezensionen. Betrachtet wurden fast 230 Anwendungen in Apples App Store. Für jede Anwendung wurde der Durchschnitt der jüngsten, auf den App-Seiten sichtbaren Bewertungen gebildet und anschließend mit der offiziellen Gesamtbewertung verglichen.
Dabei zeigt sich eine deutliche Abweichung. Von 114 Anwendungen mit ausreichend vielen aktuellen Rezensionen lag der Durchschnitt der jüngsten Bewertungen bei mehr als der Hälfte mindestens einen Stern unter der angezeigten Gesamtwertung. Bei etwa jeder vierten Anwendung betrug die Differenz sogar mehr als zwei Sterne. Damit weicht der aktuelle Eindruck, den Nutzer beim Blick auf die neuesten Rezensionen gewinnen, in vielen Fällen deutlich vom offiziellen Bewertungsdurchschnitt ab.
Auffällig ist, dass von diesem Muster auch bekannte Anwendungen betroffen sind. Dazu zählen unter anderem 1Password, Headspace oder NordVPN. Während die Gesamtbewertung oft im Bereich von 4,5 Sternen oder höher liegt, kommen die jüngsten 100 Rezensionen hier nur auf einen Sterneschnitt von etwa 2,5.
Bewertungen aus der Vergangenheit
Der Grund für diese Abweichung liegt im Aufbau des Bewertungssystems. Die Sternebewertung basiert auf einem langfristigen Durchschnitt über mehrere Jahre. Negative Veränderungen, etwa durch fehlerhafte Updates, entfernte Funktionen oder teurere Abopreise, wirken sich deshalb nur langsam auf die Gesamtbewertung aus.
Beobachtet man nur die aktuellsten Rezensionen, liegt der schnell bei 1,8
Für Nutzer bedeutet das, dass die prominent angezeigte Sternebewertung häufig nicht den aktuellen Zustand einer Anwendung widerspiegelt. Wer sich vor dem Download durch die neuesten Rezensionen scrollt, stößt nicht selten auf Berichte über Probleme bei der Nutzung, Schwierigkeiten beim Wechsel auf neue Geräte oder Einschränkungen bei zentralen Funktionen.
Hinzu kommt ein weiterer Punkt. Auch Anwendungen, die wiederholt durch aggressive Abo-Modelle oder unklare Preisstrukturen aufgefallen sind, erreichen weiterhin hohe Durchschnittsbewertungen. Entsprechende Kritik findet sich vor allem in den aktuellen Rezensionen, diese haben jedoch nur minimalen Einfluss auf den Gesamtwert.
Ich sortiere immer nach „Neueste zuerst“, wie oben im Bild. Da sieht man meist was gerade aktuell so abgeht bei der App. Wenn ich mal was vom App-Store lade …
ärgerlich ist, dass sich „neueste zuerst“ nicht als Standard einstellen lässt. Ist das vielleicht Absicht?
Mach ich auch so.
Oder nur die negativen anzeigen lassen.
Das hält einen sehr oft bereits direkt vom Download ab.
Käme nie auf die Idee das anders zu handhaben – egal wo welche Rezessionen: Immer die neuesten Zuerst!
Ich habe seit Jahren nur noch Apps geladen, bei denen ich genau wusste, welche ich will.
Apple hat die Idee, die damals hinter Cydia stand leider kaputt gemacht.
Geldgier ist leider keine gute Grundlage für eine Firmenpolitik. Früher hieß es, insbesondere mit Blick auf Android: „Wenn du das Produkt nicht bezahlst, bist du nicht der Kunde, sondern das Produkt.“ Apple hat das optimiert. Wir bezahlen Apple dafür, dass wir gemästet werden und zusätzlich sind wir noch das Produkt.
Das merkt man dann doch irgendwann und die Zufriedenheit sinkt. Dafür reicht es aus, sich die Kommentare hier durchzulesen.
Mit das beste Beispiel dafür ist WeatherPro, die Abandonware fürs Wetter: Seit Jahren nicht mehr gepflegt, undurchsichtiges Abomodell (pro Gerät statt pro Account), es hagelt seit Jahren nur noch Ein-Sterne-Bewertungen (abgesehen von den offenbar gekauften).
Trotzdem verharrt die App seit Jahren auf 4,5 Sternen.
„Nützlichste Rezensionen“ zeigt teils ACHT JAHRE alte, natürlich überaus positive Bewertungen.
Und der Anbieter, offensichtlich ein Finanzinvestor, verdient gut daran. Apple scheint an den In-App-Käufen ebenso mitzuverdienen, deswegen dürfte sich da wohl nichts ändern.
Derartige Apps sollten definitiv rausgeworfen werden.
Das Problem besteht auch auf anderen Plattformen wie Amazon. Häufig wird auch da die Qualität bei Neuauflagen wegen Sparpolitik schlechter, aber die meisten Bewertungen betreffen noch die alte bessere Version.
Frage mich auch, was denn ausschlaggebend für die „Nützlichste“ Bewertung ist. Kann ja keiner Bewertung einen Daumen nach oben oder unten geben…
Das kannst du tatsächlich – eine Rezension lang gedrückt halten.
Ansonsten teile ich die oberen Kommentare: Nur noch gezielte Apps laden und davor nach “neueste” sortieren.
Doch das geht, man muss nur eine Bewertung antippen und ein paar Sekunden halten, dann kommt ein Popup zur Bewertung. Gehe aber davon aus, dass das nur sehr selten von jemandem gemacht wird.
Die rhetorische Frage ist: Nützlich für wen?
Habe mir gerade die Bewertungen von der IFun App durchgelesen.
Die ersten Hand voll Bewertungen sind 6-7 Jahre alt. Das alleine ist für mich immer schon ein Alarmzeichen. Schaltet man dann auf neuste zuerst um, kann man die aktuellen Benutzererlebnisse sehen. Spannend, was man da so sieht und die Leute berichten.
Interessant, in der Tat.
Man sollte sich öfter mal die Bewertungen von Bestands-Apps durchlesen. Oft geht man über Unzulänglichkeiten einfach hinweg ohne diese in Frage zu stellen.
Zugegeben nur meine persönliche Vermutung: Es lohnt sich bestimmt immer noch für unsolide Anbieter, einen Schwung von Fake-Bewertungen zu kaufen. Das hält den Bewertungsschnitt lange oben, auch wenn das Produkt inzwischen durch Übernahme / Einführung Abomodell verhunzt wurde.