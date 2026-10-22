iOS 27: Apples neue Betrugserkennung aktivieren

Mit iOS 27 und iPadOS 27 bietet Apple einen weiteren Sicherheitshelfer an, den Nutzer selbst einschalten müssen. Die „Risikoerkennung für Identitätsmissbrauch“ soll eingreifen, wenn Betrüger ihre Opfer zu Zahlungen oder Änderungen am Benutzerkonto drängen. Dabei prüft das System keine gefälschten Nachrichten, sondern die Situation rund um eine sensible Aktion.

Risikoprüfung vor Zahlung und Passwortwechsel

Eine unterstützte App kann vor einer Zahlung oder Passwortänderung eine Einschätzung anfordern. Das iPhone berücksichtigt dafür Interaktionsmuster, zeitliche Abläufe, Kontext und grundlegende Sensordaten. Die Auswertung erfolgt auf dem Gerät. Inhalte von Fotos, Nachrichten und E-Mails bleiben außen vor.

An die App geht nur eine von drei Einstufungen: „Unbekannt“, „Mittel“ oder „Hoch“. Selbst „Unbekannt“ ist keine Entwarnung, sondern bedeutet lediglich, dass keine Auffälligkeiten entdeckt wurden. Ob die App anschließend warnt, eine Identitätsprüfung verlangt oder die Aktion verzögert, entscheidet ihr Entwickler. Apple gibt die Reaktion nicht vor.

Freigabe für einzelne Apps kontrollieren

Eine Besonderheit: Sowohl das Abschalten der Funktion als auch Änderungen einzelner App-Freigaben können bis zu 24 Stunden dauern. So lässt sich der Schutz nicht unbedingt während eines betrügerischen Gesprächs sofort aushebeln. Fordert jemand zur Deaktivierung auf, ist das selbst ein Warnsignal.

Apple reiht die Funktion damit in eine Reihe optionaler Sicherheitsmaßnahmen ein. Auch die iMessage-Kontaktverifizierung, der Blockierungsmodus und der erweiterte iCloud-Datenschutz setzen eine bewusste Aktivierung voraus. Die neue Risikoerkennung hilft allerdings nur in Apps, deren Entwickler sie unterstützen.

Anders als klassische Schutzmechanismen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung setzt die neue Funktion also nicht erst bei einem unberechtigten Zugriff an. Sie soll auch dann helfen, wenn Nutzer eine eigentlich legitime Aktion selbst ausführen, weil sie zuvor getäuscht oder unter Druck gesetzt wurden. Gerade bei dieser Form des Betrugs greifen herkömmliche Sicherheitsabfragen häufig zu kurz. Schließlich kann auch eine korrekt bestätigte Überweisung auf einen Betrugsversuch zurückgehen.