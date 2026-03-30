Kein erfolgreicher Angriff bekannt
Apple: Blockierungsmodus schützt Nutzer bislang zuverlässig
Der auch als Lockdown Mode bekannte Blockierungsmodus ist mittlerweile seit rund vier Jahren verfügbar. Auf Nachfrage des Magazins TechCrunch zieht Apple hier eine erste Zwischenbilanz. Dem iPhone-Hersteller sei bislang kein Fall bekannt, in dem ein Gerät bei aktivem Blockierungsmodus kompromittiert worden ist.
Der Sicherheitsmodus wurde im Jahr 2022 von Apple vorgestellt und richtet sich vor allem an Personen, die ein erhöhtes Risiko für gezielte digitale Angriffe haben. Die in letzter Zeit bekannt gewordenen Bedrohungen haben das Interesse am Blockierungsmodus deutlich erhöht. So rät Apple mit Nachdruck dazu, die jeweils neueste verfügbare Version des genutzten Betriebssystems zu installieren. Nutzer, die ihr Gerät nicht aktualisieren können, sollen laut Apple stattdessen den Blockierungsmodus aktivieren, um sich vor schädlichen Webinhalten und anderen Bedrohungen zu schützen.
Verbundene Einschränkungen im Alltag
Die Nutzung des Blockierungsmodus ist allerdings auch mit konkreten Einschränkungen verbunden. Dazu zählen unter anderem reduzierte Möglichkeiten beim Öffnen von Anhängen oder beim Laden bestimmter Inhalte aus dem Internet. So blockiert das System nicht nur die meisten Nachrichtenanhänge, sondern auch bestimmte Webtechnologien sowie FaceTime-Anrufe von Personen, mit denen man nicht regelmäßig in Kontakt steht.
Mithilfe dieser Maßnahmen will Apple die Angriffsfläche für Schadsoftware minimieren. Fachleute weisen allerdings darauf hin, dass es sich nicht vollständig ausschließen lässt, dass einzelne Angriffe unentdeckt geblieben sind. Die aktuelle Einschätzung sei daher als Momentaufnahme auf Basis der bislang bekannten Fälle zu betrachten.
Aktivierung auf Geräteebene erforderlich
Der Blockierungsmodus muss für iPhone, iPad und Mac separat aktiviert werden. Mit der Aktivierung auf dem iPhone wird die Funktion automatisch auch auf eine gekoppelte Apple Watch übertragen.. Die Funktion findet sich in den Einstellungen im Bereich „Datenschutz & Sicherheit“.
Bin gespannt wann wer dagegen klagt…
Wieso sollte jemand dagegen klagen?
Weil es genügend Deppen in diesem Land gibt, die gegen alles und jeden klagen.
Die Funktion hat mein Nokia 5110 seit über 25 Jahren und auch nie Probleme bisher gehabt.
Cool und den Text hier hast du auch mit deinem Nokia getippt?!
Wusste gar nicht, dass die WAP-Handys schon einen BLockiermodus hatten, außer, wenn man sie ausschaltet :D
Vermutlich über kostenpflichtiges WAP eingewählt und gleich noch nen xx-Abo eingefangen.
(Internet gab es bei den Möhren ja nicht)
Danach beschwert er sich dann über die Rechnung bei seinem Provider
Mein Casio Taschenrechner aus der Schule hatte das auch, nie auch nur ein Problem damit gehabt.
Nur blöd das Apple den Modus als Lösung für nicht Updatefägige Geräte vorschlägt. Dieser Modus aber erst mit neuerem OS eingeführt wurde.
Warum wird das nicht für Altgeräte nachgereicht?
Dann lassen sich diese noch eingeschränkt nutzen. Stattdessen Elektroschrott