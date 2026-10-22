Zusätzlicher Schutz gegen Betrug
iOS 27: Apples neue Betrugserkennung aktivieren
Mit iOS 27 und iPadOS 27 bietet Apple einen weiteren Sicherheitshelfer an, den Nutzer selbst einschalten müssen. Die „Risikoerkennung für Identitätsmissbrauch“ soll eingreifen, wenn Betrüger ihre Opfer zu Zahlungen oder Änderungen am Benutzerkonto drängen. Dabei prüft das System keine gefälschten Nachrichten, sondern die Situation rund um eine sensible Aktion.
Risikoprüfung vor Zahlung und Passwortwechsel
Eine unterstützte App kann vor einer Zahlung oder Passwortänderung eine Einschätzung anfordern. Das iPhone berücksichtigt dafür Interaktionsmuster, zeitliche Abläufe, Kontext und grundlegende Sensordaten. Die Auswertung erfolgt auf dem Gerät. Inhalte von Fotos, Nachrichten und E-Mails bleiben außen vor.
An die App geht nur eine von drei Einstufungen: „Unbekannt“, „Mittel“ oder „Hoch“. Selbst „Unbekannt“ ist keine Entwarnung, sondern bedeutet lediglich, dass keine Auffälligkeiten entdeckt wurden. Ob die App anschließend warnt, eine Identitätsprüfung verlangt oder die Aktion verzögert, entscheidet ihr Entwickler. Apple gibt die Reaktion nicht vor.
Freigabe für einzelne Apps kontrollieren
Eine Besonderheit: Sowohl das Abschalten der Funktion als auch Änderungen einzelner App-Freigaben können bis zu 24 Stunden dauern. So lässt sich der Schutz nicht unbedingt während eines betrügerischen Gesprächs sofort aushebeln. Fordert jemand zur Deaktivierung auf, ist das selbst ein Warnsignal.
Apple reiht die Funktion damit in eine Reihe optionaler Sicherheitsmaßnahmen ein. Auch die iMessage-Kontaktverifizierung, der Blockierungsmodus und der erweiterte iCloud-Datenschutz setzen eine bewusste Aktivierung voraus. Die neue Risikoerkennung hilft allerdings nur in Apps, deren Entwickler sie unterstützen.
Anders als klassische Schutzmechanismen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung setzt die neue Funktion also nicht erst bei einem unberechtigten Zugriff an. Sie soll auch dann helfen, wenn Nutzer eine eigentlich legitime Aktion selbst ausführen, weil sie zuvor getäuscht oder unter Druck gesetzt wurden. Gerade bei dieser Form des Betrugs greifen herkömmliche Sicherheitsabfragen häufig zu kurz. Schließlich kann auch eine korrekt bestätigte Überweisung auf einen Betrugsversuch zurückgehen.
Öm ja, und wo aktiviere ich die Funktion nun?
Beim ersten Link im Artikel wird es erklärt. Gruss.
„Datenschutz & Sicherheit“ würde sich irgendwie anbieten…
In den Einstellungen Sicherheit
Einstellungen -> Datenschutz & Sicherheit -> runter scrollen bis zum Eintrag
Einfach mal die Fotos betrachten. Bei mir war es schon aktiviert.
s. 1. Screenshot
„Datenschutz & Sicherheit“ würde sich irgendwie anbieten…
Einstellungen/Datenschutz&Sicherheit/
Dann scroll runter bis Risikoerkennung….
Das kannst du in den Bildern erkennen: Einstellungen -> Datenschutz und Sicherheit -> Risikoerkennung für Identitätsmissbrauch -> Mit App-Entwicklungsteams teilen (Schalter auf ein).