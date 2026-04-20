App-Store-Analyse: Aktuelle Rezensionen oft deutlich schlechter

Die Sternebewertung im App Store nutzen viele Anwender zur Orientierung vor dem Download neuer Applikationen. Eine aktuelle Auswertung legt jedoch nahe, dass dieser Wert häufig nur bedingt Rückschlüsse auf die tatsächliche Qualität einer Anwendung zulässt.



1Password kommt im App Store auf 4,4 Sterne

Ausgangspunkt ist die Auswertung von rund 12.000 aktuellen App-Store-Rezensionen. Betrachtet wurden fast 230 Anwendungen in Apples App Store. Für jede Anwendung wurde der Durchschnitt der jüngsten, auf den App-Seiten sichtbaren Bewertungen gebildet und anschließend mit der offiziellen Gesamtbewertung verglichen.

Dabei zeigt sich eine deutliche Abweichung. Von 114 Anwendungen mit ausreichend vielen aktuellen Rezensionen lag der Durchschnitt der jüngsten Bewertungen bei mehr als der Hälfte mindestens einen Stern unter der angezeigten Gesamtwertung. Bei etwa jeder vierten Anwendung betrug die Differenz sogar mehr als zwei Sterne. Damit weicht der aktuelle Eindruck, den Nutzer beim Blick auf die neuesten Rezensionen gewinnen, in vielen Fällen deutlich vom offiziellen Bewertungsdurchschnitt ab.

Auffällig ist, dass von diesem Muster auch bekannte Anwendungen betroffen sind. Dazu zählen unter anderem 1Password, Headspace oder NordVPN. Während die Gesamtbewertung oft im Bereich von 4,5 Sternen oder höher liegt, kommen die jüngsten 100 Rezensionen hier nur auf einen Sterneschnitt von etwa 2,5.

Bewertungen aus der Vergangenheit

Der Grund für diese Abweichung liegt im Aufbau des Bewertungssystems. Die Sternebewertung basiert auf einem langfristigen Durchschnitt über mehrere Jahre. Negative Veränderungen, etwa durch fehlerhafte Updates, entfernte Funktionen oder teurere Abopreise, wirken sich deshalb nur langsam auf die Gesamtbewertung aus.

Beobachtet man nur die aktuellsten Rezensionen, liegt der schnell bei 1,8

Für Nutzer bedeutet das, dass die prominent angezeigte Sternebewertung häufig nicht den aktuellen Zustand einer Anwendung widerspiegelt. Wer sich vor dem Download durch die neuesten Rezensionen scrollt, stößt nicht selten auf Berichte über Probleme bei der Nutzung, Schwierigkeiten beim Wechsel auf neue Geräte oder Einschränkungen bei zentralen Funktionen.

Hinzu kommt ein weiterer Punkt. Auch Anwendungen, die wiederholt durch aggressive Abo-Modelle oder unklare Preisstrukturen aufgefallen sind, erreichen weiterhin hohe Durchschnittsbewertungen. Entsprechende Kritik findet sich vor allem in den aktuellen Rezensionen, diese haben jedoch nur minimalen Einfluss auf den Gesamtwert.

